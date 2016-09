Fester Glaube, großes Talent, unbändiger Wille

Sie ist wieder da. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter dem Arthrose-Doppel des TC Blau-Weiß Baden-Baden. Sie ist wieder da: Madison Sieg, das "Tennis-Wunderkind" aus den USA. Ein Jahr älter, ein paar Zentimeter größer, aber immer noch ein kleines Persönchen. Das blonde Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, Stupsnäschen und lustige Sommersprossen. Eine Art Pippi Langstrumpf des Tennis.

Madison Siegs Villa Kunterbunt ist der Tennisplatz. Ihre Spielzeuge sind der Schläger und der gelbe Filzball. Auf dem Center Court, egal ob Asche oder Hartplatz, tobt sich Maddy, wie sie liebevoll von ihren Eltern genannt wird, aus. Und das mit einer kindlichen Freude und einer spielerischen Leichtigkeit. Sie schwebt über den Platz. Beidhändige Rückhand, Vorhand, Volley, Slice - alles sieht so elegant und leichtfüßig aus. Für Maddy ist Tennis nicht nur ein Sport, für sie ist Tennis ein Lebensgefühl.

Da ist kein Zwang zu spüren, da ist nur Spielfreude und Spaß. Dafür sorgt schon Mutter Heliane Sieg. Die gebürtige Mannheimerin war unter ihrem Mädchennamen Steden selbst im Profitennis aktiv, spielte für den traditionsreichen Berliner Tennis-Club LTTC "Rot-Weiß" und für Mexiko im Fedcup. Sie kennt den Tennis-Zirkus aus dem Effeff und achtet deshalb genau darauf, dass Maddy neben dem Tennis "noch ein ganz normales Leben" hat.

Die Familie wohnt in Greenwich, Connecticut. Dort besucht Madison Sieg ein Sport-Gymnasium, ihre Mutter hält nichts von "Homeschool". Drei Stunden täglich übt Maddy mit ihrem Hometrainer Rick Ferman, dem ehemaligen Coach von Todd Martin. Ihre betreuende Profispielerin ist Madison Keys (21), die Nummer neun der Weltrangliste. Außer Tennis spult Maddy ein fein auf sie abgestimmtes Fitness-Programm ab.

Eine Woche pro Monat trainiert das Tennis-Ausnahmetalent an der Chris-Evert-Académie in Boca Raton/Florida. Wenn die große Chris Evert anwesend ist, spielt sie persönlich mit Maddy, da sie von deren Anlagen, deren Charakter auf dem Platz und deren unbändigem Willen angetan ist. Gespielt werden im Monat zwei Turniere. Die Hausaufgaben erledigt das blonde Tennis-Girl während dieser Zeit per Laptop.

"Sie hat lauter Einsen", sagt Mutter Heliane nicht ohne Stolz, macht damit aber auch unmissverständlich klar, dass bei allem sportlichen Ehrgeiz und des damit verbundenen zeitintensiven Trainings, die Schule nicht darunter leiden darf.

Natürlich träumt Maddy von einer Tennis-Karriere. Von einem glanzvollen Auftritt bei den US Open. Ihr Vorbild ist jetzt Angelique Kerber, die neue deutsche Nummer eins im Frauentennis. Und natürlich US-Girl Madison Keys. Bei der U 12 ist Maddy die Nummer fünf in den USA, im Doppel gar die Nummer eins. Im Juni ist sie 13 Jahre jung geworden, jetzt muss sie in der U 14 ran. Ihr erstes Turnier in der neuen Altersklasse hat Maddy bereits gewonnen, gegen mindestens einen Kopf größere Konkurrentinnen. Im Dezember startet sie mit großen Ambitionen bei der Orange Bowl, dem weltweit größten Jugendturnier in Florida. Im Team USA hat sie bereits gegen Kanada gespielt.

Während des Familienurlaubs in Baden-Baden kam nun Wolfgang Kraft zum zweiten Mal nach 2015 in den Genuss, auf der Anlage des TC Blau-Weiß mit dem amerikanischen Ausnahmetalent eine Woche lang trainieren zu dürfen. Der DTB-Trainer kam dabei nicht nur mächtig ins Schwitzen, sondern auch gewaltig ins Schwärmen. "Sie ist noch sicherer geworden, spielt praktisch fehlerfrei. Sie hat eine saubere Technik und auch in Sachen Ballbeschleunigung zugelegt. Und das alles gepaart mit Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Jetzt muss sie nur noch körperlich zulegen", meint Kraft. Und der 53-Jährige hat schon viele Nachwuchsspieler trainiert, gute Nachwuchsspieler. Und er trainiert noch immer viele - und mit Erfolg. Kraft kennt sich auch in der Profiszene gut aus, hat jahrelang die Topturniere in Deutschland "besaitet". Er weiß, von was er spricht, wenn er Maddy eine große Karriere prophezeit.

Aber der Weg dorthin ist hart, voller Eigenheiten und Entbehrungen. Man kann am Niveau oder den eigenen Ansprüchen scheitern. Man kann an seinen Nerven scheitern oder an einer Verletzung. Heliane und ihr Mann Andy Sieg wissen, welchem Druck sich ihre talentierte Tochter aussetzt. Um sie optimal auf eine mögliche Profikarriere vorzubereiten, ist die ganze Familie in Maddys Alltag involviert. Man spekuliert aber nicht damit, dass die Tochter Erfolg hat. Und genau deshalb kann der Traum wahr werden. Gut möglich, dass das Arthrose-Doppel eine künftige US-Open-Siegerin gesehen hat.