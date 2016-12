Glühwein statt Kaltgetränke

SG Muggensturm/Kupp. -

Phönix Sinzheim 32:20.

Gleich zu Beginn legten die MuKu-Frauen ordentlich los: Über 3:0 erspielte sich das Team von Trainerin Viktoriya Kühn einen 7:2-Vorsprung (13.). Phönix, die ohne Anny Zoller, Sabrina Ernst, Jana Lay sowie Laura und Lea Koller antreten mussten, bewegte sich in der Offensive ganz ordentlich, scheiterte aber immer wieder an der überragenden Olivia Blandl im MuKu-Tor, die zahlreiche Bälle aus der Luft fischte. In der Abwehr wiederum konnte Sinzheim dem Druck des Topteams nicht standhalten. Nach dem 16:9 zur Pause rupfte MuKu den Phönix mit neun Toren nacheinander regelrecht. Die Folge: Mit 25:9 (43.) war die Partie quasi entschieden. In den verbleibenden Minuten konnte das Team von Trainer Carlos Burst immerhin ein wenig Ergebniskosmetik betreiben.

"Nach dem Sieg gegen Lahr haben wohl einige gedacht, wir reiten ohne Engagement durch die Liga", war Burst nach der Pleite bedient. Nach der Klatsche bleibt Phönix auf dem vorletzten Rang, MuKu überwintert hingegen am Platz an der Sonne.

Tore für MuKu: Apel 8/4, Schnurr, Koffler je 5, Kohler 4/1, A. Kunz, Wunsch, Pauer, Kühn je 2, Malisa Kunz, Stahlberger je 1 - für Phönix: St. Pierre 5, Kresin 4/1, A. Ernst 3, L. Ernst 3/2, Bold, Korkmaz je 2, O. Ernst 1.

HSG Freiburg II -

SG Steinbach/K. II 26:18.

Der Auftakt ging aus SG-Sicht gehörig in die Hose: Über 3:0 (3.) ging Freiburg schnell mit 5:1 in Führung (8.). Bis zur Pause (16:8) baute die HSG-Reserve den Vorsprung gar auf acht Tore aus. Nach dem Wechsel konnten die Rebländerinnen das Spiel immerhin ausgeglichen gestalten, der Rückstand aus der ersten Hälfte erwies sich aber als zu große Hypothek. Durch die Niederlage überwintert die SG mit 8:14 Punkten auf Rang neun.

Tore für HSG: Scharnefski 4, Strub, Klose, Möckel, Barwinksi, Kurtz, Ehret je 3, Debertin 2, Werner 1 - für Steinbach: Keller 6, Mettke 5/2, Braun, Aliu, Boni je 2, Gerspach 1.

SG Baden-Baden/Sand. -

SG Hornberg/L. 23:29.

In den ersten zwölf Minuten war das Spiel ausgeglichen. Nach dem 6:6 (13.) konnten sich die Gäste aus dem Schwarzwald leicht absetzen (7:10/22.), in der Pause lag Hornberg beim 12:11 mit einem Tor vorn. Nach dem Wechsel lief es für die Gastgeberinnen, die auf sechs Spielerinnen verzichten mussten und vergeblich versuchten, das Spiel zu verlegen, überhaupt nicht mehr: Bedingt durch Zeitstrafen - unter anderem für Trainer Horst Peter - geriet die SG aussichtslos in Rückstand. Über 18:12 (42.) zog Hornberg auf 21:13 davon (48.). "Da war die Luft dann raus", sagte ein enttäuschter Peter. Durch die Pleite überwintert die SG auf dem letzten Tabellenplatz.

Tore für Baden-Baden: Ahlbrand 8, V. Schulz 5, Maschke, S. Schulz je 3, Drapp 2, Maurischaft, Gerlitzki je 1 - für SG: Lauble, Oeser je 6, Kurz 4/3, Hinz, Keysers je 3, Kaspar, Abelmann, Moosmann je 2, Fichter 1. (red/moe)