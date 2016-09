In der Negativspirale Nach der verdienten 0:3-Niederlage steckt der SV 08 Kuppenheim endgültig in der Negativspirale. Gegen einen starken Gast vom Bodensee hatte die Göhring-Elf aber auch gute Phasen, so dass die Niederlage am Ende zu hoch ausfiel. Gerade zu Beginn waren es die Gastgeber, die die Akzente setzten. Bereits nach sieben Minuten tauchte Lucas Grünbacher frei vor Gästekeeper Dennis Klose auf, doch dieser präsentierte sich nicht nur in dieser Phase als ein Meister seines Faches. Nur vier Minuten später eine entscheidende Szene der Partie: Wieder war es Grünbacher, der den Ball in die Schnittstelle gespielt bekam und alleine auf das Tor zulief. Nach Langs Foul von hinten, 18 Meter vor dem Gehäuse gab es nur eine Meinung. Schiedsrichter Eisele teilte diese jedoch nicht und zückte nur den gelben Karton. Der anschließende Freistoß von Faruk Karadogan strich nur Zentimeter am Gästegehäuse vorbei. Nachdem Fabian Hammer in Minute 15 im letzten Moment abgedrängt wurde, war es wieder der Kuppenheimer Sturmführer, der dreiMinuten später alleine auf das Gästegehäuse zulief. Beim Schuss versprang der Ball und ging weit übers Tor. Von den Gästen war bis dato überhaupt nichts zu sehen. Dies sollte sich jedoch zwei Minuten später ändern. Erst ging Sebastian Starks Schuss nur knapp vorbei. Eine Minute später machte er es jedoch besser: Wieder bekam er den Ball durchgesteckt, lief zwei Meter und mit einem trockenen Schuss ins lange Eckaus 18 Metern erzielte er die bis dahin glückliche Gästeführung. Diese brachte viel Sicherheit ins Spiel der Maglov-Elf, während die Platzherren komplett ihre Linie verloren. Hakki Nuri Tasli konnte den Ball gerade noch in höchster Not übers eigene Tor bugsieren (25.), während ein Schuss von Frank Stark nach drei Stationen vom Innenpfosten wieder ins Feld sprang (30.). Kuppenheim taumelte zu diesem Zeitpunkt, rettete sich aber in die Pause. Es waren wieder die Gastgeber, die besser aus der Kabine kamen. Hammer erkämpfte sich in der 50. Minute den Ball, scheiterte aber wiederum frei vor Klose. Eine Minute später streckte Hailermariam Karadogan mit einem Faustschlag nieder. Die logische Konsequenz wäre die Rote Karte gewesen, nicht jedoch für den Unparteiischen, der den Gästeakteur nur ermahnte. Mitten in die kurze Drangphase der Platzherren folgte die kalte Dusche: Wiederum ging es blitzschnell - zu schnell für die Defensive der Gastgeber, die zuschauten, wie Frank Stark zweimal aufzog, um dann trocken aus 18 Metern abzuziehen - 0:2. Kuppenheim gab zwar nie auf, bekam aber von den abgezockten Gästen die Grenzen aufgezeigt. Erst verzog Sebastian Stark noch knapp, ehe nach einem schnell ausgeführten Freistoß Robin Niedhardt völlig frei stand und aus spitzem Winkel das 0:3 erzielte. Trotz des Sieges war Gästecoach Slobodan Maglov nicht völlig zufrieden mit seiner Elf. "Wir hatten zu Beginn Probleme. Später zeigten wir uns zu unclever, um das Spiel frühzeitig für uns zu entscheiden. Wir fanden aber immer besser ins Spiel." 08-Coach Viktor Göhring war enttäuscht: "Wir sind gut ins Spiel gekommen. Uns fehlte aber nach dem 0:1 die notwendige Aggresivität. Nach der Pause kamen wir gut ins Spiel, wurden aber wiederum kalt erwischt. Heute hätten wir noch drei Stunden spielen können, uns wäre kein Treffer gelungen". SV 08 Kuppenheim: Ullrich - Stanic (78. Büchel), Bauer, Westermann, Grünbacher, Kleinschmidt, Götz (64. Otto), Karadogan, Hammer (64. Herbote), Peter (64. Ergün), Tasli. FC Rielasingen-Arlen: Klose - Bertsch (66. Rasmus), Winterhalder (46. Jeske), Niedhardt, Strauß, Sebastian Stark (80. Martic), Hailermariam, Leschinksi, Lang, Berger, Frank Stark (65. Hajdarovic). Schiedsrichter: Eisele (Korntal-Münchingen) - Zuschauer: 250 - Tore: 0:1 S. Stark (20.), 0:2 F. Stark (55.), 0:3 Niedhardt (88.). (albu) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben