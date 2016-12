"Jetzt kämpft wieder einer für den anderen" Seine Weste als Eishockey-Trainer des ESC Hügelsheim ist blütenweiß: Vier Mal in Folge führte Pascal Winkel die Spargeldörfler ins Playoff-Halbfinale der Regionalliga Südwest. Einmal sogar ins Finale, in dem man im entscheidenden dritten Spiel in Heilbronn erst im Penaltyschießen den Titel knapp verpasste. Seit einem Jahr steht Winkel nicht mehr an vorderster Front an der Bande, sondern wirkt im Hintergrund als Sportdirektor. Prompt verpassten die Mittelbadener in der Vorsaison erstmals seit der Zugehörigkeit zur Regionalliga das Halbfinale. Und nach einem ganz schwachen Saisonstart läuft man auch in dieser Saison Gefahr, das Saisonziel zu verpassen. Zuletzt startete man indes eine Aufholjagd und geht mit einem Punkt Rückstand auf den Vierten in die letzten acht Hauptrundenspiele. BT-Redakteur Michael Ihringer sprach mit Winkel, der auch für den Hügelsheimer Nachwuchs verantwortlich zeichnet, über die Probleme und die Hoffnung, doch noch das Saisonziel zu erreichen. Interview BT: Herr Winkel, zu Weihnachten hat man Wünsche frei. Was wünschen Sie sich? Pascal Winkel: Dass wir im Januar natürlich so weitermachen, wie wir jetzt im Dezember aufgehört haben. Das ist die Richtung, wo wir hinwollen. Wir haben aus den letzten sieben Spielen sechs gewonnen. Ich weiß natürlich nicht, ob uns die Pause jetzt guttut, das wird sich noch zeigen. Im folgenden Heimspiel gegen Schwenningen gilt es weiter zu punkten. BT: Konkret: Klappt es mit der Playoff-Qualifikation? Winkel: Jeder kann jeden schlagen, die Liga ist unglaublich eng. Auf den Plätzen fünf, vier, drei ist alles möglich, Wir spielen noch gegen jedes der Teams, die ein oder zwei Punkte vor uns liegen. Von daher kann es im Endeffekt gut ausgehen für uns. BT: Haben Sie die vier Mannschaften, die aktuell vor euch stehen, vor Saisonbeginn so stark erwartet? Winkel: Ehrlich gesagt Eppelheim nicht, ich rechnete eher mit Schwenningen vor uns. Dass Stuttgart nicht so weitermachen konnte wie in der Vorsaison, war mir klar. Nach gutem Start sind die in ein Loch gefallen, das wohl bis Ende der Saison andauert. Eppelheim hat sich kaum personell verstärkt, die spielen aber ihr System, mit dem sie erfolgreich sind. Die schwimmen auf einer Euphoriewelle. Abzuwarten bleibt, wie sie reagieren, wenn mal ein Knick kommt. Eppelheim, Bietigheim und wir kämpfen um die zwei Playoff-Plätze. BT: Ihr bleibt weiter der Angstgegner von Spitzenreiter Heilbronn. War der Auswärtssieg auch psychologisch vor der Weihnachtspause wichtig? Winkel: Sehr sogar. Wir gehen mit einem ganz anderen Gefühl in die Pause, als wenn wir dort 1:5 oder 1:6 verloren hätten. Wir haben dort ja in den letzten eineinhalb Minuten zwei Tore aufgeholt und im Penaltyschießen gewonnen. So was tut in der Seele gut. Wir müssen schauen, dass wir dieses Gefühl bis zu unserem Heimspiel gegen Schwenningen konservieren können. BT: Der Jahresabschluss war grandios, der Saisonstart dagegen katastrophal. Warum ging denn in den ersten sechs Wochen überhaupt nichts? Winkel: Gute Frage. Man muss wirklich ehrlich sein und sagen: Es war nicht suboptimal, es war schlicht wie Sie sagen katastrophal. Es war nicht im Geringsten das, was wir erwartet und gewünscht hatten. Wir haben einige Sachen angesprochen, der Trainer hat einige Dinge geändert. Er ist auf einige Dinge eingegangen, die man ihm nahegelegt hat. So zum Beispiel mehr Wert auf die Zuordnung im eigenen Drittel zu legen, die Defensive also stärken. Es sind natürlich auch viele junge Spieler dabei, von denen kann man nicht Dinge auf dem Eis erwarten wie von einem Routinier wie Math Fleury, der selbst die richtigen Entscheidungen trifft. Die Jungen muss man eher führen und anweisen. Dies funktioniert jetzt auch mittlerweile. Wir haben nun eine gute Mischung im Team, und die Stimmung ist natürlich auch deutlich besser. Mit dem Erfolg kann man auch über einige Dinge hinwegsehen, die im Misserfolgsfall sofort zum Angriffspunkt werden. Aus dem Negativstrudel sind wir tatsächlich erst im November herausgekommen. "Man muss auch mal seine Meinung äußern" BT: Trainer Pavol Jancovic, aber auch Sie sagten vor Saisonbeginn, noch nie sei eine Vorbereitung in Hügelsheim so gut gewesen. Wie passt dann dieser missratene Saisonstart zusammen? Winkel: Klar, wir haben diesmal viel Geld in die Hand genommen, um hier Eis so früh zu bereiten, um die Mannschaft dementsprechend auf den Saisonstart vorzubereiten. Und im Endeffekt hat man nichts davon (lacht). Für das, was wir an Geld, Zeit und Mühe investierten, dachten wir natürlich schon, dass wir das auch in mehr Punkte umsetzen. Das hatten wir mit dem Vorlauf schon erwartet. BT: Ihr habt einige Neuzugänge zu integrieren gehabt. War auch dieser Umstand ein Grund dafür, dass die Ergebnisse erst im November stimmten? Winkel: Natürlich. Es ist immer schwierig, eine gesunde Mischung zu finden, wer funktioniert mit wem in den Reihen. Aber dafür ist ein Trainer da. Jetzt sind wir zum Glück an einem Punkt, wo wir sagen können: Das Team funktioniert, die Reihen passen zusammen. Wir können jetzt auch mal ein, zwei Ausfälle kompensieren. Jetzt kämpft auch wieder einer für den anderen und zeigt nicht mit dem Finger auf den anderen. Diese Phase hatten wir leider auch, und diese ist noch gar nicht so lange her. BT: Das heißt, auch der Sportdirektor musste in dieser Hinsicht aktiv werden... Winkel: Natürlich, Kommunikation ist ja das A und O. Natürlich muss man sich nicht wegen jedem Quatsch zusammensetzen, man muss manche Dinge auch laufen lassen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann muss man auch mal seine Meinung äußern, das ist auch geschehen. Das sind aber keine bösen Worte, sondern geschieht auf einer sachlichen Ebene. BT: Nochmals zu den Neuzugängen: Sind Sie mit ihnen zufrieden? Winkel: Ich bin sehr zufrieden. Schade natürlich, dass Max Müller diese Saison nicht zur Verfügung stehen wird. Ihn hätte ich gerne dabei gehabt, aber nach seiner Krankheit hatte er auch noch einen schweren Autounfall. Er gab mir kürzlich auch Bescheid, dass er diese Saison nicht mehr zurückkehren wird. Er wird dann nächste Saison am Start sein. Die anderen wie Jonathan Koch, Nico Bastian oder Maxim Engel funktionieren einwandfrei. BT: Ist noch mal Verstärkung vor der entscheidenden Saisonphase geplant? Winkel: Wir werden keine neuen Spieler mehr für diese Saison verpflichten, denn ich sage mir, warum soll ich den Kader nochmals aufblasen, wenn es jetzt sichtlich funktioniert im Team. BT: Inmitten der Misserfolgsserie hätte nicht jeder Klub so viel Geduld bezüglich des Trainers gezeigt. Stimmt also die Chemie zwischen Sportdirektor und Pavol Jancovic? Winkel: Wir verstehen uns. Wir diskutieren nicht nach jedem Training eine halbe Stunde über spezielle Sachen, aber die wichtigen Dinge werden angesprochen. Wir sind natürlich auch über Mails in Kontakt, wenn sich etwas tut. Das funktioniert auf einer sachlichen Ebene. Ich kenne es aus meiner Zeit als Trainer: Es fühlt sich immer gut an, wenn der Trainer weiß, dass der Verein hinter einem steht und auch Geduld hat. Natürlich muss man aber auch immer an das große Ganze denken. Ich bin ehrlich: Es war während der Misserfolgsserie ein Zeitpunkt da, wo ich Pavol gesagt habe: ,Hör zu, wenn jetzt nicht bald was passiert, dann müssen wir uns Gedanken machen'. Die Frage ist dann aber auch immer, welche Alternativen man hat. Außerdem sind wir immer noch im Amateursport. Ich kann auch keinen Zauberer holen, der aus einem lahmen Gaul einen Topscorer macht. Das ist nicht so einfach. Dass wir Geduld bewiesen haben, bekommen wir nun auch dementsprechend zurück. BT: Juckt es dennoch den früheren Erfolgstrainer Winkel, wieder verantwortlich hinter der Bande zu stehen? Winkel: Mit Sicherheit. Ich bin ganz ehrlich: Ich vermisse diese Zeit hinter der Bande, weil es einfach Spaß macht und man auch ein gewisses Feedback, was die Emotionen betrifft, bekommt. Aber ich habe jetzt so viele andere Aufgaben, auch als zweiter Vorstand des Vereins, dann könnte ich hier in der Eishalle einziehen und mir ein Bett hinstellen, wenn ich jetzt auch noch als Trainer fungieren würde. Natürlich will man immer das Beste für den Verein, und wenn wir uns vom Trainer getrennt hätten, wäre ich der Letzte gewesen, der dann nicht als Interimslösung eingesprungen wäre. Aber nochmals: Wir standen zu jedem Zeitpunkt zu unserem Trainer. BT: Zu Ihren vielfältigen Aufgaben gehört ja auch die Nachwuchsarbeit, die um einiges verstärkt wurde. Können die Fans darauf hoffen, dass in absehbarer Zukunft auch das eine oder andere Eigengewächs wie einst Andy Mauderer ins Regionalliga-Team aufrückt? Winkel: Selbst Andy hat ja seine Nachwuchszeit in Freiburg verbracht. Es ist tatsächlich so, dass wir Potenzial haben. In der Jugendarbeit kooperieren wir mit dem Zweitligisten EHC Freiburg. Es gibt vier, fünf Jungs, die in Freiburg nicht spielen können, deshalb sind sie bei uns. Das funktioniert gut, wie sind derzeit Tabellenzweiter in der Baden-Württemberg-Liga und können gar noch Meister werden. Mit den Schülern sind wir das erste Jahr im Spielbetrieb, hier ist es noch etwas schwierig, weil die Jungs auch relativ spät mit Eishockey anfingen. Wir haben aber mit Kevin Lang aus dem Jahrgang 2004 zum zweiten Mal einen Spieler von uns im Auswahlkader stehen. Er hat eine Sondergenehmigung vom Verband erhalten, nicht mehr bei den Knaben spielen zu müssen. Er wurde auch schon zum zweiten Sichtungslehrgang des Landesverbandes eingeladen. Das ist ein gutes Zeichen für einen kleinen Verein, wie wir es nun mal sind. "Das können wir den Fans nicht antun" BT: In den Vorjahren lag der Zuschauerschnitt immer bei rund 600 Zuschauern in der Hauptrunde. In dieser Saison gab es erhebliche Lücken. Stimmt Sie das nachdenklich? Winkel: Selbstverständlich. Man muss sehen, dass der Oktober hier in der Region kein Eishockey-Monat ist. Die abgelieferten Leistungen haben natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass der Oktober zu einem wird. Wir hatten schon im Vorfeld die Kalkulationen für den Oktober nach unten korrigiert. Doch keine Frage: Nach den verpassten Playoffs im Vorjahr ist die Halbfinalteilnahme diesmal das A und O für uns. Nochmals diese zu verpassen, können wir unseren Fans nicht antun.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

SVO auf der Suche nach Konstanz Baden-Baden (hu) - "Der Klassenerhalt ist für uns das oberste Ziel", sagt Thomas Leberer, Trainer des SV Oberachern. Kein Wunder, denn der SVO überwintert auf Rang 13. Der Kader des Fußball-Oberligisten ist jedenfalls breit genug, es mangelt aber bisher an Konstanz (Foto:toto). » Weitersagen (hu) - "Der Klassenerhalt ist für uns das oberste Ziel", sagt Thomas Leberer, Trainer des SV Oberachern. Kein Wunder, denn der SVO überwintert auf Rang 13. Der Kader des Fußball-Oberligisten ist jedenfalls breit genug, es mangelt aber bisher an Konstanz (Foto:toto). » - Mehr Rastatt

Weihnachtspause im Tischtennis Rastatt (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer unterlagen die TTF Rastatt im Gastspiel bei der DJK Offenburg. Die Spvgg Ottenau II ging im letzten Vorrundenspiel in der Landesliga Staffel eins der Männer beim TTC Seelbach-Schuttertal kein Risiko ein. (Foto: fuv) » Weitersagen (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer unterlagen die TTF Rastatt im Gastspiel bei der DJK Offenburg. Die Spvgg Ottenau II ging im letzten Vorrundenspiel in der Landesliga Staffel eins der Männer beim TTC Seelbach-Schuttertal kein Risiko ein. (Foto: fuv) » - Mehr Hügelsheim

Jancovic: "Das wichtigste Spiel" Hügelsheim (ndm) - "Es ist das wichtigste Spiel des Jahres 2016." So bezeichnet ESC-Trainer Pavol Jancovic das Heimspiel seiner Baden Rhinos heute (19:30 Uhr) gegen die Eisbären Eppelheim. Ein Blick auf die Tabelle bestätigt: Es ist ein "Sechs-Punkte-Spiel" (Foto: toto). » Weitersagen (ndm) - "Es ist das wichtigste Spiel des Jahres 2016." So bezeichnet ESC-Trainer Pavol Jancovic das Heimspiel seiner Baden Rhinos heute (19:30 Uhr) gegen die Eisbären Eppelheim. Ein Blick auf die Tabelle bestätigt: Es ist ein "Sechs-Punkte-Spiel" (Foto: toto). » - Mehr Baden-Baden

Achtmal Edelmetall Baden-Baden (red) - Äußerst erfolgreich waren die Athleten des Baden-Badener Karate Dojo Makoto, die vergangenes Wochenende beim JKA-Cup in Bottrop an den Start gingen: Die Karateka aus der Kurstadt holten viermal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze (Foto: Makoto). » Weitersagen (red) - Äußerst erfolgreich waren die Athleten des Baden-Badener Karate Dojo Makoto, die vergangenes Wochenende beim JKA-Cup in Bottrop an den Start gingen: Die Karateka aus der Kurstadt holten viermal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze (Foto: Makoto). » - Mehr