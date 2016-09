Steinbacher Huber siegt überlegen

Im Rahmen des Mehrkampfmeetings in Schutterwald ermittelten die Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl ihre Kreis-Mehrkampfmeister in den zweitägigen Mehrkämpfen. Neben den Sportlern aus dem Ortenau-Kreis waren auch Mehrkämpfer aus dem südwestdeutschen Raum am Start und sorgten trotz Regens und eher kühler Witterung für eine gute Konkurrenz. Allerdings fanden nur wenige Mehrkämpfer aus dem Kreis Rastatt den Weg nach Süden und nur fünf davon beendeten auch ihren Mehrkampf. Die höchste Punktzahl im Neunkampf der männlichen Jugend der Altersklasse U16 erreichte Niklas Huber vom Sportring Yburg Steinbach. Mit 4878 Zählern sicherte er sich überlegen den Sieg in der Altersklasse M14. Bei den 15-Jährigen gewann Patrik Schrempp vom gastgebenden LFV Schutterwald mit 4645 Punkten. Huber sammelte seine höchste Einzelpunktzahl über 80 Meter Hürden in 11,31 Sekunden. Aber auch seine 1,72 Meter im Hochsprung, 12,03 Meter im Kugelstoßen, 12,21 Sekunden über 100 Meter, 5,58 Meter im Weitsprung und 37,87 Meter im Speerwurf brachten viele Punkte. Den Diskus schleuderte er 31,46 Meter weit. Lediglich die Leistungen in den Disziplinen Stabhochsprung (2,50 Meter) und über 1000 Meter (3:14,85 Minuten) hingen da etwas zurück. Auf dem zweiten Platz der M14 mit bereits respektablem Rückstand kam Hubers Vereinskamerad Lars Lawo. Bei seiner Gesamtpunktzahl von 4099 Zählern ragten besonders die 40,14 Meter im Speerwurf heraus. In der älteren Klasse M15 belegte Paul Stößer (LAG Obere Murg) mit 4021 Punkten den dritten Platz. In seiner Spezialdisziplin Stabhochsprung stellte er dabei mit 3,60 Metern eine neue Bestleistung auf. Ein weiterer Tagessieg ging an Rachel Fruchtmann (SR Yburg Steinbach), die mit 3491 Punkten souverän den Siebenkampf der weiblichen Jugend W14 für sich entschied. Top-Resultate gelangen ihr mit 5,17 Meter im Weitsprung, 35,89 Meter im Speerwurf und 12,80 Sekunden über 80 Meter Hürden. 9,24 Meter erzielte sie mit der Kugel, 14,01 Sekunden über 100 Meter und beachtliche 2:38,24 Minuten über 800 Meter. Lediglich beim Hochsprung blieb sie mit 1,40 Meter deutlich unter ihren Möglichkeiten. Trotzdem betrug am Ende der Vorsprung auf die Zweitplatzierte mehr als 570 Punkte. Immer noch ein Vorbild in Sachen Zehnkampf ist der ehemalige Kreis-Mehrkampfwart Adi Marxer (LAG Obere Murg), der mittlerweile in der Altersklasse M65 startet. 4457 Punkte standen nach zwei Tagen, unter teilweise schwierigen äußeren Bedingungen, zu Buche. Die höchsten Einzelzahlen brachten dem Murgtäler seine 2,50 Meter im Stabhochsprung, 1,24 Meter im Hochsprung, 22,55 Sekunden im Hürdensprint und 7,91 Meter im Kugelstoßen. (rawo)