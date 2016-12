KSC sucht Verstärkungen

Der neue Trainer wurde vor Weihnachten in Mirko Slomka bereits gefunden, nun läuft die Suche nach Verstärkungen für den Spielerkader beim Karlsruher SC auf Hochtouren. Sowohl Sportdirektor Oliver Kreuzer als auch Chefcoach Mirko Slomka arbeiten daran, die Mannschaft des abstiegsbedrohten Zweitligisten zu verstärken. Dabei wollen die Badener in allen Mannschaftsteilen nachrüsten. "Wir wollen deutschsprachige Spieler holen, Spieler, die wir kennen", sagte Sportdirektor Kreuzer. Zumindest zu einem Objekt der KSC-Begierde gibt es bereits intensiven Kontakt - zu Mittelfeldmann Jonas Meffert nämlich. Der 22-Jährige wechselte vor der Saison vom KSC (über den Umweg Bayer Leverkusen) zum SC Freiburg - und wurde dort nicht glücklich. Die bittere Bilanz: Nur ein 58-minütiger Einsatz. Sonst? Bestenfalls Bank, meist Tribüne oder Oberligateam. Meffert hält sich bezüglich KSC bedeckt. "Ich habe darüber noch nicht nachgedacht", sagte er, noch hörbar angeschlagen vom heftigen grippalen Infekt, der ihn zuletzt zwei Wochen außer Gefecht setzte und von dem er sich momentan bei den Eltern in Köln erholt. Auch Oliver Kreuzer gab sich (noch) zurückhaltend: "Ich will Spekulationen nicht kommentieren", sagte er nur. Zudem auf der KSC-Winter-Einkaufsliste: Von Werder Bremen soll Mittelfeldmann Lukas Fröde (21) kommen. Fröde ist 192 Zentimeter groß und könnte mit seiner Kopfballstärke helfen. Für die Innenverteidigung haben die Badener zudem den Hannoveraner Andre Hoffmann (23) im Visier. Den kennt wiederum Slomka gut. Auch Hoffmann ist ein Riese, misst 189 Zentimeter und könnte ebenfalls dazu beitragen, den Verlust der 1,90-Meter-Männer Daniel Gordon und Dominic Peitz zu kompensieren und den KSC bei Luftduellen nicht so oft wie bisher zum zweiten Sieger werden zu lassen. Ein weiterer Kandiat auf der Liste ist Marco Terrazzino. Der 25-Jährige - 2011/12 schon einmal beim KSC - bekommt bei 1899 Hoffenheim so gut wie keine Einsätze. In der ersten Liga wurde er einmal eingewechselt, am ersten Spieltag im August für ganze elf Minuten. In der Regionalliga brachte er es in der laufenden Spielrunde auf magere drei Partien. Kein Wunder, dass er mit dieser Situation unzufrieden ist. Der KSC könnte ihn als Verstärkung für die Offensive gut gebrauchen. (pepu)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben