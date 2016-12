Die Tabellenführung unterm Weihnachtsbaum

Mit der SG Steinbach/Kappelwindeck, die den ASV Ottenhöfen ablöste, als neuem Tabellenführer geht die Männer-Landesliga in die Weihnachtspause. Die Rebländer setzten sich durch den 34:25-Erfolg in Schramberg an die Spitze. Mit dem ungewöhnlich hohen 26:20-Erfolg gegen die HSG Ortenau sorgte die HR Rastatt/Niederbühl ebenso für eine Überraschung wie die TS Ottersweier, die das Derby beim TV Sandweier II mit 35:33 gewann. Nächster Spieltag ist der 14. Januar.

SG Schramberg -

SG Steinb./Kappelw. 25:34.

"Jetzt drucken wir uns die Tabelle aus und hängen sie an den Christbaum", freute sich Steinbachs Coach Markus Ullrich darüber, dass seine vorweihnachtlichen Wünsche in Erfüllung gingen. "Wir waren zwar nicht in allen Bereichen ganz gut, aber die Umstellung der Abwehr klappte nach der Pause ordentlich. Wir haben aber um jedes Tor kämpfen müssen", zollte Ullrich den Gastgebern Respekt: "Die sind besser als ihr Tabellenstand. Wir konnten uns erst nach der 45. Minute einigermaßen sicher sein." Zwar hatte Steinbach einen 5:1-Start zu vermelden, doch kamen die Schwarzwälder schnell wieder heran. Zur Pause führten die Gäste mit 17:12, ein Ruhekissen war diese Führung aber nicht. Erst mit dem 30:22 (53.) durch Daniel Leppert war die Partie dann endgültig entschieden. Ullrichs Belohnung für das Team: Eine Woche trainingsfrei.

Tore für SG Schramberg-Sulgen: Werner 7/2, Stephan, J. Roming je 5, Weidenauer 3, Fleig, Möller je 2, Hirt 1 - für SG Steinbach/Kappelwindeck: Joh. Höll 8, Kern 7, Braun 6/5, Leppert 4, Schmitt 3, Schreck, Müller, Chr. Höll je 2.

TV Sandweier II -

TS Ottersweier 33:35.

Dass es am Ende noch einmal so knapp werden würde, war über weite Strecken der Partie nicht zu vermuten. Ottersweier nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Sandweier fand ohne Spielertrainer Fabian Hochstuhl ("Wir haben nie Normalform erreicht und waren viel zu passiv") in der Abwehr keinen Zugriff auf die TSO-Angreifer. Nach dem 4:1 zog Ottersweier über 8:5 und 12:7 auf 15:10 weg. Mit fünf Toren in Folge erhöhten die Gäste auf 20:10 und führten zur Pause mit 22:12. Nach dem Wechsel stand es in der 44. Minute 29:18 für die TSO. Danach verkürzte Sandweier auf 26:30. Der Sieg der Gäste geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Tore für TVS II: Kinz 9/2, Seiler 6/2, Schulz, Hable je 4, Schott 3, Holfelder, Seiler, Winter je 2, Walter 1 - für TSO: M. Hirtz 10, Moser 7/2, Leppert 6, Kiesewalter, P. Hirtz je 4, Schrempp 2, Autenrieth, Rohe je 1.

HR Rastatt/Niederbühl -

HSG Ortenau Süd 26:20.

Nach dem unerwartet klaren Erfolg war HR-Trainer Martin Ehrentraut richtig stolz auf sein Team: "Wir sind als Kollektiv aufgetreten und haben eine tolle Abwehr gespielt." Die HR fand schnell ins Spiel und kontrollierte auch nach der Halbzeit (13:8) in einer harten Partie das Geschehen. Auf weniger als drei Tore konnte die Gäste den Abstand nie verkürzen.

Tore für HR Rastatt/Niederbühl: Behrendt 11/2, Djuric 4, Wenzel 3, Schiff, Hänel, Breinich je 2, Schweitzer, Pütsch je 1 - für HSG Ortenau Süd: Betzker, Mirau je 4, Herzog 3/2, Göpper 3, Oschwald, Peter je 2, Fimm, Regenberg je 1.(wb)