Slomka macht′s

Gestern um kurz vor fünf hatten Warten und Rätselraten dann plötzlich ein Ende. Was kaum einer noch für möglich gehalten hatte, wurde doch noch wahr - und sogleich per Pressemitteilung verkündet: Zwei Tage vor Heiligabend hat der Karlsruher SC seinen neuen Cheftrainer gefunden - und damit gleichsam einen ziemlichen Coup gelandet. Der neue Mann heißt schließlich Mirko Slomka - und ist der wohl namhafteste und renommierteste aller gehandelten Kandidaten.

Da darf es nicht wundern, dass Ingo Wellenreuther nach der Verkündung einen gleichsam befreiten wie zufriedenen Eindruck machte. "Wir waren bereits seit einiger Zeit im Gespräch und freuen uns, dass wir mit Mirko Slomka einen anerkannten Fachmann für uns gewinnen konnten. Er hat in seiner Laufbahn bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er schwierige Situationen gemeinsam mit dem Verein erfolgreich meistern kann", tat der KSC-Präsident via Pressemitteilung kund. Am Telefon erweiterte er die Gründe, die für Slomka gesprochen hätten: "Er kann modern spielen. Er kann mit jungen Leuten arbeiten. Und er hat Lust auf den KSC."

Vor allem Letzteres ist bei einem Mann von Slomkas Renommee keineswegs selbstverständlich, schließlich erwartet den 49-Jährigen in Karlsruhe der pure Zweitliga-Abstiegskampf. "Der KSC gehört für mich in die Reihe großer Traditionsvereine in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ist es mir ein Anliegen, diese Tradition aufrecht zu erhalten und zu pflegen", wird Slomka, der mit einem Vertrag bis 30. Juni 2018 ausgestattet wurde, in besagter Pressemitteilung zitiert. Bis zu seiner offiziellen Vorstellung Anfang Januar, so hieß es dort zudem, will sich er sich nicht weiter äußern.

Um so mehr war es Klub-Präsident Ingo Wellenreuther gestern ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass Slomka von Anfang an ganz oben auf der Wunschliste gestanden habe. "Wir haben keinem anderen Kandidaten ein Vertragsangebot gemacht", strich Wellenreuther heraus, was freilich nicht heiße, dass Sportdirektor Oliver Kreuzer "natürlich den Markt sondiert" habe. Dem entsprechend erklärte auch Kreuzer gestern: "Mit Mirko haben wir unseren Wunschtrainer für uns gewinnen können. Ich kenne ihn sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit in Hamburg und bin mir sicher, dass er beim KSC erfolgreich arbeiten wird."

Zumindest an der Gerüchtebörse wurde der gebürtige Hildesheimer indes nie auf Rang eins gehandelt, dafür galt er den meisten als zu namhaft - und entsprechend zu teuer. "Die Verpflichtung liegt im Rahmen unserer Möglichkeiten. Sonst hätten wir es nicht gemacht", sagte Wellenreuther diesbezüglich. Immerhin eine Ablösesumme, wie sie etwa bei Franco Foda im Raum stand, spart sich der KSC. Seit seiner Trennung vom Hamburger SV im September 2014 war Slomka ohne Engagement.

Begonnen hat der 49-Jährige seine Trainerkarriere 1989 als U-19-Coach bei Hannover 96. Spätere Nationalspieler wie Gerald Asamoah, Sebastian Kehl, Per Mertesacker und Fabian Ernst gingen dort durch seine Hände. Nach einem Abstecher zu TeBe Berlin kehrte er 2001 als Co-Trainer von Ralf Rangnick nach Hannover zurück. Als Rangnick nach Schalke wechselte, folgte ihm Slomka erneut als Co-Trainer, ehe er 2006 Chef-Coach bei den Knappen wurde. Das Halbfinale im UEFA-Cup, das Viertelfinale der Champions League sowie Platz zwei in der Bundesliga stehen aus dieser Zeit zu Buche. Dennoch trennte sich Schalke im April 2008 von Slomka, der nach einer eineinhalbjährigen Pause 2010 zu Hannover 96 zurückkehrte, das er von einem Abstiegskandidaten zu einem Europa-League-Teilnehmer formte, ehe er im Dezember 2013 von Hannovers Präsident Martin Kind freigestellt wurde. Slomkas letzte Trainerstation war zwischen Februar und September 2014 der Hamburger SV. Nun ist er KSC-Trainer.