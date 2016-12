Auf der Suche nach Konstanz

"Hier träumen viele von der Regionalliga, doch dieses Potenzial sehe ich in der Ortenau nicht. Die Oberliga wird immer stärker, für den Offenburger FV wird es verdammt schwer, und für uns nicht leicht, diese Klasse zu halten", sagte Thomas Leberer, Trainer des Oberliga-13. SV Oberachern, jüngst bei einer Expertenrunde. Nun muss man aber wissen, dass der SVO im Fußball-Bezirk Baden-Baden angesiedelt und dessen noch einzig verbliebenes Flaggschiff in der höchsten Amateurliga Baden-Württembergs ist.

Was waren das für herrliche Zeiten im Fußball-Bezirk, als noch der SC Baden-Baden, der VfB Gaggenau, der SV 08 Kuppenheim und der FC Rastatt 04 munter in der Oberliga mitmischten. Geblieben ist jetzt nur noch der Dorfclub aus Oberachern, der sich mit aller Macht im baden-württembergischen Fußball-Oberhaus etablieren will. Ein schweres Unterfangen. "Der Klassenerhalt ist für uns das oberste Ziel", macht Leberer unmissverständlich klar. Kein Wunder, denn der SVO überwintert nach 20 Spielen mit 27:35 Toren und 25 Punkten auf Rang 13 - einem möglichen Abstiegsplatz. In elf Heimspielen hat der SVO gerade einmal elf Tore erzielt und mit diesen 13 Punkte ergattert. Auswärts tat sich der SVO wie auch in den Jahren zuvor leichter, in neun Spielen traf man 16 Mal ins Eckige und holte zwölf Zähler.

Schwarzmalen will Leberer dennoch nicht: "Ich sehe das ganze Jahr. Und da haben wir in der Oberliga 51 Punkte gesammelt, standen im südbadischen Pokalfinale und sind mit der zweiten Mannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen." Alles richtig. In der Oberliga hat man fast sensationell den siebten Tabellenplatz belegt, doch schon im "Finale dahoam" in Offenburg gegen den Absteiger FC 08 Villingen war nicht alles Gold, was glänzt. Man verlor zwar verdient mit 3:5, war aber in der 72. Spielminute mit sehr viel Glück mit 3:2 in Führung gegangen. Drei Gegentore in den letzten zehn Minuten sind auch gegen einen starken Gegner schon heftig. Schließlich ging es auch um sehr viel Geld. Im DFB-Pokal hätte dem SVO dann das Glückslos Schalke 04 gewinkt.

Der Oberacherner Kader wurde dennoch vor der Runde qualitativ und quantitativ verstärkt. Leberer hat in seinem siebten Trainerjahr beim SVO eine luxuriöse Ausstattung, die durchaus den Oberligaansprüchen genügt. Solange aber nicht Verletzungen die Aufstellung diktieren, birgt dies auch Gefahren. Nur dreimal begann der SVO in zwei Spielen hintereinander mit der gleichen Startelf, ansonsten musste rotiert werden oder wurde rotiert. Insgesamt wurden 23 Spieler eingesetzt. Die Konstanz blieb dabei auf der Strecke. Auch ging dem SVO die Leichtigkeit der vergangenen Saison verloren. Obwohl mit Fabian Herrmann vom Kehler FV ein torgefährlicher Stürmer (sieben Saisontreffer) verpflichtet wurde, hapert's beim SVO im Abschluss. Zweitbester Oberacherner Torschütze ist beispielsweise Defensivmann Felix Armbruster mit vier Treffern. Domagoj Petric, Pascal Sattelberger, Gabriel Gallus (alle 2), Dennis Kopf (1) und Kapitän Sinan Gülsoy rennen noch ihrer Bestform hinterher.

Erfreulich dagegen die Entwicklung von Sebastian Noé und Anthony Decherf. Die beiden Franzosen schafften nahtlos den Sprung ins Oberliga-Team. Die Vorbereitung auf die "heiße Phase" der Saison nach der Winterpause beginnt beim SVO bereits in der zweiten Januarwoche. Bis zum Wiederbeginn am 18. Februar 2017 bei der Neckarsulmer Sport-Union sollte Leberer dann seine Stammformation gefunden haben und dieser auch, wenn es in einem Spiel nicht so läuft, auch weiterhin das Vertrauen schenken. Wie schon gesagt: Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt. Das ist - derzeit kann man beim Blick auf die oberen Ligen von nur vier Absteigern ausgehen - durchaus zu realisieren. Zudem will der SVO mit der zweiten Mannschaft den Durchmarsch in die Landesliga schaffen. Auch der ist machbar.