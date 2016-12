Das bärenstarke Familien-Trio

Mit der Familien-Idylle im Hause Prevc ist es für die nächsten Tage vorbei. Bei der Vierschanzentournee will Shootingstar Domen seinen älteren Bruder Peter als Schanzen-Triumphator beerben - da bleibt kein Platz für Sentimentalitäten. "Auch wenn wir Brüder sind, sind wir in erster Linie Rivalen", sagte der 17-jährige Herausforderer vor dem Auftaktspringe heute in Oberstdorf und richtete eine kecke Kampfansage an den sieben Jahre älteren Vorjahressieger. Das Familienduell zwischen dem Aufsteiger und dem Arrivierten, der in der Vorsaison auch den Gesamt-Weltcup und WM-Gold im Skifliegen gewann, bietet allein schon genügend Stoff. Doch damit nicht genug. Auch Cene Prevc (20) mischt beim ersten Höhepunkt des WM-Winters mit und sorgt damit für ein Novum: Drei Skisprung-Brüder bei der Tournee - das gab es in der 64-jährigen Geschichte der Traditionsveranstaltung noch nie. Neben der Konkurrenz dürfte vor allem Mama Julijana zittern. Denn ihre Söhne pflegen einen aggressiven Flugstil - allen voran der unbekümmerte Domen. Mit vier Weltcupsiegen hat er Vorjahresdominator Peter vorerst den Rang abgelaufen. Für Nachsicht oder gar Mitleid mit dem großen Bruder, der sich in einer Formkrise befindet, bleibt da kein Platz. "Wir nehmen unsere Rivalität ernst", sagte Domen. Der Schüler weiß um seine Chance und hat sich deshalb vor dem ersten Springen rar gemacht. Selbst die obligatorische Auftakt-Pressekonferenz schwänzte er. Dafür redeten andere über ihn. "Er ist ein Farbtupfer in der Szene und kann Tournee-Geschichte schreiben. Wenn er acht gute Sprünge absolviert, wird er die Tournee gewinnen", prophezeite Bundestrainer Werner Schuster. Auch die Konkurrenz bewundert den Flugstil des Shootingstars. "Er ist im Moment der Beste. Wenn er springt, schaut das richtig cool aus", lobte der Österreicher Stefan Kraft. Und Weltmeister Severin Freund sagte: "Es sieht sehr spektakulär aus, wie er springt. Es wirkt, als würde er sich keine Gedanken machen." Das trifft es ganz gut, denn in Domen steckt noch viel kindliches. Während seine Brüder am liebsten lesen - die Mutter ist Bibliothekarin und versorgt sie stets mit frischer Lektüre - daddelt der Jüngste des Trios auch gerne mal. Ein noch größeres Talent wurde Cene Prevc nachgesagt, doch nach persönlichen Problemen kam die Karriere des 20-Jährigen bisher nicht richtig in Fahrt. Dafür startete Peter durch und genießt in Slowenien mittlerweile sportlichen Helden-Status. Den könnte nun auch Domen erlangen, sollte er als zweitjüngster Springer der Geschichte nach dem Finnen Toni Nieminen, der 1992 als 16-Jähriger triumphierte, die Tournee dominieren. "Klar will ich gewinnen", formulierte er sein Ziel. Das dürfte dann auch seine Brüder erfreuen.(dpa)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Oberstdorf

Letzter deutscher Tournee-Sieger Oberstdorf (red) - Sven Hannawald (Foto: pr) gewann als letzter deutscher Skispringer die Vierschanzentournee. Vor 15 Jahren konnte er als bislang einziger Springer alle vier Springen gewinnen. Vor der Qualifikation zum ersten Springen sprach unser Mitarbeiter Erik Roos mit ihm. » Weitersagen (red) - Sven Hannawald (Foto: pr) gewann als letzter deutscher Skispringer die Vierschanzentournee. Vor 15 Jahren konnte er als bislang einziger Springer alle vier Springen gewinnen. Vor der Qualifikation zum ersten Springen sprach unser Mitarbeiter Erik Roos mit ihm. » - Mehr