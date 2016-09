Wundertüte mit Eigeninitiative Von Moritz Hirn Das Motto "Selbst ist die Frau" ist in der heutigen Zeit zwar weitgehend antiquiert, was die Eigeninitiative der Südbadenliga-Handballerinnen des BSV Phönix Sinzheim anbelangt, trifft es den sprichwörtlichen Nagel aber auf den Kopf. Als das Trainerduo Sabine und Jürgen Kirschner Ende vergangener Runde nach nur einem Jahr einigermaßen überraschend das Handtuch warf, standen die Phönix-Frauen noch zu Beginn der Vorbereitung auf die morgen beginnende Saison ohne Übungsleiter da. So entschloss man sich kurzerhand, das Training selbst in die Hand zu nehmen. Gemeinsam wurde ein Trainingsplan erstellt und Disziplin bewiesen. Letzteres ist nicht ganz selbstverständlich, wie Mannschaftssportler vielleicht nachempfinden können, die sich an ein Training ohne Chef erinnern können. "Es haben alle mitgezogen", berichtet Nina Ernst, die nach einem einjährigen Intermezzo bei der HSG Baden-Baden zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt ist. Ein wenig Unterstützung hatten die Sinzheimerinnen dann aber doch: Einige Einheiten in der Halle hat Frank Schulmeister angeleitet, der Trainer der Phönix-Männer. Personaltrainer Falko Gericke jagte das Team mehrfach durch den Windener Wald. Weil das trainerlose Sportleben aber nicht zur Dauerlösung taugt, haben die BSV-Mädels gemeinsam mit der Vorstandschaft eine Liste potenzieller Kandidaten erstellt, von denen sich BSV-Manager Marc Keitel allesamt Absagen eingehandelt hatte - eigentlich unverständlich angesichts der starken intrinsischen Motivation, die die Sinzheimerinnen an den Tag gelegt haben. Dass nach sechs Wochen ohne Trainer Ende Juli doch ein extrinsischer Motivator präsentiert werden konnte, haben die BSV-Frauen einer zufälligen Begegnung zu verdanken: Keitel lief Carlos Burst über den Weg, man kannte sich flüchtig, parlierte kurz, die Sache war geritzt. Burst ist ein Großweierer Handball-Urgestein, wo der C-Lizenz-Inhaber weiterhin als Co-Trainer der Bezirksliga-Frauen und der A-Mädels tätig ist. Als "sehr, sehr gut" bezeichnet der neue Mann seinen Start in Sinzheim und lobt vor allem die hohe Trainingsbeteiligung. Das kann allerdings nicht von der Tatsache ablenken, dass der BSV nach einer ordentlichen Vorsaison mit Platz acht vor einer schweren Runde steht. "Wir werden um den Klassenerhalt kämpfen müssen", weiß Burst. Weil seinem Team im Positionsspiel die Wucht fehlt, setzt er auf Tempo-Handball: schnelle Ballgewinne, flotte Gegenstöße. Aus diesem Grund hat er neben der funktionierenden 6-0-Deckung auch eine 3-2-1-Variante einstudiert. Neben Nina Ernst ist auch ihre Schwester Lorena von der SG Muggensturm/Kuppenheim zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt. Verzichten muss Burst hingegen auf Laura Gempler und Zsuzsa Baross. Beide fehlten verletzungsbedingt über weite Strecken der vergangenen Saison, Gempler hat nun ihre Karriere beendet, Baross trägt sich mit Abwanderungsgedanken in Richtung Drittligist TSV Kandel. Aus erfreulicheren Gründen steht Stefanie Kleinkopf vorerst nicht mehr zur Verfügung, sie ist kürzlich Mama geworden. Ganz so komfortabel sind die personellen Voraussetzungen vor der morgigen Auswärtspartie in Freudenstadt also nicht. Dort rechnet Burst mit einem robusten, defensivstarken Gegner. Weil er sein eigenes Team aber als "Wundertüte" bezeichnet, ist im Schwarzwald durchaus was zu holen, denn in Wundertüten ist ja bekanntlich allerhand drin. Zugänge: Lorena Ernst (SG Muggensturm/Kuppenheim), Nina Ernst (HSG Baden-Baden). Abgänge: Laura Gempler (Karriereende). Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben