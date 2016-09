Rastatterin Xenia Kölmel siegt im Doppel Im sächsischen Annaberg-Buchholz fand die erste südostdeutsche Badminton-Rangliste statt. In der Altersklasse U17 konnte sich Xenia Kölmel vom BV Rastatt sowohl im Einzel, Doppel als auch im Mixed qualifizieren. Zusammen mit ihrem Partner Janis Machauer vom BSC Waghäusel gewann sie ihre erste Partie gegen die bayrische/sächsische Kombination Plodzien/Fuchs sicher in zwei Sätzen. Danach trafen sie auf Bayerns Top-Paarung Weigert/Gnalian, die erst nach Gegenwehr 18:21 und 18:21 unterlag. Die Beiden spielten druckvoll und gewannen die beiden folgenden Spiele gegen Linder/Schlenga und belegten einen guten fünften Rang. Im Einzel gewann Kölmel gegen ihre Dauerrivalin Laura Stoll (SG Schorndorf) klar in zwei Sätzen, musste sich dann aber der Regionalligaspielerin und Siegerin des Turniers (Monika Weigert) geschlagen geben, am Ende belegte sie Rang vier. Am zweiten Turniertag standen die Doppelpartien auf dem Programm. Zusammen mit ihrer Partnerin Lea Hess vom VFB Friedrichshafen kämpfte sich Kölmel bis ins Finale, das sie gegen gegen das Duo Mottarelli/Stoll aus Schopfheim, ihre Erzrivalinnen, gewannen.(red) Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben