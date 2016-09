In allen Belangen zu wenig

Vier Unentschieden, zwei Niederlagen - sechs Spiele ohne Sieg. Tabellenvorletzter. Mit dem gestern Abend 0:1 verlorenen Gastspiel in Hannover verschärfte sich die Situation im Wildpark deutlich. KSC-Trainer Tomas Oral fand es nach dem Abpfiff "unheimlich schwierig, die richtigen Worte zu finden", brachte dann aber doch ein schonungsloses Fazit zustande: "Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben beim 1:0 für Hannover alles getan, damit der Gegner ein Tor machen kann."

Oral veränderte seine Startelf diesmal nicht gegenüber dem vorherigen Spiel und schenkte den Spielern das Vertrauen, die auch beim 1:1 gegen St. Pauli am vergangenen Sonntag begonnen hatten. Mehr Sicherheit und Selbstvertrauen strahlten die Wildparkprofis trotzdem nicht aus.

Das Karlsruher "Luftschloss", in Hannover vielleicht punkten zu können, begann jedenfalls schon ganz früh zu wackeln. Die Partie war erst in der siebten Minute, als die Gastgeber nach einem Foul von Franck Kom im Mittelfeld einen Freistoß zugesprochen bekamen. Den platzierte Miiko Albornoz in den Fünfmeterraum der Gäste. Stefan Strandberg legte den Ball per Kopf in die Mitte, wo Felix Klaus aus sechs Metern frei zum Schuss kam - 1:0. Anschließend war der KSC zwar besser im Spiel und phasenweise auch optisch überlegen. Philipp Tschauner im 96er-Tor aber konnten sie vor der Pause nie wirklich in Gefahr bringen. Die besseren Chancen hatten weiterhin die Hausherren: Klaus zog rechts an Martin Stoll vorbei, schoss aber auch weit links daneben (22.). Kurz vor der Pause hatten die Fans der Niedersachsen schon ein weiteres Mal den Torschrei auf den Lippen. Iver Fossum umkurvte den Karlsruher Schlussmann René Vollath, bevor sein Schuss aber die Torlinie überschreiten konnte, klärte Stoll zur Ecke (44.). "Wir hatten in der ersten Halbzeit einfach zu viele Ausfälle", sagte Oral nach dem Spiel. Kom hatte er schon nach noch nicht einmal einer halben Stunde ausgewechselt.

In der zweiten Halbzeit spielte der KSC zwar weiterhin munter mit, ihre offensive Harmlosigkeit aber konnten die Gäste nicht ablegen. Oral: "Uns fehlte im letzten Drittel die Überzeugung. Das war mehr Zufall." Hannover hingegen blieb punktuell gefährlicher. So zum Beispiel bei einem Flugkopfball von Kenan Karaman (65.). Fünf Minuten später hatten dann aber doch die KSCler ihre erste gute Tormöglichkeit. Doch Moritz Stoppelkamp schoss nach einem Zuspiel von Charalampos Mavrias aus halbrechter Position über das Tor (70.). Ähnlich schlecht schloss Torschütze Klaus einen Angriff der Hausherren auf der Gegenseite ab (80.). In den letzten zehn Minuten bearbeitete der KSC Hannover zwar noch einmal sehr beherzt, richtig zwingend aber konnten Orals Schützlinge nicht mehr werden.

"Das war der schlechteste Gegner ever", sagte ein ortsansässiger Journalist vor der Pressekonferenz über den KSC. "Mit so einer Leistung kann man in Hannover nichts holen", meinte Sportdirektor Jens Todt und bezeichnete den KSC-Auftritt als "zu passiv, zu verhalten, mutlos." Und Oral sagte abschließend: "Hannover ist zwar der Topfavorit der Liga, war heute aber keineswegs übermächtig. Aber was wir geboten haben, war in allen Belangen zu wenig - vor allem in der ersten Halbzeit."

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Anton, Strandberg, Albonorz - Bakalorz, Schmiedebach - Klaus (89. Maier), Fossum, Karaman (74. Bähre) - Sobiech (76. Füllkrug).

Karlsruher SC: Vollath - Valentini, Thoelke, Stoll, Kempe - Prömel, Kom (29. Rolim, 79. Hoffer) - Mavrias, Stoppelkamp, Barry (46. Kamberi) - Diamantakos.

Schiedsrichter: Dietz (München) - Zuschauer: 31700 - Tore: 1:0 Klaus (7.) - Gelbe Karten: Schmiedebach / Kom, Rolim, Diamantakos - Beste Spieler: Strandberg, Albonorz, Klaus / Stoppelkamp.