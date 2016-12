Pinturault überrascht - Shiffrin stellt Siegrekord auf

Ski-Rennläufer Alexis Pinturault hat ein wenig überraschend die alpine Kombination im italienischen Santa Caterina gewonnen. Der Franzose fuhr nach einem sehr starken Super-G am Vormittag einen herausragenden Slalom und verwehrte dem zunächst favorisierten Marcel Hirscher aus Österreich dessen 42. Weltcupsieg. Pinturault hatte im Super-G Rang drei hinter Abfahrtsspezialist Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) und dem unerwartet starken Hirscher belegt, im Slalom düpierte er dann die Konkurrenz: 0,34 Sekunden war der 25-Jährige bei seinem 18. Weltcupsieg am Ende schneller als der Österreicher, Kilde wurde Dritter (+1,13). Hirscher war nach dem letzten Rennen des Jahres trotzdem mehr als zufrieden. "Super! 80 Punkte ist gewaltig", sagte er. Weil Kjetil Jansrud aus Norwegen im Slalom ausschied, vergrößtere Hirscher seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf 231 Punkte. Pinturault liegt als Dritter 248 Punkte zurück. Die deutschen Läufer fanden sich erwartungsgemäß nicht in der Spitzengruppe wider. Thomas Dreßen (Gilching) holte aber als 27. immerhin Weltcuppunkte. Josef Ferstl (Hammer) fuhr knapp an den Punkterängen vorbei, er belegte Rang 31. Andreas Sander kam im Slalom nicht ins Ziel. Das nächste Männerrennen ist am 5. Januar der Slalom in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Ski-Rennläuferin Mikaela Shiffrin hat im österreichischen Semmering ihren dritten Sieg innerhalb von drei Tagen eingefahren. Trotz einiger ungewohnter Fehler im ersten und zweiten Durchgang gewann die Amerikanerin den Weltcup-Slalom vor der Slowakin Veronika Velez Zuzulova (+0,64) und der Schweizerin Wendy Holdener (+1,54). Beste Deutsche war Maren Wiesler (Münstertal/+3,69) auf Platz 17. Shiffrin hatte am Dienstag und Mittwoch bereits die Riesenslaloms auf dem Zauberberg gewonnen. Um ihren Sieg im Slalom gestern musste die 21 Jahre alte Weltmeisterin und Olympiasiegerin zwischenzeitlich bangen, nachdem ein Fehler beim Start des zweiten Durchgangs sie bereits vier ihrer insgesamt neun Hundertstelsekunden Vorsprung auf Velez Zuzulova gekostet hatte. Mit einer überragenden Fahrt im unteren Teil der Strecke machte Seriensiegerin Shiffrin dann aber ihren dritten Sieg in Folge klar. Bei schwierigen Pistenbedingungen handelten sich die deutschen Läuferinnen zum Teil große Zeitrückstände ein. Elisabeth Willibald (Jachenau/+4,20) landete auf Platz 19, Christina Geiger (Oberstdorf/+4,33) folgte auf Rang 21, Lena Dürr (Germering/+4,80) auf Rang 25.(sid)

