"Geiler Amateurfußball" Von Heiko Borscheid Bis kurz nach 14 Uhr stand das Verbandsligaderby zwischen dem 1. SV Mörsch und dem SV 08 Kuppenheim auf der Kippe. Der erste Regentag nach Wochen hätte das Spiel beinahe "ins Wasser fallenlassen". Dass dann doch angepfiffen wurde, sollte sich für die rund 330 Zuschauer in der Mörscher Sandgrube durchaus lohnen. Diese bekamen nämlich auf dem Nebenplatz eine tolle Begegnung mit viel Rasse und Klasse zu sehen - oder wie es Heimtrainer Dietmar Blicker nach dem Schlusspfiff bezeichnete: "geilen Amateurfußball". Der 2:1-Sieg seiner Elf tat sicherlich sein Übriges zu dieser Einschätzung bei. Die erste Halbzeit ging ganz klar an die Platzherren. Mehr als einmal spielten die Blicker-Schützlinge mit den Kuppenheimern Katz und Maus, was sich aber trotz zahlreicher hochklassiger Torchancen nur spärlich auszahlte. Ein sehenswerter Volleyschuss von Dominic Riedel brachte in der 15. Spielminute das 1:0, welches die Gastgeber in der Folgezeit hätten ausbauen müssen. Doch selbst ein von Hakki Nuri Tasli verschuldeter Handelfmeter half bei diesem Unterfangen nicht. Der Ex-Mörscher Keeper Timo Ullrich hielt - nicht nur in dieser Szene - seine Farben im Spiel und parierte den Flachschuss von Christof Leiss glänzend. "Wie aus dem Nichts machen wir dann den Ausgleich", brachte es Gästetrainer Viktor Göhring auf den Punkt: Eine Hereingabe von Lucas Grünbacher nutzte Tom Schneider aus fünf Metern Torentfernung zum Ausgleich - obendrein zu einem wertvollen Zeitpunkt, Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. Nach dem Seitenwechsel war es dann vorbei mit der Mörscher Überlegenheit. Kuppenheim kämpfte sich in die Partie und hatte gleich nach Wiederanpfiff durch Grünbacher die Chance auf die Führung. Der Stürmer zog aus spitzem Winkel aber knapp am Tor vorbei. Kurz darauf trat dann der plötzlich überforderte und mit einer Portion Selbstbewusstsein sein zu viel ausgestattete Schiedsrichter Jörg Bohrer auf den Plan. Zuerst musste Leiss das Feld mit Gelb-Rot verlassen, kurz darauf glich der Referee das Verhältnis mit dem Platzverweis für Dominik Stanic wieder aus. Wegen Reklamierens nach einer Zweikampfszene im Mörscher Strafraum mussten dann Göhring und 08-Manager Almir Karamehmedovic den Innenraum verlassen. Kurz darauf traf es mit Timm Schuler den nächsten Akteur mit Gelb-Rot - alle wegen wiederholten Foulspiels. Zu diesem Zeitpunkt hatten der Unparteiische und die erregten Gemüter auf der Gästebank dafür gesorgt, das jetzt mehr gehadert als Fußball gespielt wurde. Dies tat der überragende Dennis Klemm dann wiederum in der 81. Minute, als er in Unterzahl das Leder aus halblinker Position und 18 Metern Torentfernung unhaltbar flach ins lange Eck hämmerte. Der aufopferungsvolle Kampf der Gäste wurde danach nicht mehr belohnt. Kurios: Gästetrainer Göhring wollte sich nach seinem Verweis kurz vor Spielende als Spieler einwechseln. Das untersagte ihm der Schiedsrichter jedoch - aus Kuppenheimer Sicht eine nicht regelkonforme Entscheidung. Diese Aktion war das i-Tüpfchen auf einen sehr unterhaltsamen Fußballnachmittag. 1. SV Mörsch: Hegele - Schuler, Kramer, Baumann, Celentano - Schmitt, Kerling, Rudhardt, Riedel (84. Lehel) - Klemm, Leiss. SV 08 Kuppenheim: Ullrich - Bauer, Stanic, Kleinschmidt (90. Herbote), Tasli - Karadogan, Westermann, Schneider (82. Ergün), Götz, Büchel (46. Giardini), Grünbacher (70. Hammer). Schiedsrichter: Jörg Bohrer (Merzhausen) - Zuschauer: 330 - Tore: 1:0 Riedel (15.), 1:1 Schneider (45.), 2:1 Klemm (81.) - Gelb-Rot: Leiss (63.), Schuler (79.) / Stanic (66.) alle wiederholtes Foulspiel - Beste Spieler: Riedel, Klemm / Ullrich, Kleinschmidt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





