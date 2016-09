Ottenauer Reserve gewinnt Murgtalderby Tischtennis-Verbandsliga der Männer setzte sich im Duell der beiden Badenliga-Absteiger die Mannschaft der FT Freiburg II gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach deutlich mit 9:3 durch und übernahm mit diesem Sieg die Tabellenführung vor dem Aufsteiger TTSF Hohberg II, der mit einem 9:5-Auswärtssieg bei der DJKJ Oberschopfheim erfolgreich in die Saison startete. Nach einem engen Match reichte es dem TTC Weisweil mit einem Sieg im Schlussdoppel zu einem 9:7-Auswärtserfolg beim TTC Beuren. In derder Männer setzte sich im Duell der beiden Badenliga-Absteiger die Mannschaft der FT Freiburg II gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach deutlich mit 9:3 durch und übernahm mit diesem Sieg die Tabellenführung vor dem Aufsteiger TTSF Hohberg II, der mit einem 9:5-Auswärtssieg bei der DJKJ Oberschopfheim erfolgreich in die Saison startete. Nach einem engen Match reichte es dem TTC Weisweil mit einem Sieg im Schlussdoppel zu einem 9:7-Auswärtserfolg beim TTC Beuren. Der TV Weisenbach lief im ersten Heimspiel in der Frauen-Verbandsliga gegen den TTC Steinach zu großer Form auf und setzte mit einem klaren 8:2-Heimsieg ein deutliches Ausrufezeichen. Nach zwei Doppelsiegen zum Spielbeginn durch Jasmin Langenbach/Monika Vig sowie Nadja Wunsch/Regina Roflik marschierten die Murgtälerinnen dem Gegner unaufhaltsam auf 8:2 davon. Vig, Langenbach und Wunsch stellten mit je zwei Einzelerfolgen den ungefährdeten Sieg sicher, Roflik gab beide Gegenpunkte ab. Weisenbach bewies in der Partie eiserne Nervenstärke und schaukelte durch Langenbach (2), Vig und Wunsch alle vier Fünfsatzspiele nach Hause. Vig überzeugte mit ihrem Fünfsatzsieg über Jana Neumaier, die sie im Entscheidungssatz mit 14:12 niederhielt und den wichtigen Zähler zum 6:1-Vorteil errang. Weisenbach teilt sich nach dem ersten Spieltag mit dem Aufsteiger TTF Stühlingen II die Tabellenführung, der den TTC Beuren ebenfalls mit 8:2 sicher im Griff hatte. Mit einem 9:7-Derbysieg beim Rastatter TTC gelang dem TTV Muckenschopf in der Landesliga der Männer der gewünschte Saisonstart. Die Gäste aus Muckenschopf waren auf den ersten drei Positionen mit Florian Koch, Niklas Faller und Tim Julian Oelze (alle 2:0) nicht zu schlagen. Koch/Faller gewannen das Eingangs- und Schlussdoppel, den neunten Punkt steuerte Erwin Mert bei. Der RTTC gewann zwei Doppel, Attila Vig und Dominik Geier holten im Schlussdrittel vier Siege, Sebastian Kolodziej gewann ein Spiel. Muckenschopf errang durch drei Fünfsatzsiege den spielentscheidenden Vorteil. Erster Tabellenführer ist die Spvgg Ottenau II durch einen 9:3-Derbysieg gegen den TB Bad Rotenfels. Stefan Stahlberger, die Nummer eins der Gäste, gewann nach dem Auftaktdoppel mit Christian Loose beide Einzelspiele gegen Michael Ruf und Leon Biedermann. Sebastian Graf (2), Martin Herm, Julian Oser und Youngster Simon Weiler konnten mit je einem Einzelsieg wie auch Ruf und Biedermann den klaren Sieg sicherstellen. Im Ortenauderby verlor die zweite Mannschaft der DJK Offenburg mit 4:9 der DJK Oberharmersbach. Im einzigen Spiel in der Bezirksliga der Männer unterlag der TTV Bühlertal dem Landesliga-Absteiger Spvgg Ottenau III chancenlos mit 1:9. Seniorenmeister Wulf Kaschkat gewann gegen Timo Mungenast den Ehrenpunkt. Die beiden anderen Partien wurden kurzfristig nachverlegt. Der TTC Rauental II übernahm mit einem 9:4 Auswärtssieg bei der TTG Bischweier die Spitzenposition in der Männer-Bezirksklasse. Die zweite Partie zwischen der Spvgg Ottenau IV gegen den TTC Iffezheim II endete 8:8-Unentschieden. (ti) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





