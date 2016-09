Santoro erklärt Sieg zur Pflicht

(dpa) - Der Schweizer Stan Wawrinka (Foto: AFP) hat die US Open in New York gewonnen. Im Finale setzte er sich gegen Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien 6:7, 6:4, 7:5, 6:3 durch. Für Wawrinka ist es 2015 der dritte Grand-Slam-Titel seiner Karriere. » - Mehr

Der starke Mitaufsteiger FC Denzlingen war an diesem Verbandsliga-Wochenende zu Gast beim 1. SV Mörsch (Foto: Vetter) zu Gast. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 3:3, vor allem die Schlussphase mit insgesamt drei Treffern hatte es in sich.

In der Fußball-Landesliga hofft der SV Sinzheim (Foto: toto) nach dem sehr schwachen Saisonstart endlich auf das erste Erfolgserlebnis im Heimspiel gegen Altdorf. Das einzige Derby findet in Durmersheim gegen Elchesheim statt. Beide Teams sind noch sieglos.

