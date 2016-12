"Flugsaurier" Kasai lässt die Zeit stillstehen

Silvester feiern? In der Heimat? Hat Noriaki Kasai schon gemacht, ist allerdings schon ein paar Jahre, pardon: Jahrzehnte her. 1994 auf 1995, da verbrachte der Skisprung-Nomade letztmals den Jahreswechsel in Japan. Er hatte damals eine Weltcup-Pause eingelegt. Davor und danach ließ es Kasai stets in Garmisch krachen. Nur ein wenig krachen freilich, wie immer. Doch auch das erklärt nicht vollends, wie er auch als 44-Jähriger noch bei der Vierschanzentournee mitmischen kann. "Vielleicht muss man mich aufschneiden und eine Autopsie durchführen. Das Geheimnis steckt in mir drin, in meinem Körper", sagte Kasai, der morgen in seine 26. Tournee startet, in einem seiner seltenen Interviews. Der "Flugsaurier" lässt immer noch lieber Taten sprechen. Doch auch in dieser Hinsicht war Kasai im laufenden Weltcup-Winter schweigsam: Platz 18 zum Auftakt in Kuusamo war sein bestes Resultat, zufrieden mit sich und der Welt ist der dauerlächelnde Großmeister derzeit nicht. "Ich hasse es, zu verlieren", sagt er. Auf sein Alter will er die derzeitige Krise nicht schieben. Und überhaupt: Kasai hat in fast drei Weltcup-Jahrzehnten schon ganz andere Schwierigkeiten gemeistert. "Ich musste immer viel Aufwand betreiben, um die Veränderungen erfolgreich zu überstehen", sagt er. Die einschneidendste kam gleich zu Karriere-Beginn: Die Umstellung vom Parallel- auf den V-Stil Ende der Achtziger. Auch eine fast elfjährige Durststrecke ohne Weltcupsieg zwischen Anfang 2003 und Ende 2014 schüttelte Kasai ab. Weiter, immer weiter! Als 16-Jähriger hatte Kasai Ende 1988 in Sapporo im Weltcup debütiert, als 19-Jähriger war er Anfang 1992 in Lahti erstmals aufs Podest gesprungen, kurz darauf Skiflug-Weltmeister geworden. Seitdem kamen und gingen Skispringer-Generationen, Kasai blieb. Mittlerweile gibt es kaum einen Alters-Rekord, den er nicht hält. Den 500. Weltcup-Start im Einzel hakte er im März ab, das Guinness-Buch ehrte ihn im Vorwinter für die meisten Weltcup-Starts und die meisten Teilnahmen an Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Niemand startete öfter bei Olympischen Winterspielen als Kasai, kein älterer Skispringer holte eine Olympia-Medaille. Im Weltcup ist er ältester Sieger, Podestspringer und Starter der Geschichte. Sämtliche Serien, so hat es Kasai geplant, sollen ihre Fortsetzung finden. Und seine großen Ziele hat er auch noch nicht abgehakt: Die Vierschanzentournee zu gewinnen, die er 1992/93 und 1998/99 auf Platz zwei beendete. Und Olympia-Gold, nachdem er 2014 in Sotschi mit 42 Jahren Silber geholt hatte. "Falls 2026 tatsächlich mein Wohnort Sapporo die Spiele bekommt, möchte ich dabei sein", sagt Kasai. "Dann bin ich 54." Bis dahin muss die kleine Rino wohl warten, um mehr von ihrem Papa zu haben. Vor einem Jahr wurde der einst so notorische Junggeselle erstmals Vater. Beim ersten gemeinsamen Silvester in Japan wird Rino womöglich ein Teenager sein. (sid)

