Vor allem in den Doppeln steckt noch Potenzial

In der Tischtennis-Oberliga der Frauen stehen nach Beendigung der Vorrunde mit dem Aufsteiger SSV Schönmünzach (16:2) und dem TTC Frickenhausen (14:4) zwei Mannschaften aus dem württembergischen Verband an der Tabellenspitze. Drei Punkte zurück folgt der TSV Herrlingen vor dem TTV Gärtringen (10:8). Mit ausgeglichenem Punktekonto von 9:9 Zählern folgen die Sportfreunde Friedrichshafen und der zweite südbadische Aufsteiger TTC Singen. Auf Position sieben ist der VfR Altenmünster (7:11) der erste Verein mit negativem Punktekonto. Gemeinsam mit 5:13 Punkten liegen die TTF Rastatt dank des besseren Spielverhältnisses (plus 7) gegenüber dem TTV Burgtstetten auf dem Relegationsplatz. Schlusslicht ist der TTC Weinheim-West (4:14).

Die TTF gewannen in der Hinrunde zwei Spiele gegen den VfR Altenmünster und gegen Friedrichshafen, gegen Burgstetten wurden beim 7:7-Remis die Punkte geteilt. Alle fünf Punkte wurden zu Hause gewonnen, in den Auswärtsspielen setzte es nur Niederlagen. Die einzige klare Pleite kassierten die TTF mit 2:8 gegen den Tabellenletzten Weinheim, hier fehlte krankheitsbedingt die Nummer eins Susanne Gibs. Ein Manko wurde in den Doppeln ausfindig gemacht, fünf Siegen stehen hier 13 Niederlagen gegenüber.

Den besten Bilanzwert des vorderen Paarkreuzes errang Annika Borsos (15:2) vom VfR Altenmünster vor Andrea Schödel (TTV Gärtringen, 18:5). Rastatts Nummer zwei Nina Merkel liegt auf Position zehn, Gibs auf Platz 14. Im zweiten Paarkreuz landeten Rastatts Neuzugänge Lea Ehinger und Vanessa Moch auf den Rängen 14 und 18. Die Ergänzungsspielerinnen Marion Schäfer und Ursula Ludwig sammelten jeweils drei Einzelerfolge.

Larissa Burkowitz/ Nicole Gaiser (SSV Schönmünzach) überstanden die Vorrunde ungeschlagen mit 5:0 Erfolgen. Auf einem guten vierten Platz liegen Gibs/Merkel mit 4:1-Doppelpunkten. In der zweiten Halbserie müssen die TTF vor allem in der Doppelausbeute zulegen. Dies würde vor allem für mehr Sicherheit in den Einzeln sorgen. Bei den TTF standen insgesamt neun verschiedene Doppelformationen im Aufgebot. Vielleicht wäre es sinnvoller, mit fünf Spielerinnen anzutreten, um zumindest immer zwei eingespielte Doppelpaarungen am Start zu haben. In der zweiten Halbserie treffen die TTF gleich im ersten Match auf den Tabellennachbarn Burgstetten, ein mehr als nur richtungsweisendes Spiel. Hier soll mit den ersten beiden Auswärtspunkten die Grundlage für den Verbleib in der Oberliga geschaffen werden.

Die Bilanzen:

Einzel: Gibs 11:10, Merkel 14:8, Moch5:11, Ehinger 7:11, Schäfer 3:7, Ludwig 3:4.

Doppel: Gibs/Merkel 4:1; Ehinger/Gibs 1:1; Merkel/Moch 0:3. (ti)