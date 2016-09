Nils Petersens Torriecher der "Wahnsinn"

Von Michael Ihringer Maximilian Philipp und Nicolas Höfler zählen zu der Fraktion der Analysenflüsterer beim Sport-Club Freiburg. Wer ihren Ausführungen nach Spielschluss in der Mixed-Zone des Schwarzwald-Stadions lauscht, sollte entweder in der ersten Reihe stehen oder die Ohren wie ein Hund spitzen, sonst erfährt man nichts, so leise sprechen die Beiden. Am späten Dienstag Abend nach dem 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV hoben sich ihre Stimmchen merklich, als ein Radioreporter den Namen Nils Petersen erwähnte. Philipp machte große Augen und lobte los: "Wahnsinn, der Junge steht einfach immer richtig. Es war sein erster Ballkontakt." Drei Meter daneben musste auch Höfler lachen. "Er hat ein Näschen dafür, wir wissen genau, wie er ist." Nils Petersen ist schlicht unbezahlbar, ein Riesenglück und eine Art Lebensversicherung für den kleinen Verein aus dem Breisgau unter den Großkopferten der Eliteklasse. In der 68. Minute, auf tausendfach hörbaren Wunsch der Fans von Christian Streich eingewechselt, lag der Ball 54 Sekunden nach seiner ersten Berührung im Netz. Wobei fairerweise hinzuzufügen ist, dass HSV-Torwart Rene Adler nach dem satten Fernschuss von Vincenzo Grifo großen Anteil am Siegtor hatte, konnte er den Ball doch schlicht nicht festhalten. "Dieses Spiel nehme ich auf meine Kappe", outete sich Adler als ehrliche Haut. Petersen wäre nicht Petersen, würde er sein insgesamt zwölftes Joker-Tor im Freiburger Trikot nicht mit seinen Kollegen verbal teilen. "Mir kommt es ein bisschen so vor, als würde ich die Lorbeeren der anderen einheimsen. Die laufen die Verteidiger 70 Minuten kaputt, das darf man nicht vergessen. Aber es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man dann trifft." Aushilfs-Innenverteidiger Höfler musste schmunzeln, als er darauf hinwies, dass "der zweite Fehler des Spiels entschieden hat". Den ersten hatte der Kapitän nämlich selbst produziert, als ihm im Mittelfeld ein Stellungsfehler unterlaufen war, worauf HSV-Neuzugang Bobby Wood zu einem fulminanten Sprint ansetzte, der erst frei vor SC-Torwart Schwolow endete, doch nach dem finalen Abschluss landete der Ball am Innenpfosten (37.). "Kleinigkeiten haben entschieden", fasste der diesmal nicht so präsente Philipp zusammen. In Köln hatten diese Kleinigkeiten gefehlt, was ein 0:3-Monstrum zur Folge hatte. Bereits am Freitag steht der dritte Auswärtstrip nach Dortmund an. Im dortigen Hexenkessel kann man schnell mal von torhungrigen BVB-Offensivkoryphäen verspeist werden. Abwehrmann Höfler weiß nur zu genau, was dort auf ihn und seine Kollegen zukommt. "Alle müssen dort an ihre Grenzen gehen." Und wohl darüber hinaus. Als Vorzeigekapitän, der sich "im Mittelfeld sehr wohlfühlt", hat er auch kein Problem damit, erneut dort zu spielen, wo der zu erwartende Einbahnstraßenverkehr die größte Verkehrsdichte aufweisen wird. "Wir haben personellen Engpass. Ich spiele da, wo ich gebraucht werde."