Attraktiv wie eh und je

Von Wolfram Braxmaier Eigentlich ist es ja gar kein so richtiges Jubiläum - und dennoch ist die Wahl Sportler des Jahres 2017 eine besondere in schnelllebigen Zeiten. Aus ganz kleinen Anfängen im Jahre 1947 ist eine Abstimmung geworden, die eindrucksvoll das deutsche Sportjahr beendet. Die 70. Wahl ist jedenfalls ein Zeichen ungewöhnlicher Kontinuität. Alle Versuche, der Abstimmung unter Deutschlands Sportjournalisten Konkurrenz zu machen, sind kläglich gescheitert. "Die Sportlerwahl hat zwar den Status eines Evergreens, aber sie hat nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Die Wertigkeit ist vielleicht sogar noch höher einzustufen als früher", so Klaus Dobbratz von der veranstaltenden Internationalen Sportkorrespondenz (ISK), der ab 1977, als Dietrich Thurau mit dem Rennrad auf die Bühne des Bénazetsaals im Kurhaus Baden-Baden fuhr, langsam in die Fußstapfen seines Vaters Kurt trat. Die 70. Abstimmung war für Klaus Dobbratz Anlass genug, besonders viele ehemalige Preisträger zur Proklamation morgen ab 18 Uhr (ab 22 Uhr im ZDF) in die Kurstadt einzuladen. "Die Resonanz war einfach toll", freut sich Dobbratz über 48 Zusagen von Ehemaligen, die - wie die anderen Gäste auch - möglicherweise auch die aktuelle Ausstellung im Baden-Badener Stadtmuseum ("Sport trifft Geschichte") besuchen. Genau vor 60 Jahren wurde Schwimmerin Ursel Happe gewählt, die gerade 90 Jahre alt geworden ist. Sie wird ebenso an die Oos kommen wie Dauergast Heinz Fütterer (85; 1954) oder die Vierfachsieger aus der Schwimmabteilung Michael Groß und Roland Matthes/Kornelia Ender-Grummt (beide für die DDR). Der Blick zurück fördert so manch kuriose Begebenheit an den Tag. Initiator der Sportler-Abstimmung war Kurt Dobbratz, der sich in Stuttgart eine kleine Nachrichtenagentur aufgebaut hatte. Keine leichte Angelegenheit im Nachkriegs-Deutschland mit seinen vier Sektoren. Per Telefon fragte er damals die 20 Teilnehmer ab, erster Sportler des Jahres war 1947 Tennisbaron Gottfried von Cramm. Erst 1952 versammelte sich eine kleine Schar von Auserwählten, um bei Daimler in Stuttgart Rennfahrer Hans Kling (Sieger der Carrera Panamericana) zu ehren. Danach ging es schon in die Stuttgarter Liederhalle. Das so wichtige Fernsehen war 1957 in Köln erstmals dabei, als Box-Idol Max Schmeling als Gratulant für Sprinter Manfred Germar fungierte und der zweitplatzierte Martin Lauer dem Sieger ein Ständchen sang. Erste Mannschaft des Jahres war Borussia Dortmund. Der Begriff "Familienfest des deutschen Sports" war geboren. Ab 1960 machte der Sportler des Jahres dann Station in der Kurstadt an der Oos. Das Kurhaus bot beste Bedingungen. Auf der Bühne wurde Georg Thoma bejubelt. Der Olympiasieger in der Nordischen Kombination aus dem Schwarzwald stach sogar 100-m-Weltrekordler Armin Hary aus. Eine Sensation. Die Proklamationen wurden bunter, größer, kostspieliger. So trat 1967 beispielsweise James Last mit seiner Big Band auf und 1976 schrieb Udo Jürgens seine Lieder sogar speziell auf die betreffenden Sportler um. 1977 fiel dann der Vorhang an der Oos, das Kurhaus wurde für den Olympischen Kongress 1981 generalsaniert. In Sindelfingen schlug der Sportler des Jahres auf, der 1980 unter keinem guten Stern stand. Irene Epple und Christa Kinshofer kamen wegen Schneetreibens erst mit drei Stunden Verspätung auf die Bühne. Bei seiner dritten Wahl in Folge hatte Michael Groß 1984 keine Lust auf eine Reise an die Spree. "Ich habe keinen Bock auf Berlin. Ich muss trainieren", teilte er via Großleinwand mit. München war dann auch nicht das Gelbe vom Ei, "back to the roots" (zurück zu den Wurzeln) hieß es wieder ab 1986, der Sportler des Jahres kehrte in seine Heimat an der Oos zurück. Bis heute mit noch einer Unterbrechung, als 1996 und 1997 die Proklamation in Ludwigsburg im Rahmen der ARD-Sport-Gala stattfand. Danach standen aber endgültig die Sportler ganz im Vordergrund, Showakts gab es auch keine mehr. Verantwortlich für die Fernsehbilder ist seit 2002 das ZDF, das Moderatoren-Duo Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne tritt morgen zum zehnten Mal an.

