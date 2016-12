Pfalz sichert sich Pamina-Futsal-Cup Die Auswahl des Südwestdeutschen Fußballverbands hat den Pamina-Futsal-Cup 2016 gewonnen, der am Wochenende unter der Regie des SV 08 Kuppenheim ausgetragen wurde. Spannung pur herrschte dabei in den letzten Begegnungen zwischen den Teams der Verbände Südbaden, Baden, Südwest und der Lafa aus dem benachbarten Elsass. Am Ende waren drei Teams punktgleich und das Torverhältnis musste über den Cup-Gewinner entscheiden. Nach drei Spielen hatte die Auswahl aus Südbaden sechs Punkte auf dem Konto, die Mannschaft aus Baden ebenfalls, konnte aber im letzten Spiel mit einem Unentschieden gegen die Mannschaft aus Südwest den Turniersieg erreichen. Auch die Pfälzer konnten mit einem klaren Sieg noch ins Titelrennen eingreifen. Früh führten sie mit 2:0, die badische Auswahl konnte aber zwischenzeitlich ausgleichen und war somit wieder auf der Pole Position. Doch das Team aus der Pfalz legte nochmals eine Schippe drauf und spielte sich in einen wahren Torrausch. Letztendlich siegten sie mit 7:2 und konnten so aus den Händen des Vorsitzenden des Pamina-Fußballausschusses, Karl Schlimmer, den Euro-District-Pamina-Pokal entgegennehmen. Platz zwei ging an Baden, Südbaden belegte den dritten Rang vor der Auswahl des Elsasses. Neben dem Vorsitzenden des Fußballkreises Südpfalz waren bei der Siegerehrung auch Jürgen Veth (Vizepräsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes), Andre Bohn (Lafa-Jugendleiter), Patrice Zindy (Pamina-Futsal-Kommission) und Bruno Sahner (SBFV) anwesend. Schlimmer lobte die faire Atmosphäre bei dieser grenzüberschreitenden Veranstaltung, ein Dank ging auch an die Schiedsrichter Jürgen Dreher, Timo Horcher, Nico Siegwart, Francesco Narduzi (alle SBFV), David Gonzales (BFV) und Jerome Christ (Elsass), die alle keinerlei Mühe mit den Partien hatten und ohne eine Verwarnung auskamen. Klare Verhältnisse herrschten beim zuvor ausgetragenen Pamina-Cup der C-Junioren, bei dem neben dem gastgebenden SV 08 Kuppenheim noch die Teams des FC Germania Neureut (Baden), DV Viktoria Herxheim (Südwest) sowie der US Schleithal/Evan aus dem Elsass am Start waren. Titelverteidiger Kuppenheim gewann alle Spiele souverän und landete auf Platz eins. (red)

