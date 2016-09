Der Süden bleibt unter sich

Im letzten Spiel von Oliver Sinn, der seine Spielerkarriere beendet, zeigte der MSF Tornado Kierspe trotz der 4:7-Niederlage gegen den MSC Taifun Mörsch eine gute Leistung und rehabilitierte sich für die 4:16-Klatsche im Hinspiel. Die Hausherren gingen schnell in Führung, diese glich Patrick Palach in der fünften Minute aus. Pascal Loskand konnte die Hausherren zwei Minuten erneut in Front bringen. Allerdings ließen die Gäste trotz des klaren Hinspielerfolgs nicht locker. Palach konnte in der 16. Minute das 2:2 erzielen. Im zweiten Viertel nutzten die Gäste ihre wenigen Chancen konsequent und gingen durch Tore von Ali Topkaya (22.) und Palach (36.) mit 4:2 in Führung. Das gleiche Bild auch im dritten Abschnitt: Tornado scheiterte immer wieder an der guten Abwehr der Gäste, die ihrerseits weitere zwei Treffer durch Topkaya (52.) und Palach (63.) zum 6:2-Zwischenstand erzielten. Im letzten Abschnitt sahen die Zuschauer weitere Tore: Kevin Friedrich verkürzte in der 77.Minute auf 6:3, Sinn konnte dann in der 80. Minute sein letztes Pflichtspieltor per Elfmeter beisteuern. Das letzte Tor des Tages erzielte dann der Südligist: Palach konnte im Gegenzug den 7:4-Endstand aus Sicht des MSC Taifun markieren, der nun auf Ubstadt-Weiher trifft.

Die Spargelstädter wiederum ließen dem MSC Jarmen im Rückspiel nicht den Hauch einer Chance. Am Ende gewann der amtierende Meister mühelos mit 19:1 gegen die Gäste aus dem Norden. Den Torreigen eröffnete Kevin Fröhlich in der siebten Minute mit einem 16-Meter-Tor. Bis zum Viertelende erhöhten Kevin Gerber (13., 16.) und Luca Böser (19., 20.) auf 5:0. Auch im zweiten Viertel ging das muntere Toreschießen weiter: Fröhlich (23.), Dominik Hassis (26.), Böser (29.) und Marco Weis (39.) bauten den Vorsprung auf 9:0 aus. Sechs weitere Treffer für die Hausherren fielen im Viertel nach der Halbzeit: Marvin Lowinger (41., 49., 56.), Böser (51., 59.) und Gerber (58.) erhöhten auf 15:0 für Ubstadt-Weiher. Lowinger (67.) und Geber (71.) waren es dann, die im vierten Abschnitt auf 17:0 erhöhten. Miguel Gomez gelang in der 75. Minute per 16 Meter der Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte Lowinger mit zwei weiteren Treffern (78.,79.) zum 19:1-Endstand.

Die Zuschauer in Kuppenheim sahen eine einseitige Partie mit einem verdienten Sieg der Hausherren. Mit einem klaren 9:2-Erfolg gegen den MSC Pattensen zog der MSC Puma ins Halbfinale ein und trifft dort auf den MSC Comet Durmersheim. Holger Schmitt erzielte in der dritten Minute das 1000. Tor in seiner Karriere und eröffnete damit den Torreigen. Benjamin Walz erhöhte drei Minuten später auf 2:0. Im zweiten Viertel konnten zunächst die Gäste durch Jörg Leipert in der 21. Minute verkürzen. Danach spielten bis zur Halbzeit nur die Hausherren: Walz (24., 28.), Holger Schmitt (25.) und Jannis Schmitt (35.) erhöhten auf 6:1. Im dritten Abschnitt konnte Jan Bauer in der 45. Minute erneut für die Niedersachsen verkürzen. Robin Benz baute die Führung allerdings in der 49. Minute auf 7:2 aus. Im dritten und vierten Viertel setzten die Pumas vor allem auf den Nachwuchs: Markus Dieringer (62.) und Benz (65.) machten am Ende alles klar zum verdienten 9:2-Erfolg.

Der 1. MSC Seelze hat sich erneut die Zähne am MSC Comet Durmersheim ausgebissen: Der Altmeister aus Mittelbaden ging schon nach vier Minuten gingen durch Dennis Ring in Führung. Nach der Gästeführung konnte Stefan Schwarz (9.) ausgleichen. Vygandas Zilius (10.) brachte die Hausherren dann sogar in Führung. Doch der Südligist schlug umgehend zurück: Ring (10.) und Jonas Burger (13.) sorgten für die erneute Führung der Badener. Diese glich Tobias Hahnenberg drei Minuten später aus. Burger (17.) und Norman Brunner (19.) sorgten dann für das 5:3. Hahnenberg konnte zumindest eine Minute vor Viertelende auf 4:5 verkürzen. Das zweite Viertel war hart umkämpft, blieb aber torlos. Dafür fiel im dritten Abschnitt die Entscheidung zugunsten der Gäste. Ring (47.) und Brunner mit einem Hattrick (52., 56., 60) trafen zum 9:4. Damit war die Partie nach dem 6:4-Hinspielsieg entschieden Daniel Kranefeld (67.) und Ring (70.) erhöhten auf 11:4. Vygandas Zilius (71., 80.) konnte das Ergebnis noch ein wenig erträglicher gestalten. Am Ende blieb es beim 11:6 für den MSC Comet.

B-Pokal: Malsch trifft auf MBV Budel

Der MSC Malsch gewann auch das Rückspiel im B-Pokal gegen den MBC Kierspe und steht im Halbfinale. Dort wartet der MBV Budel, der auch im Rückspiel in Malchin siegen konnte. Am Sonntag setzte sich noch der MSC Philippsburg gegen Halle durch und trifft nun im Halbfinale auf den MBC Kierspe, der von der Lucky-Looser-Regel profitiert und trotz zweier knapper Niederlagen im Halbfinale steht. (tm)