Von der richtigen Seite zeigen

Tomas Oral gab sich zuversichtlich - und zwar bezüglich der Erfolgsaussichten in der heute anstehenden Zweitligapartie seiner Mannschaft bei Hannover 96 (17.30 Uhr). "Auch wenn Hannover auf dem Papier der Favorit ist, bin ich überzeugt, dass wir da etwas mitnehmen können - wenn wir uns von unserer richtigen Seite zeigen", tat er gestern vor versammelter Presse kund. Genau darin könnte allerdings auch das Problem liegen. Von ihrer richtigen Seite haben sich die KSC-Profis zuletzt schließlich eher nicht gezeigt.

So oder so: Mit 20 Spielern an Bord machte sich der Mannschaftsbus der Wildparkprofis gestern auf den Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt. "Über Nacht kann ja schnell mal einer krank werden", erklärte Oral die zwei Mann Überzahl einerseits. Andererseits möchte der KSC-Coach "in dem Prozess, in dem wir uns befinden", dem Großteil seiner Spieler das Gefühl geben, dazuzugehören und eventuell auch gebraucht zu werden. Lediglich Manuel Torres ist nach seiner Innenbanddehnung am rechten Knie noch nicht wieder dabei. "Er muss sich erst wieder hundertprozentig sicher fühlen. Wenn da nur drei Prozent fehlen, ist das nichts", ließ Oral wissen. Und natürlich fehlt auch der am Montag am linken Knie (Kreuzbandriss) operierte Gaétan Krebs.

Um für die zweite Etappe der englischen Woche ausgeruht und fit zu sein, hat Oral nach dem sonntäglichen 1:1 gegen den FC St. Pauli mit seinen Spielern "nur regenerativ gearbeitet". Auch heute Vormittag ist nur ein lockerer Aufgalopp ohne Ball vorgesehen. Wenn Schiedsrichter Christian Dietz aus München dann um 17.30 Uhr das sechste Punktspiel der Wildparkprofis anpfeift, ist Oral, so jedenfalls sagte er es gestern, "gespannt, wie wir ins Spiel kommen".

Der Druck, so befand Jens Todt, der KSC-Sportdirektor, liege jedenfalls eher bei den Hausherren. "Um oben dranbleiben zu können, muss Hannover gewinnen", stellte er fest. Denn zuletzt brachte Dynamo Dresden den Niedersachsen eine 0:2-Heimniederlage bei, anschließend spielten die "96er" lediglich 3:3 in Bielefeld. Dessen ungeachtet sei aber klar: "Hannover ist Favorit. Die Rollen sind diesmal viel klarer verteilt als bei unserem Spiel gegen St. Pauli."

Just gegen die Kiez-Kicker war Tomas Oral erst "ab der 60. Minute" mit allen seinen Spielern "super zufrieden." Wie seine Mannschaft die drohende und keineswegs unmögliche zweite Saisonniederlage doch noch verhindert hat, das hat dem KSC-Coach imponiert. Für ihn ist es ohnehin nur eine Frage der Zeit, wann seinen Schützlingen der erste Saisonsieg gelingt. Wie dieser zu holen ist, hat Oral gestern so formuliert. "Wir müssen das, was wir vorhaben, zu hundert Prozent umsetzen - und das, was Hannover vorhat, im Keim ersticken."

Von einem Kampf auf ganz anderem Terrain berichtete gestern Vereinspräsident Ingo Wellenreuther. In einem "sehr guten und sehr offenen Gespräch" unter der Mediation von IHK-Präsident Wolfgang Grenke habe die Stadt Karlsruhe und der KSC am Montag zwar nicht für alle, aber für einen Großteil der noch offenen Fragen beim Thema Stadionneubau "gute Lösungen" gefunden. "Einige wenige Punkte", so Wellenreuther, seien zwar noch offen, könnten bis zur Jahreshauptversammlung der Blauweißen am Sonntag aber geklärt werden. In dieser will der KSC-Präsident die Mitglieder unter Tagesordnungspunkt 22 ausführlich über den Sachstand informieren. Anschließend sollen die Mitglieder das Präsidium zur Unterzeichnung der weitestgehend ausgehandelten Verträge bevollmächtigen.