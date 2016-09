Zentnerlast abgefallen

Die vergangenen Wochen waren eine arge Nervenprobe für Andreas Lamprecht und seine Sinzheimer Schützlinge. Wer nach einer guten Vorbereitung zum Punktspielstart nichts auf die Reihe kriegt, fängt an zu zweifeln. So war im SVS-Lager nach dem ersten Saisonsieg im fünften Anlauf "jeder erleichtert. Großer Druck ist abgefallen. Zudem haben wir zum ersten Mal zu Null gespielt", fielen nicht nur dem Übungsleiter Zentnerlasten von der Schulter.

Nun soll möglichst auch in der Fremde der Knoten platzen. Doch Vorsicht ist vor dem Gastspiel beim TuS Durbach, der auf Rang sechs rangiert, Jahr für Jahr aber eher um den Klassenerhalt kämpft, geboten. Lamprecht: "Wir haben die vergangenen Jahre dort immer verloren. Zudem sind die sehr heimstark, das Teamgefüge ist bei denen intakt. Wir müssen defensiv wieder kompakt stehen."

Während Phönix Durmersheim auch in Niederschopfheim Gefahr läuft, weiter sieglos zu bleiben, und Rot-Weiß Elchesheim nach dem ersten Dreier nun zu Hause gegen Hofstetten gleich nachlegen will, können die Aufsteiger mit dem ersten Saisondrittel durchaus zufrieden sein. Mit den Rängen fünf und zehn könnten die SV Ottenau und der Rastatter SC/DJK auch am Saisonende prima leben. Beide haben sich schnell in der neuen Umgebung akklimatisiert. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, die Punktebilanz ist gut, allerdings kommen noch größere Hausnummern. Auch in Altdorf kann man etwas holen. Ich habe sie in Sinzheim beobachtet, die zwei Sechser sollten wir indes unter Kontrolle kriegen", stellt SVO-Coach Thomas Gerold fest. Abzuwarten bleibt, wie die Ausfälle von Stammtorwart Dirk Glaser (Urlaub) und Pascal Mahler (dreimonatige Weltreise) zu verkraften sind. Dafür hat sich die Nachverpflichtung von Nils Fortenbacher als schnelle "Bereicherung für uns" erwiesen.

Die erste Saisonniederlage war für RSC/DJK-Coach Hubert Luft gleich aus zwei Gründen schnell abgehakt. Zum einen war der SC Offenburg "die bislang beste Mannschaft, gegen die wir in der Landesliga gespielt haben. Gerade in der ersten Hälfte haben sie uns die Grenzen aufgezeigt". Zum anderen war es "vom Charakter her eine gute Leistung von uns. Mir hat gefallen, wie wir in der zweiten Hälfte nach dem 0:3 zurückgekommen sind." Wer gegen einen Titelkandidaten so gut aussieht, ist auch in Hausach nicht chancenlos. Luft: "Für mich ist das ein Fahrstuhlspiel. Danach sieht man, in welche Richtung es für uns gehen wird."

Im Fahrstuhl nach oben ging es nach dem holprigen Start zuletzt für den VfB Bühl. "Ich bin sehr zufrieden, wir können es aber noch besser", bilanziert Coach Jürgen Schnurr, dessen Schützlinge nun in Offenburg antreten müssen. "Es gibt keine Hürde, über die wir nicht springen können. Wir sind auch jemand." Gerade im Umschaltspiel könnte Isuf Avdimetaj, der nach seinem Urlaub gleich wieder traf, ein wichtiger Faktor sein. "Ehrlich gesagt war ich vor dem Heimspiel skeptisch, ob ich ihn schon bringen kann, aber es hat sich gelohnt", freut sich Schnurr über dessen ausgeprägten Torriecher.