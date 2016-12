Top-Leistungen sind Mangelware

In vielen Disziplinen waren die Seniorinnen besser als die aktiven Frauen oder es waren sogar nur Seniorinnen am Start. Für überregionale Höhepunkte sorgte vor allem Hochspringerin Anne Klebsch (TG Ötigheim) sowie auch noch die Läufer-Zwillinge Felizitas und Ester Müller (TS Ottersdorf).

Bei Hochspringerin Anne Klebsch platzte 2016 "der Knoten", sie rangiert mit ihrer neuen Bestleistung von 1,86 Metern als drittbeste Deutsche hinter Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) und Jossie Graumann (Berlin) in den Ranglisten. Damit verbesserte sie auch den mittlerweile 24 Jahre alten Kreisrekord um fünf Zentimeter. Der Lohn war die Aufnahme in den B-Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV).

Beachtenswert sind auch die Zeiten der Mittelstrecklerinnen Felizitas und Ester Müller. Über 800 Meter erzielte Felizitas 2:09,57 Minuten und blieb damit wieder einmal unter der Marke von 2:10 Minuten. Ester Müller kam auf 2:12,65. Über 1500 Meter lag Felizitas in 4:34,40 ebenfalls vor ihrer Schwester, die 4:41,59 Minuten erreichte.

Im Straßenlauf über zehn Kilometer und über die Halbmarathon-Distanz waren die Teilnehmerfelder gut gefüllt. Doch findet man hier fast nur Seniorinnen in den Top Ten. Heide Merkel (TG Ötigheim; W45) war in 41:04 Minuten und 1:30:21 Stunden über beide Strecken die Schnellste. Auch im Gehen konnten die Seniorinnen bei den aktiven Frauen überregional vorne mithalten. Antje Köhler (Rastatter TV; W55) war die Schnellste in Mittelbaden über 5000 Meter Bahngehen und im Zehn-Kilometer-Straßengehen.

In den Sprung- und Wurfwettbewerben konnten sich zumeist die aktiven Athletinnen behaupten. Hannah Marxer (LAG Obere Murg) führt im Weit- und Stabhochsprung sowie beim Hammerwurf, ihre Schwester Auli Weber (LAG) im Kugelstoßen und Speerwurf, Sophie Zaiß (TG Ötigheim) im Dreisprung. Im Hürdensprint erreichte Hochspringerin Klebsch die schnellste Zeit, ohne Hürden war Martina Schmoll (TV Bühlertal) die Schnellste. Dünn gesät sind auch die Felder bei den Seniorinnen: Julia Göppert (TuS Hügelsheim) zeigte die besten Leistungen bei den W-30-Frauen. Julia Bossert (SCL-Heel Baden-Baden) führt in vielen Disziplinen in W35 die Ranglisten an, Claudia Kühn (LAG) fast alle in W40. Fast völlig verwaist ist die Stadionleichtathletik in den Klassen W45 bis W60. Hier findet man fast nur noch Läuferinnen auf der Straße. Neben Heide Merkel sind ihre Vereinskolleginnen Birgit Marzluf, Petra Seehase (beide W50) und Karin Weingärtner (W55) mit den schnellsten Zeiten aufgeführt. Überregionale Erfolge erzielten die Geherinnen: neben Antje Köhler auch Marianne Gerhard (RTV; W60) und Gisela Theunissen (TB Gaggenau; W70). Lediglich in W65 findet man Christina Lipps und Anita Bayha-Zaiser (beide TV Haueneberstein) mit einem breiten Spektrum vom Sprint über Sprung bis zum Hammerwurf und Mehrkampf. (rawo)