Hecking soll den Absturz stoppen

Der erfahrene "Weihnachtsmann" Dieter Hecking (dpa-Foto) soll den Absturz von Borussia Mönchengladbach stoppen und den Traditionsklub zurück in die Erfolgsspur führen. Zwei Tage vor Heiligabend und genau 24 Stunden nach der Entlassung von André Schubert gaben die Fohlen die Verpflichtung des Coaches bekannt, der einen Vertrag bis 2019 unterschrieb. "Nach der Entwicklung der letzten Wochen wollen wir mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl: "Dafür ist Dieter Hecking genau der richtige Mann, ein Trainer mit viel Erfahrung, der auf unterschiedlichem Niveau mit verschiedenen Vereinen sehr erfolgreich gearbeitet hat". Zudem kennt Hecking die Rolle als Winterzugang: 2009 begann er ebenfalls am 22. Dezember in Nürnberg. Und auch vom VfL Wolfsburg, den er 2015 zum Triumph im DFB-Pokal führte, wurde er 2012 an diesem Datum verpflichtet. Am 17. Oktober musste der frühere Profi nach anhaltender Talfahrt bei den Niedersachsen gehen - und war damit frei für die auf Rang 14 abgestürzte Borussia. "Vor uns liegt eine Rückrunde mit schwierigen, aber auch reizvollen Aufgaben in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League", sagte Eberl. Die erste Aufgabe des Trainers werde es sein, Punkte zu holen, "damit wir in relativ kurzer Zeit wieder in ruhigeren Gefilden stehen", meinte der Manager, der Gladbachs Neuen am 4. Januar präsentiert. Wirklich vorstellen muss Eberl den Chefcoach allerdings nicht. Hecking ist am Niederrhein ein alter Bekannter, er lief zu Beginn seiner Profikarriere zwischen 1983 und 1985 in sechs Bundesliga-Spielen im Trikot der Borussia auf. Auch als Coach hat sich Hecking auf seinen Erstliga-Stationen bei Alemannia Aachen, Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg und in Wolfsburg einen Namen gemacht. 2015 erhielt er die Auszeichnung als Trainer des Jahres.(sid)

