"Die Tournee ist wie eine große Familie" Sven Hannawald gewann als letzter deutscher Skispringer die Vierschanzentournee. Vor 15 Jahren konnte er als bislang einziger Springer alle vier Springen gewinnen. Bei der 65. Ausgabe der Tournee wird der 42-Jährige nun erstmals als Co-Kommentator für Eurosport mit von der Partie sein. Vor der heutigen Qualifikation zum ersten Wettbewerb am morgigen Freitag in Oberstdorf sprach unser Mitarbeiter Erik Roos mit Hannawald. Interview BT: Herr Hannawald, die Tournee steht vor der Tür und Sie sind erstmal als TV-Experte für Eurosport dabei. Steigt auch bei Ihnen die Vorfreude? Sven Hannawald: Absolut. Erstmals seit meiner aktiven Karriere mache ich wieder die komplette Reise mit. Ich bin viel näher dran als in den vergangenen Jahren, als ich immer nur bei einzelnen Stationen vor Ort war. BT: Was ist das Faszinierende an der Tournee? Was ist das Besondere? Hannawald: Die Tradition. Die Tournee wird in diesem Jahr 65 Jahre alt, für viele ist sie der Grund, überhaupt mit dem Skispringen anzufangen. Die Tournee ist wie eine große Familie, die von Station zu Station fährt. Dieses Gefühl setzt sich von dem bei einer WM oder Olympia ab. Das gilt auch für das Sportliche: Weltmeister kann man auch mit etwas Glück werden, bei der Tournee muss man über zehn Tage Leistung bringen. Wenn man dort das erste Springen gewinnt, weiß man trotzdem nicht, wie es am Ende ausgeht. BT: Die Tournee wird 65, aber auch Ihr legendärer Vierfach-Sieg jährt sich bereits zum 15. Mal. Spielt das eine Rolle? Hannawald: Für mich persönlich natürlich schon. Das ist eine runde Zahl, und das wird immer eine Rolle spielen. Es ist immer wieder schön, wenn es losgeht, dann kehren die Erinnerungen zurück. BT: Zur Aktualität: Bei wieviel Prozent sehen Sie Severin Freund? Hannawald: Bei 85 bis 90 Prozent. Im Moment sind es Kleinigkeiten, die bei ihm nicht passen. Sein Sieg zum Saisonauftakt in Kuusamo war ein perfekter Wettkampf, da ist alles zusammengekommen. Man merkt, wie er arbeitet, er will zwei Schritte auf einmal machen - dann geht es ein bisschen in die Hose. Aber das ist verständlich. Er will dahin, wo er war, und das so schnell wie möglich. Er ist auf einem guten Weg. BT: Bei Freund scheint derzeit ziemlich viel davon abzuhängen, ob ihm die Schanze liegt. Was heißt das für die Tournee? Hannawald: Severins Problemschanze war immer Garmisch, die hat er letztes Jahr mit Rang drei bravourös in den Griff bekommen. Auf den restlichen Anlagen kam er gut zurecht, er kennt die Charakteristiken. BT: Was trauen Sie Severin Freund zu? Hannawald: Ich wäre schon froh, wenn er am Ende unter den ersten Zehn landet - unter den ersten Fünf wäre wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ich trete da bewusst ein bisschen auf die Bremse, weil ich seine Verletzung im Hinterkopf habe. Er selbst setzt sich sicher andere Ziele. BT: Ist also Markus Eisenbichler die größte deutsche Hoffnung? Hannawald: Er war bisher der Stabilste, daher ruhen die Hoffnungen in diesem Jahr mehr auf Markus. Aber auch da sage ich: Ein Platz unter den ersten Fünf wäre ein Topergebnis. Von den Springern ganz vorne lässt sich keiner gerne in die Suppe spucken. Eine Podestplatzierung ist für Markus bei einem der vier Springen sicher möglich. BT: Und was ist mit Richard Freitag und Andreas Wellinger? Hannawald: Es sind Kleinigkeiten, woran es hängt. Beiden fiel es zuletzt nicht so leicht, die Sprünge abzurufen. Teilweise sind sie zu eifrig, zu ehrgeizig, und dann geht es in die Hose. Bei einzelnen Sprüngen sieht man, wozu sie in die Lage sind, wenn sie es locker angehen. Aber das ist von außen leicht gesagt. BT: Wer gewinnt also die Tournee? Hannawald: Topfavorit ist natürlich Domen Prevc. Auch wenn er bislang noch nicht zwei Topsprünge bei einem Wettkampf abrufen konnte. Zuletzt ist auch Daniel Andre Tande aufgetaut. Diese beiden werden das unter sich ausmachen. BT: Können Prevc oder Tande vielleicht sogar Ihren Grand Slam wiederholen? Hannawald: Das sind zwei Kandidaten, die das definitiv drauf haben. Wenn Domen Prevc Fahrt aufnimmt, ist er sogar etwas voraus. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass mein Rekord noch ein Jahr länger hält. Aber wenn es passiert, bin ich der Erste, der gratuliert.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

"Lucky Punch" nicht gesetzt Kuppenheim (hu) - Beinahe hätten die Kuppenheimer Verbandsliga-Fußballer (Foto: toto) das Heimspiel gegen Lahr doch noch gewonnen, doch nach einem Pfostenknaller von Faruk Karadogan brachte Lucas Grünbacher in der fünften Minute der Nachspielzeit den Abpraller nicht im Tor unter. » Weitersagen (hu) - Beinahe hätten die Kuppenheimer Verbandsliga-Fußballer (Foto: toto) das Heimspiel gegen Lahr doch noch gewonnen, doch nach einem Pfostenknaller von Faruk Karadogan brachte Lucas Grünbacher in der fünften Minute der Nachspielzeit den Abpraller nicht im Tor unter. » - Mehr Barcelona

Beerbaums letzter Ritt für Equipe Barcelona (red) - Springreiter Ludger Beerbaum (Foto: dpa) erlaubte sich bei seiner Abschiedsgala in Barcelona im ersten Umlauf einen Abwurf. Doch mit der deutschen Equipe steht er am Samstag Abend im Endkampf der besten acht Nationen. Es ist sein letzter Ritt für die deutsche Mannschaft. » Weitersagen (red) - Springreiter Ludger Beerbaum (Foto: dpa) erlaubte sich bei seiner Abschiedsgala in Barcelona im ersten Umlauf einen Abwurf. Doch mit der deutschen Equipe steht er am Samstag Abend im Endkampf der besten acht Nationen. Es ist sein letzter Ritt für die deutsche Mannschaft. » - Mehr