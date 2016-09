Das Warten geht weiter

Die Bilanz zum Spiel formulierte Tomas Oral hernach in Form eines Paradoxons "Wir müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein, auch wenn wir es nicht sind", stellte der Trainer des Karlsruher SC fest. Das Ergebnis, das Oral damit ansprach, war ein 1:1 gegen den FC St. Pauli.

Der Grund zur Unzufriedenheit lag ziemlich eindeutig auf der Hand: Auch im fünften Spiel dieser Zweitligasaison gelang den Badenern kein Sieg, Rang 15 macht das im Ranking - und damit ist den Oral-Schützlingen Schlimmeres gerade noch erspart geblieben. Nach einer beispiellos schlechten ersten Halbzeit samt 0:1-Pausenrückstand kämpften sie sich im zweiten Durchgang wenigstens ins Spiel zurück und ergatterten zumindest noch einen Punkt, der freilich alles in allem als glücklich bezeichnet werden muss.

"Wir sind natürlich nicht vollends zufrieden", sagte denn auch, dem Duktus des Trainers folgend, Jens Todt nach dem vierten Saison-Unentschieden. Der Sportdirektor war spürbar bemüht, den ein oder anderen Lichtstrahl aus dem fußballerischen Dunkel zu absorbieren. "Jeder aufgeholte Rückstand, jeder Punkt hilft unserer Mannschaft in dem Prozess, in dem wir uns befinden. Es war nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Die in der zweiten Halbzeit gezeigte Reaktion der Mannschaft war jedoch sehr positiv", stellte er fest. Dementsprechend war Gästetrainer Ewald Lienen "ein klein wenig enttäuscht." Denn seine Mannschaft habe es nicht geschafft, "drei Punkte mitzunehmen. Das war möglich."

Von zwei sicher nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzenden Mannschaften war der KSC von Beginn an die mit den schwächeren Nerven. Die Wildparkprofis, in deren Innenverteidigung Martin Stoll das spanische Sicherheitsrisiko Jordi Figueras ersetzte, schienen nahezu Angst vor dem Ball zu haben, bzw. damit Fehler zu begehen. So war es nur eine Frage der Zeit, dass einer der Blau-Weißen einen kapitalen Bock schießen würde, nach etwas mehr als einer halben Stunde war es so weit: Keeper René Vollath ließ einen Thoelke-Rückpass links an der Strafraumgrenze zu weit wegspringen, gegen den attackierenden Choi kam es zum Pressschlag. Der Ball prallte in die Mitte, wo Bouhaddouz vor Stoll dran war und die Kugel ins Tor grätschte.

"Da habe ich Bockmist gemacht", gab Vollath zu. Alles in allem war der Rückstand freilich nichts anderes als die logische Folge des Karlsruher Treibens, das ähnlich wie in Berlin vor einer Woche einem fußballerischen Offenbarungseid gleichkam. Ballsicherheit, Passgenauigkeit, Raumaufteilung, Zweikampfverhalten offensiv wie defensiv - all das war nicht zweitligareif.

Nach dem Seitenwechsel sah es sogar danach aus, als würde der KSC gänzlich zusammenbrechen. Bouhaddouz (51.) und Choi (54.) hatten Riesenchancen, das Spiel zu entscheiden, scheiterten aber jeweils an Vollath. Und das wurde bestraft: Nach einem Steilpass von Bjarne Thoelke ließ Dimitris Diamantakos einen Gegenspieler aussteigen und traf mit einem satten Linksschuss aus 18 Metern rechts unten zum 1:1 (57.). "Statt 2:0 oder 3:0 für uns steht es plötzlich 1:1", blickte Lienen später auf die für seine Elf gefährlichste Phase der Partie zurück. "Das Stadion ist plötzlich da - da kann das Spiel auch kippen."

In der Tat: Der KSC hatte plötzlich Rückenwind, aber auch Pech: Erst landete ein Abwehrversuch von St. Paulis Lasse Sobiech am eigenen Innenpfosten (60.), kurz darauf fälschte erneut Sobiech einen Schuss von Stoppelkamp so ab, dass er nur knapp links am Tor von Robin Himmelmann vorbeihoppelte (74.). Im Gegenzug hatte dann St. Pauli noch einmal eine Riesenchance durch Marvin Duksch, der aus elf Metern über den Karlsruher Querbalken schoss. Der Rest war auf beiden Seiten nur noch Kampf und Krampf.

KSC: Vollath - Valentini, Thoelke, M. Stoll, D. Kempe - Prömel, Kom - Mavrias (73. Kamberi), B. Barry (86. Rolim) - Diamantakos (86. Hoffer), Stoppelkamp.

St. Pauli: Himmelmann - Hedenstad, L. Sobiech, Hornschuh, Buballa - Nehrig, Buchtmann - Miyaichi (65. Dudziak), Choi (72. Ducksch), Sobota (81. C. Sahin) - Bouhaddouz.

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen im Allgäu) - Zuschauer: 14686 - Tore: 0:1 Bouhaddouz (32.), 1:1 Diamantakos (57.) - Gelbe Karten: D. Kempe (1), Prömel (1) - Beste Spieler: Kom, Diamantakos - L. Sobiech, Bouhaddouz.