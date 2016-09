Duo im Nationaltrikot Beim traditionsreichen Länderkampf zwischen den Seniorenmannschaften von Deutschland, Frankreich und Belgien waren mit Antje Köhler (Rastatter TV) und Klaus Dietsche (TV Bühlertal) auch zwei Sportler des Leichtathletikkreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl im Nationaltrikot am Start. Für das Treffen in Sarreguemines waren beide auf Grund ihrer guten Leistungen und Platzierungen bei den deutschen Meisterschaften im Bahngehen nominiert worden. Klaus Dietsche erreichte in der Klasse M50 über 5000 Meter Bahngehen in 25:56,18 Minuten den vierten Platz hinter zwei Franzosen und seinem deutschen Dauerkonkurrenten Uwe Schröter (Vogtland). Antje Köhler belegte bei den Seniorinnen W50 über die gleiche Distanz in 30:46,73 Minuten den fünften Platz. Sie verbesserte damit ihre Saisonbestzeit von Bühlertal Anfang Juni um fast eine halbe Minute. Dietsche verpasste dagegen seine Jahresbestzeit aus dem gleichen Wettkampf um knapp dreizehn Sekunden. Die deutsche Mannschaft entschied im Gesamtklassement mit 356 Punkten vor den Gastgebern (315 Punkte) und Belgien (164 Punkte) den Länderkampf für sich. In den vier Kategorien (W40+, W50+, M40+ und M50+) setzten sich die deutschen Frauen zweimal durch, während bei den Männern die Franzosen in beiden Klassen siegten. Die Belgier belegten in allen Wertungen den dritten Platz.(rawo) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben