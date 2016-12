Ein wahrer "Teufels"-Kreis

Tayfun Korkut hat offenbar ein halbes Jahr gebraucht, um zu erkennen, was im Grunde jeder schon lange weiß: Der 1. FC Kaiserslautern - der Klub des großen Fritz Walter und der anderen Helden von Bern - hat keine Zukunft im deutschen Profifußball. Wenn in absehbarer Zukunft kein sportliches oder finanzielles Wunder geschieht, wird der viermalige Meister und zweimalige Pokalsieger in den Niederungen der Amateurligen verschwinden. Da helfen weder Filme von Trophäen-Übergaben in schwarz-weiß noch Fans in der ganzen Republik. Rot-Weiß Essen, der 1. FC Saarbrücken, Kickers Offenbach und Alemannia Aachen lassen grüßen. Es ist ein Teufelskreis für die ruhmreichen Traditionsklubs, die keinen Geldgeber im Rücken haben. In Zeiten von RB Leipzig, dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim ist kein Platz mehr für Vereine wie den FCK in der Bundesliga. Und ohne die Eliteklasse können die Pfälzer - die in den 18 Jahren seit ihrem vermutlich letzten Titelgewinn natürlich auch viel falsch gemacht - finanziell nicht überleben. Die Demission Korkuts kam völlig überraschend und beschert den Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten eine hektische Winterpause. "Der Verein wurde bereits am vergangenen Mittwoch über die Entscheidung von Tayfun Korkut informiert", berichtete Sportdirektor Uwe Stöver gestern. Alle Bemühungen, den Fußball-Lehrer über die Weihnachtsfeiertage umzustimmen, seien erfolglos verlaufen. Nachdem der 42 Jahre alte Korkut seinen bis zum 30. Juni 2018 laufenden Vertrag auf eigenen Wunsch aufgelöst und den Traditionsverein mit sofortiger Wirkung verlassen hat, stehen die Pfälzer kurz vor dem Jahreswechsel plötzlich ohne Trainer da. Bis zum Trainingsauftakt am 3. Januar wollen und müssen die Roten Teufel einen neuen Coach präsentieren. "Wir haben mit der Suche nach geeigneten Nachfolgern begonnen und befinden uns bereits in Gesprächen mit potenziellen Kandidaten", erklärte Stöver. Korkut hatte das Amt erst zu Saisonbeginn übernommen. Wie er verlässt auch Co-Trainer Xaver Zembrod den Verein. Die Gründe für die Trennung gaben die Lauterer nicht bekannt. Korkut war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach schwachem Saisonstart mit nur sechs Punkten aus neun Partien hatte er die Mannschaft stabilisiert und mit ihr eine Serie von sieben Partien ohne Niederlage hingelegt. Erst das 1:2 zum Hinrundenabschluss beim 1. FC Nürnberg beendete den Lauf. Der viermalige deutsche Meister überwintert mit 19 Punkten nur auf dem 13. Rang, das Polster zum Relegationsplatz beträgt fünf Zähler. Korkuts Demission ist ein harter Rückschlag für den geplanten kontinuierlichen Neuaufbau. Nach einem turbulenten Jahr mit Personalwechseln in der Vorstandsetage und auf dem Posten des Sportdirektors sollte eigentlich Ruhe einkehren. Der Nachfolger Korkuts wird nach Konrad Fünfstück und Kosta Runjaic bereits der vierte FCK-Trainer innerhalb von 18 Monaten sein. "Wir bedauern diesen Schritt", äußerte sich Kaiserslauterns Vorstandsvorsitzender Thomas Gries in einer Vereinsmitteilung. Er dankte Korkut und Zembrod dennoch für die geleistete Arbeit. "Sie haben den FCK in einer schwierigen Situation übernommen und kontinuierlich daran gearbeitet, das neu zusammengestellte Team zu stabilisieren und zu verbessern", sagte Gries. Durchschlagenden Erfolg hatte das Duo jedoch nicht.(dpa/sid)

