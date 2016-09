Beidseitig ersatzgeschwächt Dieses Pils hat besonders gut geschmeckt. Dietmar Blicker hatte "richtig gute Laune" nach den 90 Verbandsliga-Minuten in Kehl beim Plausch mit dem Trainerkollegen Alexander Hassenstein. Verständlich: Wer nach einer Klatsche beim FFC und aufgrund eines umstrittenen Handelfmeters buchstäblich in letzter Sekunde verlorenen zwei Punkten gegen Denzlingen so stark zurückkommt in der dritten englischen Woche, darf happy sein. Endgültig Oktoberfeststimmung dürfte Einzug halten, wenn auch das Derby zu Hause gegen den SV Kuppenheim am Sonntag (15 Uhr) gewonnen wird. Die Kehler zählen wie Denzlingen zu den Schwergewichten der Liga, umso mehr beeindruckte nach den Nackenschlägen zuletzt die mutige, gut strukturierte, offensive Spielweise. Und diesmal hatte Glücksgöttin Fortuna nichts gegen einen Sieg einzuwenden. Wohl auch deshalb: "Wir können zum Schluss immer zulegen", so Blicker, dessen gute Saisonvorbereitungsarbeit Früchte trägt. Für ihn ist am Wichtigsten bei all den emotionalen Achterbahnfahrten mit den vielen Aufs und Abs: "Meine Jungs merken: Wir können mitspielen." Und so wird das gewiss auch im Derby gegen den SV Kuppenheim sein. Wieder so ein Halbschwergewicht, das für Blicker zu den "top fünf" der Liga zu zählen ist. "Wir kennen die Spieler recht gut, ich allerdings überhaupt nicht deren Trainer Viktor Göhring", sagt der Mörscher Übungsleiter, der einen im 08-Kader freilich so gut kennt, dass er ihn ohne Umschweife "einen meiner besten Freunde überhaupt" nennt. Timo Ullrich ist mehr als fünf Jahre im Mörscher Tor gestanden, auch bezüglich Blickers KSC-Nachwuchsarbeit haben beide schon Hand in Hand gearbeitet. "Ich hasse es, gegen ihn spielen zu müssen, weil er einfach saugut ist", sprudelt es aus Blicker heraus. Das nächste Pils im Klubheim ist also gesichert. Das Einzige, was die Laune dann doch etwas beeinträchtigen könnte, ist der Fakt, dass Blicker ausgerechnet am Sonntag auf ein halbes Dutzend Akteure verzichten muss. Die noch verletzten Gauder und Pflugfelder, Kantz (Urlaub), Rudhart und Level (private Gründe) sowie der noch drei Wochen beim DFB-Praktikum weilende Hess fallen aus. Doch Jammern kennt Blicker nicht. "Wir wollten diese Herausforderung ja unbedingt", sagt er stattdessen. Zumal auch Viktor Göhring, Blickers Kuppenheimer Pendant, personell erneut nicht aus dem Vollen wird schöpfen können. Zwar ist Emanuele Giardini wieder einsatzfähig, dafür fehlt in den nächsten zwei Wochen Thorsten Peter, der heute heiratet und gleich im Anschluss in die Flitterwochen entschwindet. Weiterhin nicht mit von der Partie sind zudem Armin Karamehmedovic sowie Denis Kolasinac. Vor allem mit dem Fehlen von Abwehrchef Kolasinacs könnte es zu tun haben, dass der SV 08 Kuppenheim in den letzten beiden Spielen gleich sieben Gegentore kassiert hat, drei davon am Mittwoch im Heimspiel gegen Rielasingen. "Klar bin ich damit nicht zufrieden", sagt Göhring über das jüngste 0:3. Nur Schlechtes aber hat er selbst in diesem Spiel nicht gesehen. "Wir haben uns ja durchaus die ein oder andere Chance erarbeitet", blickt er zurück. Grünbacher hatte beispielsweise früh schon die Führung auf dem Fuß, Hammer später die Chance zum 1:1-Ausgleich. Da beide nicht getroffen haben, sind es vor allem eben diese mangelnde Chancenverwertung und das Defensivverhalten, die Göhring bekrittelt, genau darauf soll seine Mannschaft am Sonntag ein besonderes Augenmerk legen. Was zur Folge haben könnte, dass die "Nullachter" in der Sandgrube ausnahmsweise mal auf ihren stürmischen Spielbeginn, der beinahe schon typisch für sie ist, verzichten. "Nicht ganz so viel Hauruck wie zuletzt", will Göhring jedenfalls sehen, dafür mehr Sicherheit und Stabilität im Spiel. "Wir wollen nicht wieder einem Rückstand hinterherhecheln müssen", sagt der Kuppenheimer Trainer. (mi/ket) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben