Deutliches Übergewicht

Könnte man ausschließlich im Hier und Jetzt leben, der Alltag wäre um einiges unbeschwerter - vor allem, wenn man Anhänger des TV Sandweier ist. Denn die Oberliga-Handballer haben das, was man gern "einen echten Lauf" nennt. 7:1 Punkte haben die Grün-Weißen in den vergangenen Partien eingefahren, zuletzt wurde die SG Heddesheim mit 13 Toren Differenz aus der Rheintalhalle gefegt. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, zumindest nicht als Trainer.

Denn da nun mit dem morgigen Auswärtsspiel beim TSV Blaustein die letzte Partie vor der Bescherung ansteht, wird man als Übungsleiter genötigt, Bilanz zu ziehen, ein Zwischenfazit abzugeben. Und da ist auch beim TVS nicht alles Friede, Freude, Weihnachtsplätzchen. Vor allem die zwei Heimniederlagen zu Beginn der Runde gegen Herrenberg und Kornwestheim liegen Ralf Ludwig noch schwer im Magen: "Die nerven schon", gibt der TVS-Trainer ohne Umschweife zu, "vor allem, weil wir die in der jetzigen Form nicht verloren hätten."

Insgesamt fällt das Fazit der bisherigen Runde allerdings positiv aus: "Wir sind im Soll", bilanziert Ludwig. Rein umgangssprachlich hat er damit natürlich recht, buchhalterisch gesehen stimmt die Rechnung aber nicht, schließlich weisen die Sandweier mit 15:13 ein positives Konto aus - ein Umstand, der in der Oberliga-Historie des TVS nicht wirklich alltäglich ist. Ein Sandweierer Fan war angesichts des Punkteüberschusses derart verblüfft, dass er auf der Facebook-Seite der Grün-Weißen die Frage stellte, wie oft so etwas denn schon vorgekommen sei. Die Antwort von TVS-Hallensprecher, Chronist und Chefstatistiker Daniel Merkel ließ nicht lange auf sich warten - und sie fiel einigermaßen überraschend aus: So selten ist die geschönte Bilanz gar nicht. Positiv-Premiere feierte der TVS am fünften Spieltag der Saison 2014/15 nach dem 26:21-Erfolg in Wangen. Damals standen 6:4 Punkte in den Büchern. Nach weiteren vier Spieltagen mit Zähler-Übergewicht lag Sandweier nach dem 38:28-Kantersieg gegen Schwäbisch Gmünd mit 14:8 Punkten auf Platz fünf der Tabelle.

Genau da stehen die Sandweierer auch derzeit. Und selbstredend wollen Ludwig und seine Spieler den Platz auch nach dem Spiel in Blaustein behalten - mit positivem Punktekonto von 17:13 versteht sich.

So leicht wie beim Torfestival am vergangenen Wochenende gegen Heddesheim, als das Schlusslicht nach ziemlich exakt 18 Minuten die Gegenwehr mangels Aussicht auf Erfolg einstellen musste, wird der TVS die zwei Punkte gegen Blaustein aber nicht einfahren können, darüber ist sich Trainer Ludwig im Klaren: "Die sind natürlich deutlich stärker." Extrem clever sei der Gastgeber, zudem nahezu ohne Fehler in der Defensive. Gute Übersicht, guter Rückraum und robuste 6:0-Deckung sind die weiteren Merkmale des TSV aus dem Alb-Donau-Kreis.

Bange wird dem TV Sandweier deshalb aber noch lange nicht. Das liegt natürlich in erster Linie an der breiten Brust, die sich die Mittelbadener nach drei Siegen in Folge antrainiert haben. Coach Ludwig spricht gar von einer "Welle des Selbstvertrauens", auf der seine Mannschaft gerade surfe. Zum anderen hat sich der Trainer auch taktisch einige Dinge überlegt, wie er die Hausherren knacken will. Sprechen will er darüber allerdings nicht so gern, schließlich könnten feindliche Kanäle ja mitlesen. Kein großes Geheimnis ist hingegen, dass die Sandweierer in den vergangenen Spielen auch mit taktisch eher unorthodoxen Maßnahmen zum Erfolg kamen, Stichwort Manndeckung. Ein TVS-Akteur, der dabei besonders gut reüssierte, ist morgen allerdings nicht mit von der Partie: Polizist Johannes Henke muss Verbrecher einfangen und kann daher nicht der gegnerischen Offensive Handschellen anlegen. Auch Nikolaj Unser sowie Johannes Heiß stehen nach wie vor verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Dass der mittlerweile fünfwöchige Ausfall von Spielmacher Heiß nicht stärker ins Gewicht fällt, ist vornehmlich Daniel Grimm zu verdanken. Nach durchaus sichtbaren Startschwierigkeiten anfangs der Runde präsentiert sich der Mittelmann derzeit in bestechender Form - oder wie Ludwig sagt: "Der spielt momentan einen sehr guten Stiefel!"

Ähnlich gut läuft es bei der Abteilung Attacke: Simon Bornhäußer - gerade frisch 30 Jahre alt geworden -, Christian Fritz und Jonas Schuster treffen derzeit aus nahezu allen Lagen. Wenn die Leistung der TVS-Torhüter damit erneut Schritt halten kann, dann ist ein weiterer Auswärtssieg durchaus drin - und die zwei Heimniederlagen aus dem September würden wohl deutlich weniger nerven.