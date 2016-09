Die Pflicht erfüllt, ein Kürstück vor der Brust

Eine Augenweide war es nicht unbedingt, auch Michael Santoro sieht das so. Von "Fehlpassfestival" spricht der Trainer des SV Bühlertal sogar. Da es von beiden Seiten fabriziert wurde, also von seiner Mannschaft und dem SV Solvay Freiburg, dem Gegner am vergangenen Mittwoch, ist es Santoro im Nachhinein ziemlich egal, zumal die Seinen dann doch den ein oder anderen Fehlpass weniger gespielt und - vor allem - zwei Tore und damit die Saisonpunkte acht bis zehn erzielt haben. "Das wollten wir. Das war unser Ziel", sagt Santoro, der völlig zurecht auf zwei weitere positive Fakten hinweist: Zum einen blieb der SVB zum vierten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor (Santoro: "Das ist auch was wert."). Zum anderen hat er gegen direkte Mitkämpfer um den Klassenerhalt bislang noch keinerlei Federn gelassen. "Genau darum geht es", sagt Santoro.

Der heutige Gegner gehört definitiv nicht in diese Kategorie. "Der SV Linx ist nach wie vor eine Topadresse im südbadischen Fußball", stellt Santoro fest. Dass es beim SVL noch nicht so gänzlich rund läuft, ist für den Mann aus Bühlertal vollkommen nachvollziehbar. "Da ist ja alles neu. Die Mannschaft, der Trainer, die Vorstandschaft", sagt Santoro. Da sei es völlig normal, dass mit der Zeit erst zusammenfinden muss, was zusammengehört, zumal nicht nur ein Teil des Personals gewechselt habe, sondern auch der Fußball, den Sascha Reiß, der neue Trainer, spielen lasse. Dessen ungeachtet gelte: "Auch wenn sie eine andere Spielweise pflegen, es ist immer noch der SV Linx."

Wer nun glaubt, aus diesen Worten zu viel Respekt herauszuhören, der täuscht sich. Denn bei aller Hochachtung, die Santoro den Hanauerländern entgegenbringt, vergisst er auch nicht darauf hinzuweisen, dass die Bühlertäler sich in den Derbys speziell im Hans-Weber-Stadion meist pudelwoh gefühlt haben. "Das waren immer heiße Spiele", sagt der SVB-Coach - und erinnert im gleichen Atemzug an das 3:3 aus der Vorsaison. Unmöglich sei ein solches Ergebnis auch heute nicht. "Für einen Punkt sind wir dort immer gut", sagt Santoro. Auch einen Matchplan, wie man diesen - oder vielleicht sogar mehr - ergattern kann, hat er parat: Mutig solle sein Team auftreten, ohne dabei zu viel zu riskieren, immer wieder Nadelstiche setzen, gerade mit einem schnellen Umschaltspiel könne man Linx in Verlegenheit bringen.

Ein Fragezeichen steht weiterhin hinter Manuel Kirschner (Sprunggelenk), der schon gegen Solvay fehlte, auch die Gebrüder Keller plagen sich noch mit Knieproblemen herum. Ob Sturmzugang Chide Max Onye erneut in der Startelf steht, ließ Santoro offen. Mit dessen erstem Saisoneinsatz gegen Solvay war der Trainer zumindest zufrieden.

Auf Linxer Seite werden heute Christian Seger und Cedric Krebs fehlen. Dafür kann SVL-Coach Sascha Reiß wieder auf Narek Sermanoukian zurückgreifen. Dass die Linxer am Mittwoch beim 2:2 in Bad Dürrheim den durchaus möglichen Sprung auf Rang vier verpasst haben, hat sie zwar gewurmt, ist aber auch irgendwie erklärbar: Vom Arbeitsplatz zum Abendspiel auf die Baar gereist, brauchten die Reiß-Mannen 30 Minuten, um ins Spiel zu finden. "Wir haben die erste Viertelstunde verpennt und zwei einfache Gegentore kassiert. Nach dem Anschlusstreffer von Marc Rubio waren wir dann im Spiel, haben aber nach dem Ausgleich von Dussot trotz deutlicher Überlegenheit die Chancen zum Sieg nicht genutzt", analysiert der SVL-Coach. Vor Derby-Gegner Bühlertal kann Reiß nur warnen. "Diese Mannschaft ist in der Lage, jedem Gegner das Leben schwer zu machen", stellt er fest. Eine fast halbstündige Warmlaufphase wie in Bad Dürrheim sollten sich die seinen da wohl besser nicht erlauben. (ke/he)