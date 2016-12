Dirk Schuster sagt dem KSC ab

Eine Rückkehr von Trainer Dirk Schuster zum SV Darmstadt 98 ist für Präsident Rüdiger Fritsch kein Thema. "Das Gute liegt nicht in der Vergangenheit, das Gute liegt in der Zukunft", sagte Fritsch gestern. Im Umfeld des Fußball-Bundesligisten wird aktuell über ein Comeback des langjährigen Erfolgstrainers spekuliert, weil Schuster seinen Job beim FC Augsburg verlor und die "Lilien" nach der Trennung von Norbert Meier auf Trainersuche sind. Allerdings gingen Schuster und Fritsch im Sommer in einem teils öffentlich ausgetragenen Streit auseinander. Der Trainer hatte sich trotz eines laufenden Vertrags dazu entschieden, zum FC Augsburg zu wechseln.

Augsburgs Manager Stefan Reuter hat derweil Spekulationen um außersportliche Gründe für die Trennung von Schuster widersprochen. "Es kommen immer wieder Gerüchte und Meldungen. Ich möchte einfach nochmal sagen, dass es sportliche Gründe waren, die den Ausschlag gegeben haben, dass wir einen Wechsel auf der Trainerposition vollziehen", sagte der Geschäftsführer. "Ich weiß nichts von einer Schlägerei. Dirk Schuster hat einen Cut, der am Sonntagmorgen genäht wurde, aber das hat nichts mit unserer Entscheidung zu tun."

Die Hoffnungen bei den Verantwortlichen des Karlsruher SC, einen Toptrainer als Nachfolger von Tomas Oral jetzt zu präsentieren, sind erloschen. Schuster wird auch nicht neuer KSC-Cheftrainer. Dabei hatten sich Präsident Ingo Wellenreuther und Sportdirektor Oliver Kreuzer Hoffnungen gemacht, ihn in den Wildpark locken zu können. Kreuzer bezeichnete Schuster als "interessante Trainer-Personalie". Wellenreuther kündigte an, dass der KSC-Sportdirektor bei "Schu" anrufen werde, um alle Möglichkeiten abzuklopfen. Aber: Zu einem Treffen von Kreuzer mit Schuster kam es erst gar nicht. Kreuzer führte gestern ein Info-Gespräch mit Ronny Zeller, dem Berater von Schuster. Dabei erklärte Zeller: "Ich habe Oliver Kreuzer mitgeteilt, dass Dirk Schuster aktuell dem KSC als Cheftrainer nicht zur Verfügung steht." Das heißt: Schuster nimmt erst gar nicht auf dem Trainer-Nachfolger-Karussell des KSC Platz. Schuster war zu keiner Stellungnahme zu erreichen. Brisant hätte die Verpflichtung Schusters für Ronny Zeller werden können. Zeller berät neben Schuster auch Jo Zinnbauer. Der Chefcoach des FC St. Gallen ist einer der heiß gehandelten Kandidaten. Auch im KSC-Lostopf: Mirko Slomka und Franco Foda. Während Foda eine Ausstiegsklausel hat, die den KSC fast eine halbe Million Euro kosten könnte, scheint Zinnbauer leichter - sprich billiger - die Schweiz verlassen zu können. Auch gesichtet: Holger Stanislawski. (dpa/pepu)