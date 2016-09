TSO lädt zum Duell der Enttäuschten

Momentan geben in der Handball-Landesliga die Aufsteiger den Ton an - zumindest was den Spielplan anbelangt. Drei Neulinge - Ohlsbach, Großweier und Ottersweier - standen beim Kurzprogramm zum Auftakt am vergangenen Wochenende auf der Platte. Letztere trafen sich gar zum Aufsteiger-Duell, dass der TuS in heimischer Halle für sich entscheiden konnte. Zum Start in den zweiten Spieltag kommt es morgen in Ottersweier gleich zu einem weiteren Aufeinandertreffen der Neulinge - dem Duell der Enttäuschten.

Bei der ernüchternden Derbyniederlage hatte die TS Ottersweier sichtlich mit dem Harzverbot in der Acherner Winfried-Rosenfelder-Halle zu kämpfen. Symptomatisch, dass Neuzugang Louis Hörth, der das Harzverbot aus Kappelwindeck und Steinbach nur allzu gut kennt, einer der besten Akteure auf dem Feld war. Allerdings gehört es zweifelsohne auch zur Entwicklung des jungen, mit TSO-Eigengewächsen gespickten Teams von Neu-Trainer Hans-Peter Knopf, sich auf widrige Verhältnisse einzustellen, denn davon gibt es in der Landesliga sicherlich genug. Und so hat man sich unter der Woche kräftig geschüttelt und blickt zuversichtlich auf die Heimpremiere gegen Ohlsbach. Der Mitaufsteiger hat zuletzt gegen den ASV Ottenhöfen verloren - ein Gegner, der auf dem Papier sicher stärker einzuschätzen ist, als TSO-Bezwinger Großweier, doch dafür trat Ohlsbach in heimischer Halle an. Insofern ist durchaus ein Duell auf Augenhöhen zu erwarten.

Nach dem gelungenen Auftakt mit dem Derbysieg gegen die TSO bestreitet der TuS Großweier nun sein erstes Auswärtsspiel in der neuen Klasse. Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Kepes ist Gast im Achertal beim ASV Ottenhöfen, der seine Saisonpremiere gegen Aufsteiger Ohlsbach mit einem 26:22 ebenfalls gewinnen konnte. Angesichts der Tatsache, dass die Gastgeber in der vergangenen Runde auf Platz vier ins Ziel kamen und dass der neue Trainer Sigurjon Sigurdsson im Großen und Ganzen auf einen eingespielten Kader vertrauen kann, sind dem TuS sicherlich nur Außenseiterchance einzuräumen. TuS-Trainer Kepes hat im Training unter der Woche das Hauptaugenmerk darauf gelegt, die Abwehr des ASV - das Prunkstück der Achertäler - zu knacken und schnelle Ballgewinne des Gegners zu unterbinden. Fehlen wird dabei Andreas Fuchs, der nach seiner Verletzung aus dem Ottersweier-Spiel eine Pause einlegen muss. Ansonsten kann Coach Kepes aus dem Vollen schöpfen.

Gleiches gilt auch für Fabian Hochstuhl und den TV Sandweier II, die morgen erstmals ins Geschehen eingreifen. Doch der Spielertrainer der TVS-Reserve hat nicht nur keine Ausfälle zu beklagen, er ist vom Leistungsstand seiner Schützlinge überaus angetan: "Die Vorbereitung lief hervorragend, alle haben nochmal einen Sprung gemacht - vor allem die Jungen", sagt Hochstuhl, der obendrein die gute Mischung in seinem Kader betont. Zum Saisonauftakt empfängt der TVS die SG Schramberg - wieder ein Aufsteiger, mit dem sich Coach Hochstuhl aber nicht eindringlicher beschäftigt hat. Als "kampfstark" schätzt der die Schwarzwälder ein, und als ein Team, dass "in unseren Gefilden spielen wird" - tabellarisch gesehen. Dennoch glaubt der Spielertrainer, "dass wir die bessere Mannschaft sind". Ohnehin gilt: "Daheim müssen wir unsere Punkte holen, egal ob gegen Schramberg, Ottersweier, Hardt, Muggensturm oder wen auch immer." (moe/red)