"Was sagt man da?" Von Michaela Quarti Im Vorfeld, sagt Arnulf Meffle, habe er lange überlegt: "Was sagt man da?" Sein Entschluss stand schnell fest: Am besten nichts. Abwarten, wirken lassen. Darum ging es. Und dann, in diesem so emotionalen Moment, als sich an einem Weiher im rheinland-pfälzischen Birkenfeld erstmals die Wege zweier Menschen kreuzten, die durch eine Stammzellspende auf ewig miteinander verbunden sind, hat es beiden die Sprache verschlagen. "Wir haben nichts rausgebracht. Nur unsere Namen. Wir waren erst mal fix und fertig", berichtet der 59 Jahre alte ehemalige Handball-Nationalspieler aus Altenheim. Auf der einen Seite Arnulf Meffle, bei dem im Februar 2009 eine Leukämieerkrankung diagnostiziert worden war, die Ende 2012 lebensbedrohend geworden war. Auf der anderen Seite Wolfgang Heppelmann, der sich bereits 2003 bei der Stefan-Morsch-Stiftung hatte typisieren lassen und Anfang 2013 zum Lebensretter des Handball-Weltmeisters von 1978 geworden ist. Meffle, in der Jugend des TuS Schutterwald groß geworden und dann beim TuS Hofweier zu einem der weltbesten Rechtsaußen avanciert, hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er den Menschen, der ihm durch eine Stammzellspende ein zweites Leben schenkte, gerne persönlich danken wolle. Zum 30-jährigen Bestehen der Stefan-Morsch-Stiftung in Birkenfeld, der ältesten Stammzellspenderdatei in Deutschland, hat es jetzt geklappt. "Unbeschreiblich", empfand Meffle den Moment am vergangenen Samstag, den er ganz bewusst als "Blind Date" genießen wollte. Weder Meffle noch Heppelmann hatten zuvor etwas voneinander gewusst. Doch in diesem Augenblick des ersten Kennenlernens - gefilmt übrigens von einer SWR-Kamera für eine spätere Doku - war von Anfang an ein Draht zwischen den genetischen Zwillingen da. "So unähnlich sehen wir uns gar nicht", sagt Meffle. Und als die erste Anspannung vorbei war und man sich genauer angeschaut hat, entdeckte man sogar einen ähnlichen Modegeschmack. Die Hemden waren fast gleich: das eine blau-, das andere grünkariert. Dass bei den Genen aber nicht alles durchgeschlagen hat, zeigt, dass Wolfgang Heppelmann mit Sport nicht allzu viel am Hut hat, auch von Handball hat der 52 Jahre alte Informatiker aus der Nähe von Warstein bisher wenig mitbekommen. "Das konnten wir ändern", schmunzelt Meffle, der der Stefan-Morsch-Stiftung außerordentlich dankbar ist, dass sie dieses Treffen ermöglicht hat: "Alles lief in sehr herzlichem Rahmen ab." Der 59-Jährige ist beeindruckt davon, was Heppelmann mit seiner Spende auf sich genommen hat. "Er musste ja mehrfach rund 400 Kilometer nach Birkenfeld fahren und bei der Zellentnahme auch zwei Tage vor Ort bleiben." Wolfgang Heppelmann, der in der Kirche und bei der Kolpingfamilie engagiert ist, hat es aus Überzeugung getan. Er hätte geschluckt, als die Nachricht kam, dass er als Spender passe, gibt er zu. "Aber mir war sofort klar, dass ich das auch mache", sagt er und plädiert dafür, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. "Es ist nicht schlimm. Die paar Unannehmlichkeiten, die ich in Kauf genommen habe, sind nicht der Rede wert. Stammzellspende ist schließlich eine Art humanitäre Hilfe." Neben Meffle und Heppelmann sind am Samstag in Birkenfeld ein Dutzend weitere Spender- und Patientenpaare zusammengekommen. "Ganz viele Empfänger wollen ihren Spender kennenlernen. So ein Treffen ist ein hochemotionaler Moment", sagt die Sprecherin der Stefan-Morsch-Stiftung, Andrea Djifroudi. Erst zwei Jahre nach einer Spende ist eine Kontaktaufnahme möglich. Meffle und Heppelmann werden in Kontakt bleiben. "Wir haben Adressen ausgetauscht und schon direkt nach der Heimfahrt gesimst", erzählt Meffle, der dank Wolfgang Heppelmann wieder ein (fast) normales Leben führen kann. Sogar mit dem Golfen hat der ehemalige Realschullehrer wieder angefangen, auch wenn er sich mittlerweile bei der Gartenarbeit am Rücken verletzt hat. Aber das ist alles halb so schlimm im Vergleich zu dem, was er seit 2009 auszuhalten hatte. "Ich bin zufrieden", sagt Meffle heute über seinen Gesundheitszustand. Und er ist glücklich, endlich auch jenen Menschen zu kennen, der zu seinem Lebensretter geworden ist.