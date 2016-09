Die Kirche soll im Dorf bleiben

Vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli war Tomas Oral noch felsenfest davon überzeugt, dass die 0:4-Klatsche, die seine Mannschaft am Wochenende zuvor bei Union Berlin kassiert hatte, weitgehend verarbeitet und abgehakt sei. Nach dem Spiel gegen die Hamburger war sich der Trainer des Karlsruher SC da bei weitem nicht mehr so sicher. "Eine gewisse Verunsicherung" sei seinen Spielern am Sonntag immer noch anzumerken gewesen, befand Oral nach dem 1:1 gegen die St. Paulianer jedenfalls. Nachwehen quasi, mit denen sie zu kämpfen gehabt hätten - und die leicht zur zweiten Saisonniederlage der Badener hätte führen können, dann nämlich, wenn die Hanseaten ihre Tormöglichkeiten nicht so fahrlässig hätten liegen lassen.

Nicht zuletzt unter dem Eindruck dessen wertete Jens Todt das Unentschieden am Morgen danach, also gestern, ohne Wenn und Aber als "Punktgewinn." Von einer Krise wollte der KSC-Sportdirektor indes nichts wissen. "Da muss man doch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben jetzt fünf Punktspiele hinter uns, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt", zwischenbilanzierte er stattdessen - und stellte fest: "Da werden wir nicht nervös." Vielmehr stehe ein gut geführter Verein solche schwierigen Phasen durch. Die Mannschaft befinde sich schließlich im Neuaufbau und habe sich noch nicht gefunden. Andere Standorte, so Todt, hätten durchaus ähnliche Probleme. "Zum Beispiel Kaiserslautern und Nürnberg - oder in der 1. Liga Bremen." Den KSC-Profis fehle es eben noch an Selbstsicherheit und ihrem Spiel an Selbstverständlichkeit. Und: An jedem Spieltag bauten zwei, drei andere Spieler "große Böcke". Vor allem das gelte es, schnellstmöglich abzustellen.

Da ist einerseits viel Wahres dran. Und es wirft andererseits die Frage auf, ob die Dauerrotation, die Trainer Oral bislang betrieben hat, der richtige Weg ist, um die Leistung seiner Profis zu stabilisieren und ihnen das Gefühl von Vertrauen und somit Selbstvertrauen zu vermitteln. 21 Feldspieler sowie zwei Torhüter hat Oral in den bislang fünf Zweitligaspielen eingesetzt bzw. ausprobiert, dem schnellen kollektiven Zusammenwachsen bzw. dem Schaffen von mannschaftlichen Strukturen dürfte eine solche Durchwechselei kaum dienlich sein.

"Mit der Mentalität, die die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, werden wir unsere Erfolge noch einfahren - definitiv", ist sich Oral all dessen ungeachtet sicher. Die rund um den Wildpark immer banger werdende Frage ist nur: Wann? Fest steht: Die nächste Möglichkeit bietet sich bereits morgen beim Gastspiel bei Hannover 96 (17.30 Uhr). "Und wenn's da nicht klappt", so Oral, "dann eben am Samstag zu Hause gegen Erzgebirge Aue." (fal/ket)