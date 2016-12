Weihnachten um eine Woche vorverlegt

Die Baden Rhinos haben Weihnachten eine Woche vorverlegt und sich sowie die 50 mitgereisten Fans mit zwei Punkten beschenkt. In Heilbronn drehten sie vor 1100 Zuschauern in nur 36 Sekunden ein 1:3 und entschieden das Penaltyschießen für sich.

Von Beginn an gaben allerdings die Gastgeber den Ton an und schnürten die Rhinos zehn Minuten lang in deren Drittel ein. Das Führungstor der Eisbären in Überzahl durch Patrick Luschenz (7.) war zwangsläufig. Weitere Torchancen ließen die Polartiere fahrlässig ungenutzt oder scheiterten am gut aufgelegten Sebastian Trenholm im ESC-Gehäuse. Das Mitteldrittel gingen die Rhinos besser an und waren mit der ersten Chance zurück im Spiel: Raphael Diebold verwandelte einen Nachschuss zum Ausgleich (24.). Das Remis hielt jedoch keine vier Minuten, weil John Kraiss seine Farben wieder in Front brachte. Weitere gute Möglichkeiten der Nashörner blieben erfolglos, so dass es mit dem knappen Rückstand ins Schlussdrittel ging. Hin und her ging nun die Partie, bei der auch die nötige Härte nicht hintan stand und in einem Faustkampf zwischen Iven Rösch und Patrick Luschenz gipfelte. Letzterer brachte seine Eisbären vier Minuten vor dem Ende auch auf die vermeintliche Siegerstraße, als er wieder eine Überzahl zum 1:3 nutzte.

Er war es allerdings auch, der sein Team 100 Sekunden vor dem Ende durch eine Strafzeit schwächte. Nun war die Zeit für die alten Hasen aus Hügelsheim gekommen: Powerplay für die Rhinos, Querpass zu Dennis Walther, Anschlusstreffer - und noch 84 Sekunden zu spielen. Trainer Pavol Jankovic nahm Torhüter Trenholm zugunsten eines weiteren Spielers vom Eis und ließ die gleiche Formation erneut agieren. 36 Sekunden nach dem 2:3 kopierte Cedrick Duhamel seinen Kameraden Walther und vollstreckte aus derselben Position per Direktschuss zum Ausgleich. Die verbleibenden Sekunden verteidigten die Rhinos das Remis und sicherten sich die Punkteteilung nach regulärer Spielzeit. Im folgenden Penaltyschießen machte Trenholm alle drei Versuche der Eisbären zunichte. Maxim Engel verwandelte den zweiten Versuch der Rhinos und somit den Zusatzpunkt für sein Team. Da auch Eppelheim in Bietigheim gewann, stehen beide Mannschaften zusammen mit Hügelsheim einen Punkt voneinander getrennt auf den Plätzen drei bis fünf. Nach der dreiwöchigen Pause geht der Showdown um die Playoffs mit dem Heimspiel gegen Schwenningen in die letzte Runde. (ndm)