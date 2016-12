MuKu-Reserve überwintert auf Rang eins

SG Muggensturm/K. II -

Memprechtshofen 38:22.

Nicht den Hauch einer Chance hatten die mit nur zwei Auswechselspielern angereisten Gäste. Von Anfang an nahm MuKu das Heft in die Hand. Mit enormem Tempo und einem spielfreudigen und variablen Angriffsspiel wurde der TuS in die Defensive gedrängt. Aber auch in der Abwehr ließ der Gastgeber relativ wenig anbrennen. Schon zur Halbzeit (21:14) war eine Vorentscheidung gefallen. Doch die SG, bei der sich jeder Spieler in die Torschützenliste eintragen konnte, ließ nicht locker und überrollte den Gegner, bei dem die Kräfte mehr und mehr schwanden, in der zweiten Halbzeit vollends.

Tore für Muggensturm: Wagner 8/2, Dey 6, M. Freyer 5, Hofacker 4, Lehmann, Haller je 3, P. Freyer 3/2, Stahlberger, Herrmann je 2, Quintieri, Krauth je 1 - für Memprechtshofen: Geibel, Urban je 6, Trinkaus 5, Lacker, Weger je 2, Neuschütz 1.

HSG Murg -

SG Freudenstadt/B. 35:30.

Die HSG zeigte eine überzeugende Leistung, auf die der Tabellenvierte in der zweiten Saisonhälfte aufbauen kann. Die Hausherren erwischten den besseren Start (4:1/6.), ein weiterer 4:0-Lauf ließ sie auf sechs Tore enteilen (11:5). Mit diesem Unterschied ging es auch in die Pause (18:12). Im zweiten Abschnitt wurde die SG weiter auf Abstand gehalten. Näher als vier Tore kamen die Gäste nicht mehr heran. Über 23:16 (40.) und 29:24 (50.) steuerten die Murgtäler einem ungefährdeten Heimsieg entgegen, durch den sie in Schlagdistanz zum Spitzenduo bleiben.

Tore für HSG Murg: Meyer 8, Grässel 8/5, Gerstner 6, Schaal 4, Mack, Ruckenbrod, Weiler je 2, Baier, Krämer, Ochs je 1 - für Freudenstadt: Schulz 9/3, Kneissler 7, Beeharry, Harastko je 4, Bauer, Benzing, Schwab je 2.

SG Muggensturm/K. III -

ASV Ottenhöfen II 27:27.

Die SG lief zunächst der Musik hinterher (1:4 und 4:7), fand dann aber ins Spiel hinein und nahm, weil der ASV in den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs das Torewerfen eingestellt hatte, gar eine 14:11-Führung mit in die Pause. Der Vorteil war beim 17:17 aber wieder dahin, auch der anschließende 20:17-Vorsprung hatte nur kurz Bestand (20:20). Fortan waren die Gäste am Drücker (21:24 /53.), auch zwei Minuten vor Schluss standen die Zeichen noch klar auf Auswärtssieg (24:27). Doch durch einen Dreierpack rettete die SG noch einen Punkt.

Tore für Muggensturm: Stefan, Jülch je 5, Bukovic, Josenhans je 4, Moos 4/3, Unser, Müller je 2, Weiler 1 - für Ottenhöfen: Münz 9/3, Blust 5, Harter 4, Fischer 3, Vogt, T. Huber je 2, Clemens, Hils je 1.

In der Kreisklasse A belegen die Panthers Gaggenau II weiterhin den letzten Tabellenplatz. Auch gegen die HR Rastatt/Niederbühl II konnte die Trendwende nicht eingeleitet werden (27:35). (maha)