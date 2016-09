Dominanz trotz Durchschnitt Am Ende wurde es doch nochmal eng - unnötigerweise, war man sich im Lager der SG Muggensturm/Kuppenheim nach der Partie einig. Schließlich lag die SG in der 50. Minute bereits komfortabel mit 28:21 in Front. Doch dann kam einiges zusammen: hektische Abschlüsse, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen und ein TuS Schutterwald, der an seine Chance glaubte. Die Folge war "ein echter Krimi", wie MuKu-Trainer Kalman Fenyö konstatierte, in dem der TuS bis auf 29:27 (57.) herankam und den die Hausherren letztlich aber verdient mit 33:21 für sich entschieden. Und so lautet die MuKu-Bilanz: zwei Spiele, zwei Siege - immerhin gegen den Dritten (Oberkirch) und Zweiten (Schutterwald) der Vorsaison. In der ersten Halbzeit sorgte vor allem der starke MuKu-Rückraum in Form von Daniel Schunk, Julian Schlager und Jan-Philipp Valda für Akzente, weshalb die Hausherren mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Pause gingen (18:14). Nach dem Seitenwechsel sah es zwischenzeitlich sogar nach einer ordentlichen Klatsche für die Gäste aus: Die Kraftpakete Matthias Herbst und Neuzugang Nicolas Kolb bildeten eine schier unüberwindbare Abwehrmauer, Keeper Thorsten Renk vernagelte mit fünf Paraden in Folge seinen Kasten und vorne wirbelten Felix Kracht, Julian Kolb und Marvin Charles die TuS-Defensive durcheinander. Dass es zum Schluss nochmal knapp wurde, kostete Kalman Fenyö zwar Nerven, hat aber auch seine positiven Seiten. Es sei beruhigend, dass man auch "mit einer durchschnittlichen Leistung einen so starken Gegner beherrschen kann." Aber es sei auch "gut zu sehen, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt." So hat der Coach noch einige Ansatzpunkte für die kommende Trainingswoche. Tore für MuKu: Kracht 7, Schlager 6, Valda, Schunk, J. Kolb je 4, Herbst 3, Charles, Hörth je 2, Hofmann 1/1, N. Kolb 1 - für Schutterwald: Cesar 9/2, Bachmann, Pilsitz je 4, Decker, Wöhrle je 3, Herzog, Huck, Erlenwein je 2, Heuberger, R. Herrmann je 1. TuS Altenheim - Phönix Sinzheim 20:22. Luft nach oben hat laut Trainer Frank Schulmeister auch Phönix Sinzheim. Und dennoch hat der BSV sein zweites Ligaspiel in Altenheim gewonnen. Nach ausgeglichenem Beginn (5:5/11.) gingen die Gäste, bei denen Zugang Bostjan Hribar wegen einer Wechselsperre noch zuschauen musste, bis zur Pause mit 12:8 in Front. Dank einer "überragenden Abwehrarbeit" (Schulmeister) baute Phönix den Vorsprung auf 16:9 aus (37.). Dass der Sieg nicht noch deutlicher ausfiel, lag am bärenstarken TuS-Keeper Philipp Grange. Schulmeister war dennoch zufrieden und verspricht: "Wir werden von Woche zu Woche besser." Tore für Altenheim: Sutter 7/2, Kugler 2/2, Meinlschmidt, Valha, Lefevre, Weidtmann je 2, Fels, Höfer, Bachmann je 1 - für Phönix: Lauffenburger 7/3, Kirschner, Pfliehinger je 5, Winogrodzki 2, Möllering, Rumpf, St. Pierre je 1. TuS Ottenheim - TuS Helmlingen 24:29. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche hat das Team von Trainer Dragi Paunovic den ersten Sieg eingefahren. Dabei ging der TuS sehr diszipliniert zu Werke. In Hälfte eins ging es munter hin und her. Angetrieben vom starken Szabolcs Törö auf Linksaußen überstand Helmlingen auch eine Unterzahlsituation - Marius Wagner musste mit Rot vom Platz (21.) - und ging mit einer 15:13-Führung in die Pause. Auch nach dem Wechsel lag der TuS stets vorn und brachte den Vorsprung sicher ins Ziel. Tore für Ottenheim: Betzler 9, Bing 7/4, Weide, Heitz je 2, Jentsch, Métier, Ziegler, Schneckenburger je 1 - für TuS: Törö 7/1, Pomiankiewicz 6, Zimmer-Zimpfer 4, Müller, S. Reichenberger je 3, M. Reichenberger 3/2, Lauppe 2, Wagner 1. (moe/red) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben