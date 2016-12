Neuzugang Piotrowski soll es richten

In der Tischtennis-Badenliga der Männer musste sich die Spvgg Ottenau nach einem guten Start und 7:3 Punkten aus den ersten fünf Partien am Hinrundenende mit dem sechsten Tabellenplatz (10:10) begnügen. Enttäuscht zeigten sich die Murgtäler von der etwas kargen Ausbeute des als Nummer eins verpflichteten Martin Palatinus. Die schwankenden Leistungen ließen oft zu wünschen übrig, was letztlich zur Trennung nach dem Vorrundenende führte. In den letzten drei Spielen verzichtete Ottenau auf das Mitwirken von Palatinus. Die ausgeglichene Bilanz von 3:3 Punkten ohne Palatinus - darunter die beiden Spiele gegen die Topteams aus Singen und Ketsch - können daher nicht hoch genug bewertet werden. Nur zwei Zähler beträgt der Vorsprung der Murgtäler auf den Relegationsplatz, hier liegt der TV Mosbach (8:10) in Lauerstellung. Etwas abgeschlagen folgen die südbadischen Mannschaften des ESV Weil (4:16) und des Aufsteigers TTV Auggen (3:17). Noch ohne Punktgewinn und so gut wie abgestiegen rangiert die zweite Mannschaft des TTC 1946 Weinheim am Tabellenende.

Wie erwartet sicherte sich der ehemalige Zweitligaspieler des ASV Grünwettersbach, Adam Robertson (TTC Singen), mit der makellosen Bilanz von 20:0 Einzelerfolgen den ersten Rang der Bestenliste. Mit 19:1-Siegen folgt Alexander Krieger vom Halbzeitmeister Ketsch auf Position zwei, Dritter ist Dejan Dujakovic (Kleinsteinbach) mit 18:2-Siegen. Lukas Mai (8:12) und Palatinus (6:8) errangen die Positionen 13 und 14.

Auf die Bilanz von 2:4 darf Ottenaus Mannschaftsführer Kresimir Vranjic bei seinen Auftritten im ersten Drittel zurückblicken. Aaron Kawka verpasste mit 6:3 auf Platz elf nur knapp die Top Ten im zweiten Paarkreuz. Vranjic mit fünf Einzelsiegen und Andrè Schweikert (4), der sich nach überstandener Verletzung im Aufwärtstrend befindet, liegen hier weit zurück. Mit 9:3-Einzelerfolgen wurde Julian Deschner im hinteren Drittel hinter Florian Trattnig (Ketsch, 10:3) und Achim Stoll (TTSF Hohberg, 9:2) drittbester Einzelspieler. Die Ersatzspieler Michael Ruf, Leon Biedermann und Sebastian Graf erzielten positive Ergebnisse, Nachwuchsspieler Simon Weiler verkaufte sich bei seinem Badenliga-Debüt sehr gut und scheiterte am Erstplatzierten Trattnig nur knapp in fünf Sätzen. Ungeschlagen in den Doppeln blieben Kriger/Mertens (Ketsch, 12:0), Malcherek/Mora (Niklashausen, 11:0) und Ex-Doppelweltmeister Steffen Fetzner mit Partner Heiko Wirkner (TV Mosbach, 7:0). Die Ottenauer Paarung Deschner/Kawka wurde mit 6:2-Erfolgen zehntbestes Duo, Mai/Palatinus nehmen mit 5:3-Erfolgen Platz 13 ein.

Kniffliges Programm zum Rückrundenstart

Zur Rückrunde verstärkten sich die Murgtäler mit dem Polen Pawel Piotrowski, der für Palatinus (zum SV Niklashausen) auf Position eins im Aufgebot steht. Kawka dürfte aufgrund seiner positiven Bilanz ins mittlere Drittel aufrücken. Am 28./29. Januar startet die Spvgg mit einem Doppelspieltag in die Rückrunde. Das erste Match führt zum TV Mosbach, den man mit einem Erfolg auf Distanz halten möchte. Einen Tag später trifft man im Heimspiel auf den Tabellenzweiten TTG Kleinsteinbach/Singen. Im dritten Spiel trifft man eine Woche später zu Hause auf den TTC Singen - ein kniffliges Auftaktprogramm, vieles hängt von der Stärke der Neuverpflichtung Pawel Piotrowski ab.

Die Bilanzen:

Einzel: Palatinus 6:8, Mai 8:12, Vranjic 7:11, Schweikert 4:12, Kawka 11:5, Deschner 9:3, Ruf 2:0 , Biedermann 3:1, Graf 1:0, Weiler 0:1.

Doppel: Deschner/Kawka 6:2, Mai/Palatinus 5:3, Schweikert/Vrabnjic 1:4, Mai/Vranjic 2:2, Graf/Kawka 1:0. (ti)