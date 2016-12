Kwasnioks letztes Spiel

Bei seiner Premiere als Trainer der Profis des Karlsruher SC hatte Lukas Kwasniok vor einer Woche überrascht, indem er eine Fünferkette vor dem eigenen Tor aufgezogen hatte, was prompt zumindest zu einem Teilerfolg bei Dynamo Dresden (0:0) führte. Acht Tage später, also am heutigen Samstag (13 Uhr), will der 35-Jährige bei seinem zweiten und auch schon letzten Einsatz als Interimstrainer auch dem im Wildpark gastierenden Tabellenführer Eintracht Braunschweig mit der ein oder anderen Neuerung zumindest Probleme bereiten.

Dabei will Kwasniok sein Augenmerk allerdings weniger auf eine veränderte Defensivtaktik legen. "Daran werden wir festhalten", stellte er diesbezüglich vielmehr fest. Stattdessen ist es offensichtlich sein Plan, das zuletzt ziemlich marode Offensivspiel seiner Mannschaft mit der ein oder anderen neuen Idee zu beleben.

Wie er das anzustellen gedenkt, ließ Kwasniok weitgehend im Vagen. Zu was es führen soll, formulierte er indes recht offensiv: Er wolle die Mannschaft so einstellen, "dass wir dieses Spiel gewinnen können", sagte er gestern. Über taktische Details schwieg er sich aus, versehen mit dem Hinweis, nicht auf Positionen zu schauen, sondern darauf, welche Spielertypen seine Art des Spiels am besten zu interpretieren und umzusetzen fähig sind. "Falsche Neun, richtige Zehn, Doppel-Sieben oder falscher 'Fufziger' - das ist für Journalisten interessant. Für mich geht es darum, Räume zu bespielen und anzulaufen", tat Kwasniok kund.

Auch ein Besuch beim gestrigen Training brachte kein Licht ins Informationsdunkel. Damit seine taktischen Pläne so geheim blieben, wie sie sind, setzte Kwasniok ein Geheimtraining an. "Es geht um ganz wichtige Punkte. Das ist keine Angst, das ist Professionalität", begründete er dies.

Wie wichtig die Punkte in der Tat sind, um die es heute geht, zeigt der Blick aufs Ranking: Bei einer Niederlage droht ein weiteres Abrutschen Richtung Tabellenende. Die Gäste wiederum könnten mit einem Sieg Herbstmeister werden und auf Tabellenplatz eins überwintern.

Angst kann diese Gemengelage KSC-Coach Kwasniok dennoch nicht einjagen. "Braunschweig hat auch Schwächen", stellt er vielmehr fest. Bei gegnerischen Standards zum Beispiel. Oder beim Umschalten von Angriff auf Abwehr. Und, nicht zu vergessen, ganz prinzipiell in Auswärtsspielen. "Die Eintracht hat nur acht ihrer 33 Punkte auf fremden Plätzen geholt", weiß Kwasniok. Der letzte Auswärtssieg der Mannschaft von Torsten Lieberknecht datiert vom 9. September. Ein 2:0 in Aue gab es damals.

Entsprechend geht es auch für die Gäste heute nicht darum, "einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern drei Punkte einzufahren", wie Lieberknecht im Vorfeld formulierte, verbunden mit der Warnung: "Der KSC wird uns sicher intensiv bearbeiten, gerade was die Zweikämpfe anbelangt."

Dafür stehen den Hausherren Torhüter Dirk Orlishausen (Hüfte), Gaétan Krebs (Kreuzbandriss), Enrico Valentini (Bänderriss im Knie), Florian Kamberi (Kniebeschwerden) und Ylli Sallahi (Nasen-Operation) nicht zur Verfügung. Auf die in Dresden noch verletzten Bjarne Thoelke und Martin Stoll kann Kwasniok indes wieder zurückgreifen. (fal/dpa)