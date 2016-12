Von Mörsch bis Pfullendorf Von Hucky Krämer Winterpause im südbadischen Fußball-Oberhaus. Zeit, zurückzublicken. Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen. Wer waren die Erfolgreichsten? Wer liegt im Soll? Wer wurde den Erwartungen nicht gerecht? Die erste Frage ist leicht zu beantworten: Der Oberliga-Absteiger Freiburger FC (22 Spiele/80:23 Tore/55 Punkte), den vor der Runde schon viele Experten auf der Rechnung hatten, führt die Tabelle vor dem FC Denzlingen (22/ 70:36/53), der als Aufsteiger die Liga rockt, und dem ebenso hochgehandelten südbadischen Pokalsieger FC 08 Villingen (21/72:10/52) an. Der FC 08 drohte nach dem erst am letzten Spieltag besiegelten Abstieg aus der Oberliga auseinanderzubrechen, hat sich dann aber mit dem Pokaltriumph in Offenburg gegen den SV Oberachern (5:3) und dem Glückslos Schalke 04 im DFB-Pokal finanziell gesundgestoßen. Die starke Mannschaft um Torjäger Nedzad Plavci, der mit 21 Saisontreffern zusammen mit dem Freiburger Marco Senftleber die Torschützenliste anführt, konnte gehalten werden. Das Saisonziel ist ganz klar der direkte Wiederaufstieg. So bewundernswert die Leistung des Denzlinger Teams von Trainer Karsten Bickels auch ist, am Ende werden aber wohl die beiden Oberliga-Absteiger aus Freiburg und Villingen Platz eins und zwei unter sich ausmachen. Hinter dem Führungstrio klafft nach 23 Spieltagen bereits eine große Lücke. Das in der 19er-Staffel ganz dünn besetzte Mittelfeld wird von dem rundumerneuerten SV Linx (22/52:32/38) angeführt. Der neue Trainer Sascha Reiß kann nach dem radikalen Schnitt, den die Hanauerländer vor der Runde vollzogen haben, durchaus mit dem Abschneiden und der Leistung seines Teams zufrieden sein. Das kann man beim Tabellenfünften und Lokalrivalen Kehler FV (22/ 45:32/36) eher nicht. Eigentlich hatte das Team von Trainer Alexander Hassenstein nach dem Abstieg aus der Oberliga den direkten Wiederaufstieg im Visier. Dieses Ziel kann man bei 19 beziehungsweise 17 Punkten Rückstand auf das Führungsduo bereits abhaken. Hinter den Erwartungen zurück blieb auch der SV 08 Kuppenheim (22/47:51/29). Nach einem tollen Start (sieben Spiele ungeschlagen, 15 Punkte) kam das personell gut besetzte Team von Spielertrainer Viktor Göhring mächtig ins Schlingern. Nur fünf Punkte trennen den SV 08 als Tabellenzehnter von einem Abstiegsplatz. Und wäre da nicht der matte Derbysieg gegen den SV Bühlertal gewesen, wären es nur noch deren zwei. Der Nachfolger von Patric Kohm ist beim SV 08 angetreten, attraktiven Fußball zu bieten und vor allem die Defensive zu stabilisieren. Letzteres ist ihm überhaupt nicht gelungen. Während die Kuppenheimer im Umschaltspiel nach vorne zu den besseren Teams der Liga zählen, hapert's nach hinten doch gewaltig. 51 Gegentore in 22 Spiele sind einfach zu viel. Almir Karamehmedovic: Hinter den Erwartungen Daran gilt es nun in der kurzen Winterpause - bereits am 19. Februar muss der SV 08 beim FC Auggen ran - zu arbeiten. "Wir sind weit hinter unseren Erwartungen zurück", gibt Almir Karamehmedovic unumwunden zu. Der starke Mann beim SV 08 ist auch ein Mann der klaren Worte. Einen Trainerwechsel wird es aber im Wörtel nicht geben. Göhring, der einen Zwei-Jahres-Vertrag hat, soll zusammen mit der stark besetzten Mannschaft diese nervenaufreibende Achterbahnfahrt beenden. 1. SV Mörsch und SV Bühlertal im Soll Mehr als im Soll liegt der Aufsteiger 1. SV Mörsch (21/32:41/27). Das Team von Trainer Dietmar Blicker hat sich rasch an die Schnelligkeit in der Liga gewöhnt - und zwar beim Laufen und beim Handeln. Die Mörscher überwintern auf Rang 13, drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Mitaufsteiger FC Neustadt (22/34:48/25) hatte da erheblich größere Startschwierigkeiten. Nach acht Spieltagen stand der Neuling noch ohne Punkte da, hat dann aber aus den Fehlern gelernt und liegt nun erstmals überm Strich. Durchaus im Soll ist der SV Bühlertal (22/29:42/24), auch wenn das Team von Trainer Michael Santoro durch die unglückliche 1:3-Niederlage am letzten Spieltag vor der Winterpause auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist. Von Verletzungen arg gebeutelt (u.a. Sebastian Keller, Manuel Kirschner und Jonas Knobelspies), sehnte man sich auf dem Mittelberg die Pause förmlich herbei. Die nicht eingeplante Heimniederlage (0:3) gegen den Aufsteiger SV Stadelhofen, konnte der SVB durch den Sensationssieg (1:0) beim Freiburger FC kompensieren. Und der SVB kann Abstiegskampf. Allerdings wird der im dritten Verbandsliga-Jahr so schwer werden wie nie zuvor. Bei fünf Absteigern wird es wohl zu einem Herzschlagfinale kommen. Zumal der punktgleiche SC Pfullendorf immer stärker wird. Für den Oberliga-Absteiger kam die Winterpause nach vier Siegen in Folge überhaupt nicht gelegen. Da dem SCP ein neuer finanzstarker Hauptsponsor winkt, wird wohl noch personell aufgerüstet werden. Nicht mehr zu retten sind der SV Solvay Freiburg (22/21:79/10) und das abgeschlagene Schlusslicht FC Bötzingen (22/20:105/4). Der FCB verliert in der Winterpause nicht nur seinen Trainer Gilles Ekoto-Ekoto, sondern auch die Personaldecke auf dem Platz droht knapp zu werden. Abgerechnet wird aber erst am letzten Spieltag. Am 20. Mai. 2017. Gegen 17.20 Uhr.

