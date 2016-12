Sarah Dreher und Laura Knöller auf Platz eins

Jedes Jahr im Dezember findet in Mörlenbach im Odenwald das für das Karate-Centrum Baden-Baden traditionelle Karate-Jahresabschlussturnier statt. Der Odenwald-Cup, eines der größten Turniere des Jahres, mit knapp 600 Nennungen, beginnt und endet bei Dunkelheit.

Die große Beteiligung des Karate-Centrums Baden-Baden führte mit tollen Leistungen wieder zu einigen guten Platzierungen. Mit insgesamt 14 Teilnehmern war das Karate-Centrum in vielen Gruppen erfolgreich vertreten.

Über einen Pokal für den ersten Platz durften sich Sarah Dreher in der Gruppe der Mädchen bis acht Jahre in der Disziplin Kumite und Laura Knöller in der Gruppe ab 18 Jahren Mittelstufe in der Disziplin Kata freuen. Dabei ist hervorzuheben, dass Laura Knöller selbst die Männer in die Schranken wies, da die Gruppen in ihrer Alters- und Leistungsklasse zusammengelegt wurden.

Über den zweiten Platz freuten sich Clemens Pries in Kumite und Trung Ngu in Kata in der Gruppe der achtjährigen Jungen. Auf das Treppchen für den dritten Platz stiegen Trung Ngu (acht Jahre) in der Disziplin Kumite und Aurelia Marchioro (elf Jahre) sowie Leah Dreher und Simone Mango (beide Gruppe Ü30) in der Disziplin Kata.

Mit jeweils fünften Plätzen schrammten Samuel Mango (neun Jahre), Simone Alves de Jesus (Gruppe Ü40), Lena Frietsch (zwölf Jahre) und Eugen Hollmann (acht Jahre) knapp am Treppchen vorbei. In der Team-Wertung belegte das Team des Karate-Centrums Baden-Baden mit Daniela Dreher, Simone Mango und Simone Alves de Jesus einen hervorragenden dritten Platz in der Gruppe Ü18.(pr)