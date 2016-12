Kwasnioks Stimmungsumschwung

Der erste Gang nach Schlusspfiff führte Lukas Kwasniok auf direktem Weg aufs Spielfeld, hin zu seinen Spielern. Er schüttelte Hände, klopfte Schultern, strich über Haarschöpfe oder umarmte einfach den ganzen Kerl, der ihm da in die Quere kam. Es war Kwasnioks Art, seiner Mannschaft, die ja nun schon wieder seine Ex-Mannschaft ist, danke zu sagen - und auch Auf Wiedersehen.

Zwei Wochen und zwei Spiele war Kwasniok Trainer der Profis des Karlsruher SC. Zwei Unentschieden gab es in dieser Zeit. Ein 0:0 letzten Freitag bei Dynamo Dresden sowie das gleiche Ergebnis im Heimspiel am Samstag gegen Eintracht Braunschweig, den Tabellenführer. "Leider sind es nur zwei Zähler geworden", beschrieb der 35-Jährige, der wegen der ihm fehlenden Fußballlehrer-Lizenz, ab sofort wieder für die U19 des KSC zuständig ist, diese, seine Punktebilanz, versehen mit dem Hinweis: "Klar, dass man daran gemessen wird."

Andererseits vergaß Kwasniok aber auch nicht zu erwähnen, gegen wen da unter seinem Interims-Kommando Punkte geholt und somit Teilerfolge errungen wurden: Dresden, so stellte Kwasniok fest, sei eines der schwersten Auswärtsspiele, das die Liga zu bieten habe - und Braunschweig eine der schwierigsten Heimpartien. "Wenn man da mit zwei Punkten rausgeht, kann ich nur sagen: Chapeau!", lobte er zuvorderst seine Mannschaft, aber ein bisschen - und keineswegs unberechtigt - auch sich selbst.

Zumal es in diesem speziellen Fall keineswegs nur die Punkte sind, die zählen. Für den weiteren Saisonverlauf der auf einem Nichtabstiegsplatz überwinternden Badener dürfte der von Kwasniok binnen kürzester Zeit eingeleitete Stimmungsumschwung jedenfalls von nicht viel weniger Wert sein. Nur 14 Tage hat er schließlich benötigt, um das unter Vorgänger Tomas Oral doch arg in Mitleidenschaft gezogene Binnenklima der Mannschaft wieder ins Lot zu bringen. "Kompliment, wie leidenschaftlich die Mannschaft mitgezogen hat, nicht nur in den beiden Spielen, sondern in jeder einzelnen Trainingseinheit", lobte Kwasniok am Samstag seine Spieler. Diese gaben das Kompliment umgehend zurück. "Er hat eine Super-Arbeit geleistet, uns Mut zugesprochen und alle mit ins Boot geholt", beschrieb Grischa Prömel, der Silbermedaillengewinner unter den KSC-Profis, das Wirken Kwasnioks. Er hat uns wieder Leben eingehaucht und keine unnötigen Baustellen aufgemacht. Wir haben einfach wieder Spaß am Fußball", pflichtete ihm René Vollath, der erneut das Tor in Vertretung des verletzten Dirk Orlishausen hütete, bei.

Dass es sich bei alledem nicht um ebenso leere wie schöngefärbte Worthülsen handelte, bewies wiederum die Partie am Samstag. In dieser war der KSC den Braunschweigern keineswegs nur ebenbürtig, sondern, wie Mittelfeldspieler Prömel zurecht anmerkte, "zum Großteil die bessere Mannschaft". Ankerpunkt des Spiels der Badener war dabei erneut die von Kwasniok in der Vorwoche erstmals aufgebotene Fünfer-Abwehrreihe. Doch wo in Dresden noch eindeutig das Toreverhindern an erster Stelle stand, wurde gegen Braunschweig schon bald und wie im Vorfeld angekündigt, auch ein erhöhter Offensivdrang spürbar. Erwin Hoffer, der für Dimitris Diamantakos in die Startelf gerückt war, und der etwas weiter nach vorne gezogene Hiroki Yamada waren in erster Linie dafür verantwortlich, tatkräftig unterstützt von Marvin Mehlem (für Manuel Torres) und Moritz Stoppelkamp auf den Außenbahnen.

Bereits vor der Pause bescherte das Grischa Prömel, der das Durcheinander in der Braunschweiger Hintermannschaft nach einer Yamada-Flanke nicht nutzen konnte (38.), und dem agilen Stoppelkamp, dessen Volley-Abnahme aus spitzem Winkel Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic erst beim zweiten Nachfassen in den Griff bekam (43.), zwei durchaus erwähnenswerte Chancen. Im zweiten Durchgang waren es dann der 19-jährige Marvin Mehlem (53.) nach einer Kombination über Hoffer und Yamada sowie Mavrias Charalampos nach einem von Stoppelkamp eingeleiteten Konter (78.), die die Chance hatten, die Karlsruher Torlosigkeit zu beenden, diese letztendlich aber doch nicht nutzen konnten.

Da auch die weitgehend harmlos und kaum wie ein Aufstiegsaspirant agierenden Braunschweiger hatten an Tormöglichkeiten nicht viel mehr zu bieten als einen Distanzschuss von Torjäger Domi Kumbela nach einem Thoelke-Patzer in der 30. Minute sowie ein Abpraller-Tor von Ken Reichel nach einem Decarli-Freistoß an die Latte (69.), das von Schiedsrichter Florian Badstübner umgehend wegen angeblicher Abseitsposition wieder aberkannt wurde, blieb es beim torlosen Remis.

Wirklich krumm nahm der KSC-Belegschaft das am Samstag indes niemand im Stadion. Pfiffe wie bei den letzten Heimauftritten blieben jedenfalls aus. Zu augenscheinlich war die spielerische und taktische Verbesserung, fast schon imponierend das ständige Bemühen, das unermüdliche Anrennen gerade in der Schlussviertelstunde, das Kämpfen bis zum Ende, auch wenn es erneut nicht von Torerfolg oder Sieg gekrönt war. Der Stimmungsumschwung war offensichtlich auch aufs Publikum übergeschwappt.

"Schade, dass der Trainer schon wieder gehen muss", sagte zu alledem Grischa Prömel. Ein Großteil der Spieler sieht das so, alle indes nicht: Als Kwasniok nach 86. Spielminuten Manuel Torres für Mehlem bringen wollte, schlurfte dieser ihm all zu lustlos Richtung Einwechselzone. Die Folge: Torres musste draußen bleiben, Rolim wurde an seiner statt eingewechselt.