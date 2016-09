Panthers verteidigen ihr Revier Die Panthers Gaggenau haben die Tabellenführung in der Handball-Bezirksklasse verteidigt. Nach dem 25:16-Auftakterfolg in Helmlingen behielten die Murgtäler gegen Aufsteiger Ottersweier II erwartungsgemäß mit 33:21 die Oberhand. Der TuS begibt sich dagegen auf Talfahrt: Auch bei der Ottenhöfener Reserve waren die Hanauerländer chancenlos (24:33). Seine ersten Punkte fuhr der TuS Memprechtshofen ein. Panthers Gaggenau - TS Ottersweier II 33:21. Der Heimsieg war zu keiner Zeit gefährdet. Von Beginn an in Führung liegend, zeigten die Panthers, dass für die Gäste an diesem Tag nichts zu holen sein wird. Nach dem 4:3 setzten sich die Hausherren schnell und leicht ab und stellten über 10:5 und 13:7 früh die Weichen auf Sieg. Mit dem Halbzeitstand von 17:9 war die Frage nach dem Sieger bereits beantwortet. Nach dem Seitenwechsel konnte es sich Trainer Christian Kohlbecker leisten, munter durchzuwechseln und allen Akteuren Spielanteile zu geben. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Panthers in der ein oder anderen Situation die notwendige Konsequenz vermissen, über 20:12 und 24:15 steuerten sie jedoch einem sicheren Heimsieg entgegen. Tore für Gaggenau: Höwing 8/1, Koinzer 6/1, Isufi 5/2, Wagner 4, Kohlbecker 4/2, Kraft, Lang je 2, Deck, Martin je 1 - für Ottersweier: Schababerle 5/2, Röll 4/1, Huber 3, Falk, Huck, Krumpolt je 2, Haiss, Kiesewalter, Kopf je 1. Muggensturm/Ku. III - BSV Sinzheim II 31:35. Mit einer verdienten Niederlage startete die neuformierte MuKu-Truppe in die Bezirksklasse. Eine ganz schwache Abwehrleistung verhinderte gegen den nicht übermächtigen BSV ein besseres Ergebnis. Zu Beginn agierte der Aufsteiger zudem viel zu nervös und zu verkrampft, so dass die Gäste schon früh davonziehen konnten (1:4/5., 5:10/13. und 7:14 /20.). Im Laufe des Spiels (Halbzeit 12:18) steigerte sich MuKu zwar immer mehr, doch der Rückstand, der teilweise bis zu neun Tore betrug (16:25/40.), konnte erst zum Schluss verkürzt werden. Tore für Muggensturm: Bukovic, Dern je 8, Leger 4, Wallner 3, Ziegler 3/3, Stefan, Unser je 2, Moos 1 - für Sinzheim: Maier 10/7, B. Huck 9, M. Walter 5, Schmitz 4, Schaefer, K. Walter je 2, A. Huck, Richter, Marcel Walter je 1. TuS Memprechtshofen - HSG Hardt II 31:27. Den Gästen gehörte der Anfang (1:3/5.), danach drehte aber der TuS, der personalbedingt Benjamin Ackermann für die Partie reaktivierte, langsam auf (5:3). Aufbauend auf einer starken Abwehrarbeit, gelang es Memprechtshofen, auf 12:6 (17.) davonzuziehen. Bis zur Halbzeitpause konnte die HSG auf 15:12 verkürzen, nach Wiederbeginn legten die "Römer" aber nach. Der TuS erhöhte seinen Vorsprung wieder auf sechs Tore (26:20/47.), der Sieg geriet anschließend nicht mehr in Gefahr (29:25/58.). Tore für Memprechtshofen: Urban 10, Ackermann 7/3, Trinkaus 5, Geibel 4, Weger 2, Neuschütz, Petrat je 1 - für Hardt: Bertsch 7/3, Krebs, Berndt je 5, Rau 3/2, Hofmann, Schuster je 2, Deck 1. ASV Ottenhöfen II - TuS Helmlingen II 33:24. Der ASV stand von Beginn an gut in der Defensive. Aufgrund mangelnder Chancenauswertung resultierte daraus aber nur ein geringer Vorsprung (5:3/10., 11:9/20.), der erst kurz vor der Pause etwas ausgebaut wurde (Halbzeit 14:10). Nach Wiederbeginn bewahrte die Fischer-Sieben nun auch vor dem Tor einen kühleren Kopf, woraufhin der Vorsprung zunächst auf sieben (20:13/39.), später auf neun Tore (25:16/49.) anstieg. Nach einem zwischenzeitlichen 32:20 (56.) betrieben die Gäste noch etwas Ergebniskosmetik. Tore für Ottenhöfen: Kern 8/2, Blust 5, Harter 4, Gallinat, Münz je 3, Blank, Rau, Vogt, Hils je 2, Gaiser, Huber je 1 - für Helmlingen: Fritz 8/2, Weber 7, Zervas 3, Bertsch, Gärtner je 2, Rexer, Pfeifer je 1. In der Kreisklasse A feierte die dritte Mannschaft des BSV Sinzheim ihren zweiten Erfolg (29:27 gegen Steinbach/Kappelwindeck III) und setzte sich dadurch an die Spitze. Ein erfolgreicher Saisoneinstand gelang der HR Rastatt/Niederbühl II mit einem 30:23 gegen Ottersweier III. In der Frauen-Bezirksklasse heißt der erste Tabellenführer SG Steinbach/Kappelwindeck III nach einem 35:17-Kantersieg gegen Großweier. Die Panthers Gaggenau setzten sich gegen die Reserve des ASV Ottenhöfen mit 26:17 durch. (maha) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





