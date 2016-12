"Es war eine schöne Zeit"

Zwei Wochen, zwei Spiele, zwei Punkte, keine Niederlage: Mit der Partie gegen Eintracht Braunschweig war die Zeit als Interimstrainer der Profimannschaft des Karlsruher SC für Lukas Kwasniok am Samstag auch schon wieder zu Ende. Nicht zuletzt weil ihm die Fußballlehrer-Lizenz (derzeit noch) fehlt, tritt der 35-Jährige, der in Muggensturm wohnt, für den FC Rastatt 04 spielte (2001 bis 2005) und Trainer beim OSV Rastatt war (2007 bis 2008), zurück ins zweite Glied und trainiert künftig wieder die U19 des KSC. BT-Redakteur Frank Ketterer nahm das zum Anlass für ein Interview mit Kwasniok.

Interview

BT: Herr Kwasniok, haben Sie sich denn schon daran gewöhnt, ab sofort wieder U-19-Trainer des KSC und nicht mehr für die Profimannschaft zuständig zu sein?

Lukas Kwasniok: Ab sofort ist erstmal Urlaub und Erholung angesagt. Die zurückliegenden beiden Wochen waren schließlich eine Sondersituation, in die wir, also mein Co-Trainer Michael Bischof und ich, Tag für Tag und in so mancher Nacht viel investiert haben. Deshalb ist jetzt erstmal Pause angesagt, bevor es dann back to the Roots geht, zurück zu den Wurzeln.

BT: Wie schwer fällt Ihnen das?

Kwasniok: Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil es eine ganz tolle Aufgabe ist, junge Spieler an die Zweitligamannschaft heranzuführen. Dass ich in den letzten zwei Wochen hautnah erleben durfte, welche Anforderungen von den Jungs erfüllt werden müssen, um in der 2. Liga spielen zu können, ist für meine Arbeit mit der U19 ein Riesenvorteil.

BT: Was ist der größte Unterschied zwischen einem U-19- und einem Profiteam?

Kwasniok: Letztendlich ist es schon so, dass man bei den Profis die Dinge ein stückweit schneller umsetzen kann, weil die Spieler in der Breite eine andere, höhere Qualität haben. In der Jugend haben wir zwar auch immer drei, vier Talente, die das Potenzial für den Profifußball haben. Wir haben aber auch einige Jungs, die es nicht schaffen und irgendwann in der Landes-, Verbands- oder Oberliga landen werden. Von daher ist da ein stückweit mehr Geduld gefordert. Die Aufgabe macht deswegen aber nicht weniger Spaß.

BT: Was hat Sie in den 14 Tagen bei den Profis am meisten überrascht?

Kwasniok: Dass die Welt auch im Profifußball so normal ist. Auch eine Profimannschaft ist ein ganz normales soziales Gefüge, in dem es unterschiedliche Charaktere gibt, so wie in jedem anderen Unternehmen auch. Als Trainer hat man den Hut auf und muss versuchen, diese unterschiedlichen Charaktere zusammen zu bekommen. Das ist bei einem Profiteam nicht anders als bei einer Jugendmannschaft. Und es macht total viel Spaß, gerade wenn man feststellt: Prima, es funktioniert. Das ist auch das, was mich im Rückblick auf diese zwei Wochen am glücklichsten macht: Dass es mir gelungen ist, eine Gruppe Profifußballer zu einer homogenen Gruppe zu formen. Die Leistung auf dem Platz ist letztendlich nur die Folge davon. Wenn eine Mannschaft nicht homogen ist, wenn sie nicht bereit ist, füreinander zu arbeiten, dann kann sie eine Leistung, wie wir sie gegen Braunschweig und auch gegen Dresden abgerufen haben, nicht auf den Platz bringen.

BT: Die Spieler haben Sie und Ihre Arbeit mit Lob überschüttet. Wie wichtig ist Ihnen das?

Kwasniok: Es ist mir nicht wichtig, dass die Spieler meine Arbeit loben, sondern dass wir alle zusammen sagen können: Es war eine schöne Zeit, wir haben uns respektiert und zueinander gefunden. Das ist es, was mich happy macht.

BT: Was konnten sie in den 14 Tagen als Interimstrainer verändern?

Kwasniok: Ich kann da keine Vergleiche ziehen, weil ich davor ja nicht dabei war. Ich kann nur sagen, dass ich in diesen zwei Wochen ein stückweit Glück in den Augen der Spieler gesehen habe. Das war genau das, was ich erreichen wollte. Und es ist das, was ich bei jeder Mannschaft erreichen will: Dass die Spieler in die Kabine und auf den Platz kommen und sagen: Ich bin hier, weil es Spaß macht.

BT: Sie haben die Mannschaft in den zurückliegenden 14 Tagen sehr gut kennengelernt. Was trauen Sie ihr in der Rückrunde zu?

Kwasniok: Ich traue ihr zu, dass sie das, was sie gegen Braunschweig und in Dresden abgeliefert hat, in jedem Spiel abliefern kann. Wir sind in der Defensive stabil gestanden und hatten 18 oder 19 Torabschlüsse. Und ich traue der Mannschaft zu, dass sie sich nach und nach auch das Glück im Spiel nach vorne wieder zurückerarbeitet - wenn die Überzeugung da ist. Natürlich muss der neue Trainer an bestimmten Dingen feilen, aber ich gehe davon aus, dass er das auch tun wird. Stand heute kann man sagen, dass die Jungs das Potenzial haben, den Tabellenführer zu ärgern und in die Bredouille zu bringen. Insofern können sie in der Rückrunde bestimmt mehr Punkte holen als in der Hinserie. Das wird auch vonnöten sein.

BT: Wie geht's mit Ihnen weiter?

Kwasniok: Ich werde bei der U-19 Gas geben. Und ich werde mich für den Fußballlehrer-Lehrgang anmelden, in der Hoffnung, dass ich die Möglichkeit bekomme, ihn absolvieren zu können.