Sensationserfolg für TVB-Nachwuchs Die weibliche D-Jugend des Schwimmteams des TV Bühl hat sich sensationell für das Bundesfinale Ende Januar in Hannover qualifiziert. Nachdem im Oktober bereits die Siege im Bezirk und auf badischer Ebene gefeiert werden konnten, schaffte das Team in der Besetzung Marie Scholz, Hanna Seiter, Anina Metzinger und Stefanie Fiale in der Fernwertung mit allen anderen Landesverbänden nun den Sprung unter die besten zwölf D-Jugend-Mannschaften aus ganz Deutschland. Trainer Christian Hensel traut seiner Mannschaft in Hannover noch einmal eine Leistungssteigerung zu: "Wenn alle Schwimmerinnen in Bestform an den Start gehen, dann können wir uns noch einmal deutlich steigern." Während die Podestplätze wohl unter der SG Dresden, der SG Neukölln Berlin und dem SC Magdeburg ausgemacht werden, schielen die Bühler auf eine Top-Ten-Platzierung. Dazu müsste sich das Quartett vor die Wasserfreunde Spandau und die SG Frankfurt schieben. Aber alleine die Teilnahme am Bundesfinale ist schon ein großer Erfolg. Schließlich konnte sich aus ganz Baden-Württemberg über alle Altersklassen hinweg nur der TV Bühl qualifizieren. Für Abteilungsleiter Jochen Schweikert ist die Qualifikation Indiz für die gute Nachwuchsarbeit, die seit vielen Jahren in seinem Verein betrieben wird: "Alle vier Schwimmerinnen haben unsere Nachwuchsgruppen durchlaufen. So ein Erfolg kommt nicht von ungefähr. Hierzu müssen viele Zahnräder ineinander greifen." Die nächsten sechs Trainingswochen dienen nun der gezielten Vorbereitung auf diesen Saisonhöhepunkt. In diese Vorbereitung ist auch Franziska Roth eingebunden, die ebenfalls die Reise nach Niedersachsen antreten wird und bei einem Ausfall der Stammschwimmer zum Einsatz kommt. Laut Hensel geht es auch darum, die Schwimmer für die besondere Atmosphäre im Stadionbad von Hannover zu sensibilisieren. "Die Halle wird mit mehr als 500 Zuschauern ausverkauft sein. Das ist ein Erlebnis, das die Schwimmerinnen nie vergessen werden." Betreut werden die Schwimmerinnen vor Ort dann auch von Co-Trainer Felix Scheumann. (red)

