Nach dem Rückschlag unter Zugzwang

und Hans Falsehr

Es war nun wirklich keine gute Woche für den Karlsruher SC. Der Stachel der letzten Samstag bei Union Berlin erlittenen 0:4-Niederlage saß doch tief - und zumindest beim ein oder anderen KSC-Fan ließ er Zweifel aufkommen und auch die ein oder andere Zukunftsangst. Ist der Kader, den Sportdirektor Jens Todt da zusammengestellt hat, überhaupt gut genug für diese 2. Liga? Welchen Anteil am jüngsten Versagen trägt Tomas Oral, der immer noch neue Trainer? War das Spiel in Berlin nur ein Ausrutscher - oder ist die Mannschaft tatsächlich so schlecht wie sie sich bei den "Eisernen" präsentiert hat?

Das sind bange Fragen - und es gibt, zumindest Stand heute, noch keine schlüssigen Antworten. Morgen freilich könnte das schon ein wenig anders sein. Der KSC empfängt ab 13.30 Uhr schließlich den punktgleichen FC St. Pauli im Wildpark. Zumindest einen Fingerzeig, wohin die Reise mit dem KSC geht, könnte die Partie liefern, weiteren Aufschluss wird dann die Fortsetzung der englischen Woche mit Partien bei Hannover 96 (Mittwoch/17.30 Uhr) und zu Hause gegen Erzgebirge Aue heute in einer Woche liefern.

Heute vor einer Woche, also in Berlin, hat der KSC "alles falsch gemacht, was man falsch machen kann". Verteidiger Enrico Valentini hat das so festgestellt. Zu übersehen war es ohnehin nicht. "Ab der zweiten Minute lief alles gegen uns - und irgendwann haben die Jungs auch resigniert", versuchte Tomas Oral gestern einen letzten Erklärungsversuch für das Debakel, das man mittlerweile gründlich analysiert und abgehakt habe.

Morgen gegen St. Pauli so der Karlsruher Cheftrainer, müsse seine Mannschaft wieder das zeigen, was sie in den ersten Saisonspielen bereits durchaus gezeigt habe, nämlich: Eine gute Struktur gepaart mit Zweikampfstärke über die der Zugriff auf Ball und Gegner gelingen soll - und möglichst der ein oder andere Treffer. Vor allem daran hat es bislang gehapert. Zwar hätten, so Oral, "die Jungs schon gezeigt, dass sie Chancen herausspielen und herauskämpfen können". Den Nachweis, dass sie auch Tore schießen können, blieben sie indes schuldig - von einer einzigen Ausnahme abgesehen. Das, so weiß Oral, muss sich ändern. "Wir sind unter Zugzwang", stellt er fest.

"Klar wünschen wir uns alle gegen St. Pauli den ersten Sieg", sagt denn auch Sportdirektor Todt, der die Niederlage in Berlin zwar als "Rückschlag", aber keineswegs als "Katastrophe" betrachtet sehen möchte. Seine Empfehlung: "Wir müssen jetzt mit ruhiger Hand weiterarbeiten."

Bis auf Gaétan Krebs, dessen Kreuzbandriss am Montag operiert wird, und Manuel Torres, dessen Knieverletzung doch weniger schwer ist als zwischenzeitlich angenommen, stehen für die durchaus richtungsweisende Partie gegen die Hanseaten alle KSC-Profis zu Verfügung. Welche er morgen aufs Feld schickt und in welcher taktischen Ausrichtung sie agieren sollen, wollte Tomas Oral gestern freilich noch nicht preis geben.